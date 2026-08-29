Draft NBA 2027: Tres prospectos que podrían sorprender esta temporada

With the 2025 and 2026 NBA Drafts having sent numerous stars and contributors to the NBA over the last two years, the 2027 class doesn’t look quite as sparkly by comparison. Still, there are sure to be surprises, even outside of top prospects like Tyran Stokes, Caleb Holt, Stefan Joksimovic and more who could offer No. 1-level talents.
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Dado que los Drafts de la NBA de 2025 y 2026 han enviado numerosas estrellas y contribuyentes a la NBA durante los últimos dos años, la clase de 2027 no parece tan brillante en comparación. Aún así, seguramente habrá sorpresas, incluso fuera de los mejores prospectos como Tyran Stokes, Caleb Holt, Stefan Joksimovic y más que podrían ofrecer talentos de primer nivel.
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Below, we’ll look at three prospects who aren’t currently thought of to be Tier-1 players, but who could get there with impressive upcoming seasons:
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A continuación, veremos tres prospectos que actualmente no se consideran jugadores de Nivel 1, pero que podrían llegar ahí con impresionantes próximas temporadas:
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Cameron Williams, Duke
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Cameron Williams, Duque
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Duke five-star Cameron Williams is sure to have a wide draft range. For now, his upside is mostly theoretical, with him offering unteachable size and athleticism, as well as simple play-finishing and shooting touch.
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Cameron Williams, de cinco estrellas de Duke, seguramente tendrá un amplio rango de draft. Por ahora, su ventaja es mayoritariamente teórica, ya que ofrece un tamaño y un atletismo imposibles de enseñar, así como un toque sencillo para rematar y disparar.
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Williams has the prototypical size of a modern forward at 6-foot-11, but will need to assimilate quickly and stand out in Duke’s system to earn top-three looks. It’s possible he’ll continue blossoming and do so, though not likely.
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Williams tiene el tamaño prototípico de un delantero moderno de 6 pies 11 pulgadas, pero necesitará asimilarse rápidamente y destacarse en el sistema de Duke para ganarse una apariencia entre los tres primeros. Es posible que siga floreciendo y lo haga, aunque no es probable.
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Hitting threes and playing elite defense are likely the easiest ways for him to achieve his ceiling with the Blue Devils.
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Acertar triples y jugar una defensa de élite son probablemente las formas más fáciles para él de alcanzar su techo con los Blue Devils.
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Bruce Branch, BYU
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Bruce Branch, BYU
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A 6-foot-7 scoring wing with great length, Bruce Branch is set to follow up AJ Dybantsa at BYU, and will likely be able to take on some of that scoring load left behind. Because of that, he’s seen as a potential lottery pick for most.
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Bruce Branch, un ala anotador de 6 pies 7 pulgadas con gran longitud, está listo para seguir a AJ Dybantsa en BYU, y probablemente podrá asumir parte de esa carga anotadora que queda atrás. Debido a eso, la mayoría lo ve como una posible elección de lotería.
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He doesn’t yet rank among the top three to five consistently, but his natural skill could soon place him there. He can shoot, shot-make in the mid-range, handle the ball in moderation and get downhill. He’s slightly pigeonholed as a creator right now, but is set to enter a fine situation with the Cougars.
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Todavía no se ubica entre los tres o cinco primeros de manera constante, pero su habilidad natural pronto podría ubicarlo allí. Puede disparar, realizar tiros de media distancia, manejar el balón con moderación y llegar cuesta abajo. Está un poco encasillado como creador en este momento, pero está listo para entrar en una buena situación con los Cougars.
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If Branch can simultaneously function as an impactful wing while showing promise of guard play down the line, teams could covet him much higher.
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Si Branch puede funcionar simultáneamente como un ala impactante y al mismo tiempo mostrar una promesa de juego de guardia en el futuro, los equipos podrían codiciarlo mucho más.
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Anthony Thompson, Ohio State
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Anthony Thompson, Estado de Ohio
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A 6-foot-8 forward, incoming Ohio State five-star Anthony Thompson — a consensus top-10 recruit — is a known factor as a scorer of the basketball. In his final high school season, he poured on just shy of 24 points per game, doing so with a combination of shot-making inside and beyond the arc, as well as an increasingly dangerous downhill game.
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Anthony Thompson, un delantero de 6 pies 8 pulgadas, entrante de cinco estrellas de Ohio State, un recluta entre los 10 mejores por consenso, es un factor conocido como anotador de baloncesto. En su última temporada en la escuela secundaria, anotó poco menos de 24 puntos por partido, y lo hizo con una combinación de tiros dentro y fuera del arco, así como un juego cuesta abajo cada vez más peligroso.
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Because of that, Thompson is slated to be a top-10 pick for most, though his lack of versatility outside of scoring could leave him outside of the upper echelons.
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Debido a eso, Thompson está programado para ser una de las 10 mejores selecciones para la mayoría, aunque su falta de versatilidad fuera de anotar podría dejarlo fuera de los niveles superiores.
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Still, Thompson is lengthy, still gaining athleticism and coordination, and has the stats to prove ancillary production at the preps level. If he can score the ball at will while adding rebounding, defense and passing, he could earn his way into the top-three.
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Aún así, Thompson es largo, todavía está ganando atletismo y coordinación, y tiene las estadísticas para demostrar producción auxiliar a nivel de preparación. Si puede anotar el balón a voluntad mientras agrega rebotes, defensa y pases, podría abrirse camino entre los tres primeros.
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