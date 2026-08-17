El argentino Tavarone Rovelli Salim Miani suma socio

El despacho argentino Tavarone Rovelli Salim Miani ha anunciado el nombramiento de María de los Ángeles Olano como socia.

“Esta medida fortalece nuestra práctica del derecho tributario con un profesional de reconocido prestigio y amplia experiencia en servicios de asesoría tributaria nacional e internacional”, afirmó la firma.

Ángeles tiene más de 20 años de experiencia en derecho tributario, especializándose en asesoría tributaria para empresas nacionales e internacionales y el manejo de litigios tributarios complejos.

A lo largo de su carrera, ha asesorado a clientes en transacciones altamente complejas, incluidas adquisiciones y ventas de acciones, planificación fiscal nacional e internacional, economía digital, ofertas públicas iniciales (IPO), fideicomisos, reorganizaciones libres de impuestos, estructuración de inversiones, financiación de proyectos, planificación patrimonial, debida diligencia y reestructuración de deuda, entre otros asuntos importantes.

Su trayectoria profesional ha sido constantemente reconocida desde 2018 por los principales rankings jurídicos internacionales.

Ángeles es abogada con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también realizó un posgrado en Derecho Tributario.

También participa activamente en organizaciones académicas y profesionales. Desde 2024 se desempeña como Secretaria del Directorio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) y como Secretaria de la Sucursal Argentina de la Asociación Fiscal Internacional (IFA).

Ha hablado en conferencias internacionales organizadas por asociaciones como la American Bar Association (ABA), la International Bar Association (IBA) y la International Fiscal Association (IFA), entre otras. También se desempeñó como Reportera Nacional en la reunión IFA Perú 2022 sobre la implementación de la Acción 4 de BEPS en América Latina y es autora de publicaciones especializadas en materia tributaria.

“El nombramiento de Ángeles como socio reafirma nuestro compromiso con la excelencia profesional y el fortalecimiento de nuestras áreas estratégicas de práctica, consolidando una práctica tributaria líder en la asesoría a empresas locales e internacionales”, afirmó la firma.

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