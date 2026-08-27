Luka Doncic y los Lakers hicieron team building en una discoteca eslovena donde pasaba el rato una modelo de Playboy

¿No pueden Luka Doncic y sus compañeros de Los Angeles Lakers trabajar en equipo en un club nocturno esloveno en paz? ¿No puede ser que una ex modelo de Playboy esté también por ahí?

La respuesta a esto, aparentemente, es no. El viaje de los Lakers durante el fin de semana a un restaurante de Liubliana, que al parecer también sirve como discoteca, fue noticia en el medio esloveno Nedeljski dnevnik.

La fiesta exclusiva tenía reglas estrictas, según el medio. No se permitían fotografías ni vídeos dentro del club nocturno y los teléfonos tenían pegatinas colocadas sobre las cámaras.

CERO BS. SOLO DAKICH. TOMA EL PODCAST NO ME @ EN EL CAMINO. ¡DESCARGAR AHORA!

También se informó que en ese momento se encontraba en la discoteca la modelo eslovena Anja Jenko, que apareció en la portada de Playboy en 2014, entre otros.

Su asistencia se convirtió en el foco de otros titulares, aunque no hubo informes de que la modelo saliera con ninguno de los jugadores.

LA ACTRIZ ADULTA MADISON IVY SE ESTRELLÓ EN UNA CENA PRIVADA DE LOS LAKERS ‘ESTE PODRÍA SER EL MOMENTO MÁS GRANDE DE TODA MI VIDA’

Como ya se mencionó, este fue un evento de formación de equipos para los Lakers. Un viaje de negocios, por así decirlo. Los medios eslovenos incluso señalaron que “se dice que los jugadores de baloncesto suelen estar juntos”.

Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Luka está notablemente más delgado. Ha estado lidiando con el drama de la mamá bebé. ¿No hay LeBron James en la plantilla de los Lakers y no puede formar equipo con los muchachos de su país de origen?

OUTKICK AHORA ESTÁ EN LA APLICACIÓN FOX: HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR

Se suponía que iba a ser una fiesta exclusiva, con pegatinas en la cámara por una razón. Se informó que una ex modelo de Playboy estaba en el edificio. ¿Qué tiene esto que ver con Los Angeles Lakers y su superestrella?

No puedo ser el único que no ve una conexión aquí. ¿Cuándo el trabajo en equipo en un club nocturno se convirtió en algo más simplemente porque una ex modelo de Playboy estaba en el mismo club nocturno al mismo tiempo?