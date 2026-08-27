Leon Goretzka: el Aston Villa ficha al excentrocampista del Bayern de Múnich

Cuando Goretzka llegó al Bayern procedente del Schalke en 2018, era venerado como un mediocampista moderno, que básicamente podía jugar en todas las posiciones del medio campo.

Peter Neururer, entrenador de Goretzka en el club de su ciudad natal, Bochum, lo llamó “un talento único en un siglo” cuando tenía 18 años. Sin duda, el cielo parecía el límite en la década de 2010.

Si bien normalmente ha sido el número seis, jugando a menudo junto a su buen amigo Joshua Kimmich en el Bayern y Alemania, Goretzka ha sido utilizado como central de emergencia y como número 10 cuando era necesario.

Estar colocado detrás de un delantero destacó las fortalezas de Goretzka como goleador.

Sus carreras en el momento oportuno y su estatura lo convirtieron en una fuerza en el aire para convertir centros.

Esas habilidades le ayudaron en ocasiones a ser elegido por los entrenadores cuando la competencia en el mediocampo central se hacía cada vez más dura.

Por ejemplo, Goretzka volvió a parecer un jugador clave para Alemania en marzo y junio de 2025, cuando la selección nacional disputó la final de la Liga de las Naciones y formó parte del once inicial de Nagelmann.

Pero estos períodos en los que pudo brillar se volvieron cada vez más raros en los últimos años.

Las lesiones han plagado a Goretzka desde una edad temprana hasta tal punto que nunca sabremos exactamente dónde podría haber estado su verdadero techo cuando tenía 20 años.

Rara vez sufrió lesiones graves, pero tuvo que lidiar con contratiempos regulares durante un par de años y, a menudo, en momentos inoportunos.

Goretzka parecía estar en la cima de sus poderes en la temporada 2020-21, después de ganar la Liga de Campeones con el Bayern durante el año de la pandemia.

Pero en lugar de ser el motor del centro del campo de Alemania en la Eurocopa de 2021, se perdió el primer partido de la fase de grupos debido a las secuelas de una lesión en el tendón de la corva.

Su única titularidad fue contra Inglaterra en Wembley en octavos de final.

Cuando estaba en forma, Goretzka siguió siendo un jugador titular del Bayern hasta la llegada de Kompany en 2024. E incluso entonces, después de unos primeros meses como calienta bancas, pudo abrirse camino de regreso a la alineación titular.

Sin embargo, la aparición de Aleksandar Pavlovic, centrocampista nacido en Munich y graduado de la academia del Bayern, finalmente selló el destino de Goretzka.