Academia IMG





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La promoción de 2026 de IMG Academy refuerza el poder de la educación deportiva con una tasa de colocación en deportes universitarios 11 veces mayor que el promedio nacional

Los graduados obtienen 34 compromisos en las 25 mejores escuelas, 11 en programas de la Ivy League y 5 en academias militares, con una tasa de colocación en deportes universitarios que supera el 70%.

BRADENTON, Florida (20 de agosto de 2026) — IMG Academy, la marca de educación deportiva líder en el mundo, publicó hoy sus resultados de colocación universitaria para 2025-26, ofreciendo la prueba más reciente de un modelo educativo basado en la idea de que el desarrollo académico, atlético y de habilidades para la vida no son actividades separadas, sino un camino integrado para preparar a los estudiantes-atletas para la universidad y para la vida.

De los 525 estudiantes del internado de IMG Academy (estudiantes-atletas graduados), de posgrado y de programas exclusivamente deportivos, 512 fueron colocados en la universidad para continuar sus actividades académicas y 366 (aproximadamente el 70%) de los estudiantes-atletas continuaron sus viajes deportivos. El alcance de reclutamiento más amplio de la clase fue igualmente significativo: recibió más de 1,100 aceptaciones universitarias en total en más de 800 facultades y universidades.

Los aspectos más destacados de la ubicación clave incluyen:

El 70% de los graduados de IMG Academy practicarán su deporte en la universidad en comparación con un promedio nacional de solo 6% entre el mismo deporte y mezcla de género, lo que hace que los estudiantes-atletas de IMG Academy sean aproximadamente 11 veces más probable competir a nivel universitario que sus pares a nivel nacional.

en comparación con un entre el mismo deporte y mezcla de género, lo que hace que los estudiantes-atletas de IMG Academy sean aproximadamente competir a nivel universitario que sus pares a nivel nacional. 34 compromisos con las 25 mejores universidades

11 compromisos con instituciones de la Ivy League

5 compromisos con las academias militares de EE.UU.

4 estudiantes-atletas inscritos directamente en deportes profesionales

El compromiso de IMG Academy con el desarrollo de las estudiantes-atletas fue especialmente evidente en toda la promoción de 2026. Sus dos programas más nuevos arrojaron resultados destacados: los cuatro estudiantes del último año de la promoción inaugural de Softbol continuarán jugando en la universidad, y 11 de 12 graduadas de voleibol femenino (92%) harán lo mismo. En total, en todos los programas deportivos para niñas, el 83% de los estudiantes-atletas que se gradúan jugarán en la universidad.

A partir de este otoño, IMG Academy lanzará programas de internado de voleibol y lucha libre para niños con el objetivo de crear más oportunidades y caminos para los estudiantes-atletas. IMG Academy lanzará un programa de natación y un centro acuático de última generación en 2027.

El modelo de IMG Academy se basa en la creencia de que el deporte es una plataforma para la vida, que ayuda a los estudiantes-atletas a desarrollar resiliencia, liderazgo, disciplina y confianza de maneras que van mucho más allá de la competencia. Ese enfoque intencional en el estudiante-atleta en su totalidad, no solo en el atleta, es lo que la escuela señala como el diferenciador detrás de los resultados de este año.

“Estos resultados son una prueba de lo que sucede cuando se trata el deporte como educación fundamental, no como algo extracurricular”, dijo Mike Milliron, director de operaciones (Campus). “Nuestros estudiantes no sólo se entrenan para competir, sino que también aprenden las habilidades para la vida, la disciplina y el carácter que los definirán mucho después de que terminen sus días como jugadores. Eso es lo que diferencia a IMG Academy de cualquier otro internado del mundo”.

Acerca de la Academia IMG

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Internados y campamentos a través de un campus de última generación en Bradenton, Florida.

a través de un campus de última generación en Bradenton, Florida. entrenamiento en línea a través de IMG Academy+, con un enfoque en el desarrollo personal a través de la lente del deporte y el rendimiento.

a través de IMG Academy+, con un enfoque en el desarrollo personal a través de la lente del deporte y el rendimiento. Reclutamiento universitario en líneaa través de NCSA y SportsRecruits,Aproporcionando contenido, herramientas, entrenamiento y acceso a una red de 40,000 entrenadores universitarios

Para obtener más información sobre IMG Academy y sus experiencias en el campus y en línea, visite www.imgacademy.com.

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