Ataque ruso a un almacén cerca de Kyiv mata a decenas de personas

Un ataque con aviones no tripulados rusos contra un almacén cerca de Kiev el viernes por la noche mató al menos a 27 personas, dijeron las autoridades ucranianas.

“Desafortunadamente, tal como están las cosas, se sabe que han muerto 27 personas. Y esta cifra puede no ser definitiva”, dijo el sábado el gobernador de la región de Kiev, Tymur Tkachenko, en una publicación en Telegram.

Entre los muertos se encontraba Taras Didych, jefe de la comunidad de Dmytrivka, quien fue uno de los primeros en acudir al lugar para rescatar a la gente, añadió Tkachenko.

En los últimos meses, Rusia y Ucrania han intensificado los ataques de largo alcance, golpeando cada vez más infraestructura civil como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias. Estos ataques han provocado más víctimas civiles.

¿Qué más sabemos sobre el ataque con drones rusos cerca de Kiev?

La huelga provocó un gran incendio y explosiones en el almacén del distrito de Bucha, cerca de la capital ucraniana de Kiev, lo que obligó a más de 370 personas a evacuar la región.

En una declaración en X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que “un almacén fue alcanzado, seguido de una detonación” y que la infraestructura cercana sufrió “daños importantes”.

También dijo que se había abierto un proceso penal por negligencia oficial.

“Existen regulaciones: no se pueden almacenar municiones cerca de casas u otras áreas residenciales”, dijo Zelenskyy.

Kyiv bajo ataques con aviones no tripulados

El ataque con aviones no tripulados del viernes se produjo tras dos días de constantes ataques aéreos dirigidos a la capital de Ucrania y la región circundante.

“Kiev está bajo ataques prácticamente incesantes por parte de aviones no tripulados propulsados ​​por aviones no tripulados. Ucrania no puede quedarse sola en la búsqueda de soluciones para defenderse de tales ataques”, dijo Zelenskyy.

Han pasado más de cuatro años y medio desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de su vecino.

Editado por: Dmytro Hubenko

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