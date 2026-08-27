El surfista profesional Víctor Bernardo y su esposa fueron trasladados en avión al hospital e ingresados ​​en la UCI después de un aterrador accidente automovilístico

surfista profesional Víctor Bernardo y su esposa, Johnny Bufkin Bernardose están recuperando lentamente después de que ambos fueron ingresados ​​​​en la UCI luego de un aterrador accidente automovilístico.

Victor, de 29 años, y Johnni estuvieron involucrados en un grave accidente automovilístico en el sur de California el 17 de agosto, según una página Go Fund Me creada en su honor.

El surfista brasileño fue trasladado en helicóptero después del accidente, mientras que Johnni fue transportado en ambulancia a un centro de traumatología local.

“La pareja ha estado en la UCI desde entonces, y ambos requirieron múltiples cirugías de emergencia para estabilizar su condición”, escribió el organizador, actualizando a los fanáticos sobre las condiciones individuales de la pareja.

cineasta surfista Logan Dulien También compartió detalles del problema de salud del surfista y su esposa a través de Instagram, señalando que el accidente “fácilmente podría haber sido fatal, pero por la gracia de Dios todavía está con nosotros”.

“Va a ser un camino muy largo y costoso hacia la recuperación, pero confío en que la comunidad del surf se unirá para apoyarlos y animarlos en el desafiante viaje que les espera”, continuó Dulien el 19 de agosto, compartiendo videos de Victor surfeando y fotos de él con su esposa a lo largo de los años. “Por ahora, simplemente envíe pensamientos positivos, amor, oraciones y energía curativa para ambos ðŸ™”.

Según Go Fund Me, creado a principios de esta semana, los detalles del accidente de Victor y Johnni “permanecerán confidenciales para respetar su privacidad en este momento”.

Sin embargo, en la página se compartió una foto del accidente. En la imagen, un coche quedó completamente destrozado, con el capó echado hacia atrás y los neumáticos delanteros casi destruidos.

La recaudación de fondos se inició, en parte, porque el accidente de Victor y Johnni los mantendrá sin trabajo “por un período de tiempo desconocido, y la fecha de regreso más temprana será aproximadamente entre seis meses y un año”.

Los fanáticos y amigos pueden contribuir con cualquier cantidad de dinero para ayudar a aliviar la “carga financiera” que conlleva su recuperación y ayudar a “cubrir sus gastos de manutención”, como alquiler, pagos del automóvil, procedimientos médicos y comidas.

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“Sabemos que superarán esto más fuertes que nunca. ¡Gracias a todos por el amor y el apoyo a estos dos seres humanos absolutamente increíbles!», decía la página Go Fund Me.

Mientras Víctor todavía está en el hospital, reveló a través de su historia de Instagram el miércoles 26 de agosto que su esposa fue “dada de alta” ese día.

“Gracias a todos por todas las oraciones, amor y apoyo”, subtituló una foto de él y Johnni tomados de la mano en el hospital. “Significa muchísimo para nosotros”.

Johnni, quien surfea y diseña bikinis personalizados bajo la marca SORRIA, también dio una actualización el miércoles, compartiendo una foto a través de su historia de Instagram de una amiga saludándola en su puerta.

“Hogar”, subtituló la instantánea, que mostraba a su amigo sosteniendo un globo que decía “Que te mejores pronto”.



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Johnni volvió a publicar la página Go Fund Me para ella y Victor y habló efusivamente del apoyo que han recibido de la comunidad de surf en general desde el accidente.

â€œChicos, todas las donaciones y amor. Ni siquiera puedo empezar a expresar mi gratitud”, escribió a través de su historia de Instagram el jueves 27 de agosto. “¡¡¡Los amo muchísimo a todos!!!”

En el momento de esta publicación, la página Go Fund Me de la pareja recaudó más de $79 000 de su objetivo de recaudación de fondos de $500 000.