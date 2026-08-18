¿Cómo es ser agente de jugadores hoy?

Se suele decir que el agente de un jugador pasa su tiempo hablando por teléfono. ¿Es esto cierto?

De hecho, muy rápidamente puedes ahogarte hablando por teléfono. Al final se trata de organización y hay que poner límites en este punto. No importa qué trabajo hagas. Las personas que toman más decisiones son las que hablan con menos frecuencia por teléfono. Porque se toman el tiempo. Cuando estoy con mis jugadores, estoy al 100% con ellos. A menos que esté lidiando con emergencias, dejo el teléfono a un lado por un tiempo. Una gran parte de esto también es saber escuchar. La confianza se construye antes que los títulos. El objetivo también es apoyarles antes de determinados resultados. Mi trabajo no se trata sólo de negociación, sino también de comprensión. Y aquí es donde mi experiencia, como ex jugador profesional, es interesante. Está lo que vemos desde fuera pero también está el hecho de comprender lo que sucede dentro. Dependiendo de cómo sea el jugador, de la forma en que construyó su equipo, de la forma en que aborde su carrera, la presión, la transición, las dudas, etc. Mi objetivo aquí es guiarlos lo mejor posible en su elección, pero también hacerlos responsables de esas mismas elecciones. Todos somos diferentes. No existe un método universal. Para mí, la primera cualidad de un agente es escuchar y comprender el ecosistema del jugador.

¿A cuántos jugadores cuida actualmente?

estoy con Ángel Hidalgo y Alejandro Del Reyque juegan en el DP World Tour. yo también lo soy Connor Grahamun joven escocés que todavía estudia en Tecnología de Texasen Estados Unidos. También trabajo con jóvenes franceses. Callixte Alzas y Hugo Le Goff. Es muy interesante para mí tener un espectro de jugadores diferentes. Y me gusta mucho trabajar con los más jóvenes porque la profesión ha cambiado. Antes, los aficionados no podían ganar dinero, no podían tener un contrato. Hoy, en Estados Unidos por ejemplo, con el NIL (Nombre Imagen y semejanza), todo va más rápido. Ahora vamos a incorporar gente más joven, lo que implica más presión temprana sobre los jugadores jóvenes… Veo las cosas a largo plazo porque en el golf se construye durante mucho tiempo. Todo esto para decir que, en lo que a mí respecta, estoy más centrado en los jugadores universitarios estadounidenses, los jugadores en ciernes.

¿Cuáles son las solicitudes más comunes que recibes de tus jugadores?

En general, a menudo me piden comentarios sobre lo que veo en su juego. Por ejemplo, estoy muy a menudo en contacto con el entrenador de putt de uno de mis jugadores. Hablamos mucho. Tengo un poco de ese ojo pero todo depende de la persona de hecho. Algunas serán muy logísticas y contractuales, o incluso por cuestiones de imagen. Recientemente me preguntaron si era bueno o no publicar ciertos mensajes en las redes sociales. Hay de todo. Esa es la riqueza de mi profesión, y de ahí mi experiencia, que es bastante amplia para negociar un contrato, hablar del golpe de putt con un jugador o un entrenador… Disfruto mucho de lo que hago porque siento que puedo aportar mucho. Al final hubo más altibajos que altibajos. Mi carrera realmente me preparó para este trabajo. A menudo me preguntan si extraño la actuación.de ninguna maneraâ€œMe gusta estar al otro lado de las cuerdas en los torneos. Mi verdadero orgullo no son mis trofeos sino esta relación que puedo crear. Y poder hacer realidad los sueños de mis jugadores.