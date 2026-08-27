Alegando apuestas deportivas sin licencia, CT demanda a Kalshi

Imagen de archivo de Kalshi Crédito: PJ McDonnell / Shutterstock.com

HARTFORD, CT – Connecticut ha demandado a Kalshi, buscando una orden judicial para impedir que la compañía ofrezca lo que los funcionarios llamaron apuestas deportivas sin licencia en el estado.

Según una declaración del Fiscal General William Tong, el Comisionado de Protección al Consumidor Bryan T. Cafferelli y el Gobernador Ned Lamont, Kalshi es una empresa de servicios financieros que ofrece una plataforma de intercambio de “contratos de eventos” en línea, que ofrece propuestas de sí o no sobre si ocurrirán eventos futuros. Entre otros contratos, Kalshi ofrece contratos de eventos deportivos que se asemejan a apuestas deportivas, incluido si un equipo o jugador ganará un evento o serie deportiva; el número de victorias que tendrá un equipo en una temporada; clasificaciones de liga; número de puntos anotados en un partido; dispersión de puntos; y estadísticas de los jugadores, como los puntos anotados o la victoria de un partido mediante un método determinado.

Esto constituye juego de azar, dijeron los líderes estatales.

“Los contratos de eventos deportivos no son diferentes a las apuestas deportivas y no están mágicamente protegidos por la ley federal de las sensatas leyes de protección al consumidor de Connecticut”, dijo Tong. “Estas leyes existen por una razón: proteger a los menores, prevenir problemas con el juego, garantizar que su dinero esté seguro y su información personal esté protegida. Nada de eso está sucediendo ahora en Kalshi, y estamos demandando para ponerle fin”.

Un correo electrónico enviado a la página de soporte de Kalshi el jueves por la mañana en busca de comentarios no fue respondido de inmediato.

En diciembre de 2025, la División de Juegos del Departamento de Protección al Consumidor ordenó a Kalshi y otros dos sitios que dejaran de realizar juegos de azar en línea sin licencia, específicamente apuestas deportivas. Se ordena a las tres plataformas que cesen y desistan inmediatamente de anunciar, ofrecer, promover o poner a disposición “contratos de eventos deportivos” o cualquier otra forma de juego en línea sin licencia para los residentes de Connecticut. DCP también ordenó a las tres plataformas que permitieran a los residentes de Connecticut retirar los fondos que actualmente tienen las plataformas.

Kalshi respondió demandando al estado, solicitando una orden judicial preliminar contra la aplicación de la ley de Connecticut, argumentando que sus contratos de predicción son “swaps” regulados únicamente por la Comisión Federal de Comercio de Futuros de Productos Básicos. A principios de este mes, el juez de distrito de los Estados Unidos, Vernon Oliver, denegó la moción de Kalshi. Desde entonces, Kalshi apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.

“Estos mercados de predicción ponen en grave riesgo a los consumidores de Connecticut, a los jóvenes, a nuestros estudiantes atletas y a aquellos que sufren de adicción al juego”, dijo Lamont. “Han dejado claro que su objetivo son las ganancias antes que las personas, y es por eso que los hacemos responsables”.

Lamont dijo que el objetivo de legalizar las apuestas deportivas en 2021 era crear un mercado seguro y razonablemente regulado para los consumidores. Llamó a los mercados de predicción “una batalla campal en las apuestas deportivas”.

Cafferelli dijo que los mercados de predicción han estado llevando a cabo una campaña coordinada para convencer a la gente de que están ofreciendo inversiones, pero en realidad no se distinguían de las apuestas deportivas.

“Se dirigen a menores e individuos que han optado intencionalmente por no participar, no cumplen con ninguno de nuestros estándares técnicos diseñados para proteger el dinero y la información personal de los consumidores, y violan todas las leyes de juego de Connecticut”, dijo.

La CFTC también ha demandado a Connecticut, Arizona e Illinois, argumentando que el mercado de predicción debería estar regulado únicamente por el gobierno federal. Connecticut ha tomado medidas para desestimar la demanda.