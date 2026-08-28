El papel del cambio climático en las inundaciones de Nepal

Las mortales inundaciones repentinas en Nepal no son una sorpresa para muchos científicos. El derretimiento de los glaciares se está acelerando debido al cambio climático, poniendo en riesgo a millones de personas.

Transcripción



AILSA CHANG, ANFITRIÓN:

Ahora bien, estas mortales inundaciones repentinas en la frontera de Nepal y el Tíbet administrado por China no son una sorpresa para muchos científicos del clima. Julia Simon de NPR se une a nosotros ahora para explicar por qué. Hola julia.

JULIA SIMON, BYLINE: Hola, Ailsa.

CHANG: Según tengo entendido, esta inundación provino de un glaciar, ¿verdad? – eso se derrumbó. ¿Es eso correcto?

SIMÓN: Sí. Así que los informes aún son preliminares, pero muchos científicos piensan que se trata del colapso de un glaciar: este trozo gigante de hielo que se rompió y provocó las inundaciones. Esta masa de hielo, roca, barro y agua comenzó a desgarrar este valle del río Himalaya, a través de estas aldeas, destruyendo comunidades. Si has visto los videos, podrás ver que es esta avalancha de escombros mortales.

CHANG: Sí. Y quiero decir, estos glaciares han existido durante miles de años, ¿verdad? Entonces…

SIMÓN: Correcto.

CHANG: …Que un trozo de glaciar se rompa ahora parece un gran problema.

SIMÓN: Sí. Pero, lamentablemente, muchos científicos no están tan sorprendidos de que esto pueda suceder, Ailsa, y eso se debe al cambio climático causado por el hombre. Estos glaciares que alguna vez fueron estables, están desapareciendo. NPR lleva años informando sobre los glaciares de Nepal. Un equipo de NPR viajó a Nepal en 2022. Estaban escalando una morrena. Se trata de un enorme montón de rocas creadas por un glaciar. Pero cuando Rebecca Hersher de NPR llegó a la cima, no había ningún glaciar a la vista.

(SONIDO DEL CONTENIDO NPR ARCHIVADO)

REBECCA HERSHER: Oh, vaya.

(SONIDO SONIDO DE SALPICADURAS DE AGUA)

SIMON: Ese es el sonido del agua. Sólo había agua, este enorme lago, donde debería haber estado un glaciar, Ailsa. El glaciar se ha derretido y las inundaciones de los lagos glaciares son una amenaza creciente. En los últimos años, múltiples inundaciones de lagos glaciares han desplazado y matado a personas. Los científicos advierten que se estima que 15 millones de personas en todo el mundo corren el riesgo de sufrir este tipo de inundaciones.

CHANG: Vaya. Entonces, ¿qué tan inestables son estos glaciares que se están derritiendo?

SIMÓN: Sí. Entonces NPR habló con Alton Byers sobre esto. Está en el Instituto de Investigación Ártica y Alpina de la Universidad de Colorado en Boulder. Dice que le sorprende lo rápido que está cambiando ahora el permafrost (el hielo, el suelo y las rocas continuamente congelados que han mantenido unidas las montañas durante milenios).

ALTON BYERS: La analogía que utilizamos mis colegas y yo es sacar una barra de mantequilla del refrigerador y ponerla sobre la encimera. Se volverá más suave y perderá su integridad estructural.

SIMÓN: Sí. Entonces, estos glaciares que se derriten representan riesgos mortales para las comunidades a su paso.

CHANG: Quiero decir, lo estamos viendo ahora mismo. Entonces, ¿qué son…?

SIMÓN: Sí.

CHANG: … ¿Algunas soluciones para prevenir el tipo de desastre que estamos viendo en Nepal, por ejemplo, un desastre causado por el derretimiento de los glaciares?

SIMON: Bueno, lo primero son mejores sistemas de alerta. En este momento parece que el sistema de alerta de inundaciones de Nepal no estaba equipado para manejar esto, a pesar de que se ha invertido bastante en esos sistemas de alerta durante la última década. Y es importante mencionar que esta área ha sufrido inundaciones repentinas antes. Pero también sabemos que el principal impulsor del calentamiento global es la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón. Las soluciones para abandonar los combustibles fósiles ya existen, Ailsa. Son escalables. Son asequibles. Son confiables. Incluyen la energía solar, la energía eólica y las baterías.

CHANG: Esa es la corresponsal de clima y energía de NPR, Julia Simon. Gracias, Julia.

SIMÓN: Gracias, Ailsa.

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