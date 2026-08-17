Artículo de opinión: Las piscinas con olas estacionarias ofrecen una opción de tratamiento del agua

El equipo de SurfPill ha desarrollado una plataforma flotante que combina una ola estacionaria con un tratamiento de agua localizado. El sistema está destinado a vías navegables urbanas poco profundas donde la calidad del agua necesita ayuda. Frederik van Os nos tiene en marcación rápida y ya hemos publicado algunas noticias sobre este innovador sistema. Recientemente se acercó a WavePoolMag para escribir este artículo de opinión. Estuvimos de acuerdo. Una vez despojada de sus connotaciones comerciales, la pieza plantea varias posibilidades nuevas e innovadoras para que las ondas rápidas o estacionarias cumplan una doble función como dispositivo recreativo y máquina de tratamiento de agua.

– Equipo editorial de WavePoolMag

El surf como servicio público

Seamos honestos: el surf nunca ha sido un hábito barato. “Tablas, aletas, trajes de neopreno, cera, vuelos persiguiendo el oleaje: la ola te brinda los mejores momentos de tu vida y luego te pasa la cuenta. Y durante un siglo todos lo hemos pagado felizmente. Pero en todo ese intercambio, una de las partes nunca recibió nada a cambio: el agua misma”.

El agua de limpieza ya es un mercado. Desde 2002, la Bolsa de Créditos de Nitrógeno de Connecticut ha permitido que 79 plantas de aguas residuales negocien créditos de nitrógeno por libra; las cargas de nitrógeno cayeron un 58,5%, el comercio ahorró entre 300 y 400 millones de dólares y la zona muerta de Long Island Sound se redujo de 205 a menos de 90 millas cuadradas. Europa sigue la misma lógica: Upstream Thinking de South West Water ha pagado a los propietarios de tierras en 144.000 hectáreas desde 2007 (ahora financiada hasta 2030) porque limpiar el agua en la fuente es mejor que tratarla río abajo.

The Nature Conservancy calcula que 1.300 acres de arrecife de ostras restaurado hacen el trabajo de una planta de tratamiento de aguas residuales: la naturaleza filtra a escala, en aguas abiertas, en lugar de una instalación de concreto. Cuando una piscina de olas mueve varios metros cúbicos de agua por segundo a través de un tratamiento, continuamente, en medio de una ciudad, con un impacto mensurable, se convierte en una solución descentralizada de tratamiento de agua. El mundo ya paga por limpiar su agua. Simplemente, nunca ha tenido una ola haciendo la limpieza.

El tratamiento del agua por ondas estacionarias se está promoviendo como una solución a los problemas de agua de Ámsterdam, especialmente a medida que más personas recurren a canales salobres y áreas abiertas para actividades recreativas.

La medición es el juego completo.

Estos mercados pagan por pruebas, no por poesía: mejoras verificadas y defendibles, del tipo que se puede presentar ante una autoridad hídrica. Es allí donde la mayoría de las afirmaciones ambientales se desmoronan, razón por la cual se ubica en el centro del trabajo y no en el borde.

Un estudio realizado con el Instituto de Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas de la Universidad de Ámsterdam, apoyado por el Dr. Arie Vonk y la Dra. Petra Visser, llevó a cabo un experimento A/B controlado (agua tratada por el sistema medida frente a un control no tratado) rastreando E. coli, claridad, oxígeno, algas verdiazules y biodiversidad. El trabajo de campo está completo; El equipo ahora está trabajando para la publicación.

El objetivo no es observar un estándar, sino cumplirlo: mostrar que la plataforma puede llevar el agua hasta el umbral de la Directiva sobre aguas de baño que decide si un lugar en Europa es legalmente apto para nadar. Sólo eso haría que las ciudades fueran más aptas para nadar. El próximo objetivo es la Directiva Marco del Agua, que rige el estado ecológico de todas las masas de agua superficiales del continente. Una ola que puede mover esos números, de manera comprobable, ya no es una atracción de ocio con una nota a pie de página verde. Lo que resulta divertido es la infraestructura hídrica.

Qué es real y qué aún no lo es

Un prototipo funcional está en el agua y fue enviado a la Universidad de Amsterdam a principios de este año, donde ya se está llevando a cabo un estudio de temporada completa. El sistema integrado de ondas y tratamiento está pendiente de patente y los informes de búsqueda arrojaron novedades en cada afirmación. Los permisos están en revisión en siete ubicaciones. Se han solicitado subvenciones para una demostración a gran escala y la investigación se está preparando para esa prueba a gran escala.

Lo que aún no existe es la parte que más importa: la plataforma a gran escala en funcionamiento y los resultados publicados que demuestran que el agua está notablemente más limpia. Esa evidencia está pendiente, no publicada, y cualquiera que afirme lo contrario en esta etapa estaría exagerando. Pero la línea honesta es entre prueba pendiente y prueba imposible. Cada eslabón de esta cadena ya funciona en alguna parte, probado y sin complicaciones en su propio campo. Lo nuevo es unirlos en una sola máquina.

El equipo de Surf Pill con un modelo de su sistema de tratamiento de agua urbano apto para surfear.

Una apertura para toda la categoría

Si esto funciona, el premio mayor no será el de SurfPill. Será de toda la categoría. En el momento en que una ola puede limpiar el agua en la que se asienta, cada operador que construye una (y cada surfista que la surfea) está haciendo algo por lo que una ciudad pagará.

La industria compite casi por completo en términos de rendimiento: sesiones por hora, gasto por cabeza. Una ola cuyo flujo funciona como un servicio ecosistémico pago conlleva una segunda línea de valor: una ola que ayuda a un municipio a cumplir con sus obligaciones legales en materia de agua no es un servicio que requiere permiso, sino que está más cerca de la infraestructura que una ciudad tiene razones para querer. Después de años de explicar nuestra agua y nuestra energía a mesas de planificación escépticas, eso es un cambio de posición para toda una categoría, no para una sola empresa.

Y aquí está la parte que cierra el ciclo hasta el titular. Ese valor tiene una fuente: el surfista, cuyo recorrido es lo que impulsa el tratamiento, por lo que SurfPill pretende que también llegue al surfista. La ciudad paga por agua más limpia; la ola hace la limpieza; la persona en la ola ayudó a crearla y debe compartir lo que gana. En otras palabras, que te paguen por surfear no es un eslogan. Es a donde esto lleva.

Y el cambio es mayor que cualquier ola. A medida que las ciudades se dan cuenta del valor de su agua, una ola estacionaria deja de ser una novedad que se puede permitir y se convierte en una infraestructura que vale la pena tener (en Rotterdam, en São Paulo, en cualquier ciudad con agua sucia y sin costa. SurfPill posee las patentes de la máquina integrada que la hace funcionar, y tenemos la intención de construir ese futuro en asociación), pero la oportunidad que abre pertenece a toda la categoría. Una ola que limpia su ciudad cambia lo que todos podemos ofrecer.

Los datos de Amsterdam llegan dentro de la temporada: la primera prueba real de si se puede demostrar que una ola gana su agua. Se harán públicos en cualquier dirección que caiga; si rompe la cadena, eso también se dirá claramente.

Durante un siglo, el negocio del surf ha sido de un solo sentido: la ola te lo da todo y te quita el dinero haciéndolo. El agua siempre fue el costo.

Esta es una apuesta a que el agua puede convertirse en la razón por la que una ciudad y su gente dicen que sí, y que el mejor momento de la semana de alguien puede dejar el lugar más limpio de lo que lo encontró. Creemos que vale la pena hacerlo. Esperamos que usted quiera participar.