Indiana Pacers traslada todas las transmisiones locales a DAZN

Los Indiana Pacers son el segundo equipo de la NBA en anunciar un acuerdo exclusivo de derechos de medios locales con DAZN.

Los Pacers fueron uno de los doce equipos de la NBA que anteriormente tenían un acuerdo con FanDuel Sports Network. Si bien muchos equipos de la NBA en la misma posición han anunciado acuerdos para transmitir juegos locales por aire, los Pacers, junto con los Minnesota Timberwolves, tomarán otra dirección, transmitiendo todos los juegos a través de DAZN.

La gran mayoría de los juegos se transmitirán en un servicio de transmisión de la marca Pacers en DAZN. Sin embargo, 22 juegos de temporada regular y cuatro juegos de pretemporada estarán disponibles de forma gratuita en la aplicación DAZN, y 15 de esos juegos se transmitirán simultáneamente por televisión abierta. Esto es diferente del anuncio de los Timberwolves, que reveló que 15 juegos serán gratuitos en la aplicación DAZN, pero no anunció ningún plan para transmisiones simultáneas por aire.

Otra diferencia con el anuncio de los Timberwolves es que los Pacers anunciaron los precios. El servicio de suscripción costará 19,99 dólares al mes o 119,99 dólares por temporada. Los Pacers también ofrecen un “Pase de temporada anticipado” por $ 59,99 si se suscribe antes del 15 de octubre. No está claro si los suscriptores también necesitarán mantener una suscripción adicional al servicio de transmisión base DAZN para poder suscribirse al servicio de la marca Pacers.

Según Sports Business Journal, los Pacers tendrán una garantía de 8 millones de dólares de DAZN, además de una participación del 50-50 en los ingresos por ventas de publicidad. El acuerdo es de varios años, con una cláusula de salida mutua después del primer año, lo que permitirá a los Pacers irse después de la temporada 2026-27 para unirse al centro de transmisión centralizado de la NBA. Si los Pacers permanecen con DAZN durante la temporada 2027-28, recibirán entre 7 y 8 millones de dólares más.

Obviamente, los ingresos publicitarios aún no están claros, pero los Pacers necesitarán importantes ingresos publicitarios para igualar su anterior tarifa de derechos de 17 millones de dólares con FanDuel.

Recuperar los ingresos se ha convertido en una cuestión clave para los equipos que abandonan FanDuel.

“Ha sido una especie de montaña rusa”, dijo a SBJ el director ejecutivo y presidente de los Indiana Pacers, Mel Raines. â€œHa sido para todos. Obviamente, hemos estado hablando con los otros 12. [former Main Street] equipos de forma regular, y si hubiera una solución fácil, rápida y obvia, todos la habrían elegido y anunciado hace mucho tiempo. Entonces creo que llegamos a un punto hace probablemente dos meses en el que reuní a todos en una sala de conferencias… y dije: ‘¿Qué estamos tratando de lograr aquí, muchachos?’ Y la respuesta fue que queremos que nuestros juegos de baloncesto lleguen a las manos de la mayor cantidad posible de fanáticos. Eso puede estar en su casa o literalmente en su mano”.

Además de Timberwolves y Pacers, también se han sumado Nets y Knicks mediante un acuerdo con DAZN para sustituir la aplicación Gotham Sports. Orlando Magic y Charlotte Hornets acordaron acuerdos de transmisión inalámbrica, mientras que DAZN será su hogar de transmisión. También se espera que DAZN anuncie acuerdos exclusivos con otros equipos de la NBA.