El rey Harald V de Noruega muere a los 89 años mientras los líderes elogian al “verdadero europeo”

El rey Harald V de Noruega, el monarca reinante más antiguo de Europa, murió a la edad de 89 años, anunció el viernes el palacio real.



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“Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el Rey Harald falleció hoy. El Rey Harald falleció pacíficamente en el Hospital Universitario de Oslo el viernes 28 de agosto a las 6:35 am”, dijo en un comunicado.

La bandera en el palacio real de Oslo fue bajada a media asta el viernes mientras el público se reunía afuera para depositar flores y rendir homenaje al rey Harald.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció sus condolencias al pueblo noruego y describió a Harald como un “verdadero europeo” que había servido a su país “con calidez, humildad y un inquebrantable sentido del deber”.

“En momentos de alegría y tristeza, unió a los noruegos”, dijo, y agregó que su lema real, “Alt for Norge”, que significa “Todos por Noruega”, seguiría resonando.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su “profunda tristeza” y elogió la contribución del monarca a la diplomacia, afirmando que el difunto rey “trabajó incansablemente durante su reinado para fortalecer los lazos que unen a Noruega y Francia”.

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia dijo que “como jefe de Estado y atleta de éxito, fue un destacado representante de su país. Lo dio todo por Noruega”.

El rey Federico de Dinamarca dijo que el difunto monarca era “un hombre extraordinario” que “unía el deber y la responsabilidad con la presencia y la compasión”.

El hombre de 89 años estaba en el hospital desde el 17 de agosto con anemia hemolítica, una enfermedad en la que los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que pueden ser reemplazados.

Su familia se apresuró a acudir a su cama el jueves después de que el palacio anunciara que su condición se había vuelto “extremadamente grave” y, según informes, el príncipe heredero Haakon permaneció en vigilia durante la noche.

Harald, que ascendió al trono en 1991, había sufrido varios problemas de salud en los últimos años y tenía un marcapasos, pero descartó en repetidas ocasiones abdicar debido al juramento de por vida que hizo ante el Parlamento.

Los dolientes lo describieron como un monarca cálido e inclusivo que había ayudado a unir Noruega, mientras que el Primer Ministro Jonas Gahr StÃ¸re canceló un viaje planeado a Alemania cuando la condición del rey se deterioró.

Un rey unificador a través de décadas de cambios

El rey Harald V siguió siendo una figura popular y unificadora durante su reinado de 35 años, ayudando a modernizar la monarquía de Noruega mientras la guiaba en momentos de tragedia nacional y, en sus últimos años, de escándalo familiar.

Durante siglos, Noruega compartió monarcas con Dinamarca y más tarde con Suecia, lo que significa que sus familias reales tenían su sede en gran medida fuera del país. Eso cambió después de que Noruega se independizó por completo en 1905, y el nacimiento de Harald cerca de Oslo en 1937 lo convirtió en el primer príncipe nacido en Noruega en más de 500 años.

Tenía tres años cuando la Alemania nazi invadió el país en 1940 y huyó con su madre y sus hermanas a Suecia y luego a Estados Unidos, mientras que su padre y su abuelo se exiliaron en Gran Bretaña. La familia regresó a Noruega después de la guerra en 1945.

Harald asistió a escuelas públicas, se formó en la academia militar de Noruega y estudió en la Universidad de Oxford. Navegante de talento, representó a Noruega en tres Juegos Olímpicos y más tarde ganó un campeonato mundial.

Se casó con Sonja Haraldsen, su novia de la infancia, en 1968, después de un período de nueve años para conseguir la aprobación de su padre. La pareja tuvo dos hijos, MÃ¤rtha Louise y Haakon.

Harald sucedió a su padre, el rey Olav V, en 1991, adoptando el lema real “Todos por Noruega”.

“Noruega eres tú, Noruega somos nosotros”

A pesar de tener poderes constitucionales limitados, se hizo conocido por su capacidad para unir al país en momentos difíciles. Después de que Anders Behring Breivik matara a 77 personas en 2011, Harald declaró que “la libertad es más fuerte que el miedo”.

También defendió una Noruega cada vez más diversa, y obtuvo elogios generalizados por un discurso de 2016 que abarcó a las personas LGBTQ+, los inmigrantes y las diferentes creencias religiosas.

Su oratoria versó sobre la inclusión y la unidad nacional en la que dijo: “Los noruegos son chicas que aman a las chicas, chicos que aman a los chicos y chicas y chicos que se aman entre sí”.

El rey también apoyó a los inmigrantes y a las personas de diferentes religiones, antes de decir: “Noruega sois vosotros. Noruega somos nosotros”.