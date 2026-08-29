Elversberg: la pequeña ciudad que busca desafiar los pronósticos en la Bundesliga

Con tres ascensos en los últimos cinco años, Elversberg ha ascendido rápidamente desde la cuarta división del fútbol alemán a la máxima categoría.

No es inusual en el fútbol que un equipo pequeño disfrute de un rápido ascenso: Wrexham ha hecho precisamente eso al pasar del fútbol fuera de la liga al campeonato.

Pero si bien les ha ayudado tener propietarios ricos, Elversberg nunca ha tenido una influencia financiera similar y, como resultado, ha tenido que hacer las cosas un poco diferentes.

Una figura clave para que Elversberg pudiera ascender tan rápido como ellos fue Ole Book.

Book, exfutbolista de las ligas inferiores de Alemania, se unió a Elversberg en 2017 como ojeador y al cabo de un año fue ascendido a director deportivo.

Book tenía buen ojo para detectar jóvenes talentosos y brindarles la plataforma para mostrar su talento emergente convirtiéndose en jugadores clave en el equipo de Elversberg.

Uno de esos jugadores fue Nick Woltemade, que llegó cedido procedente del Werder Bremen II en 2022 y marcó 10 goles esa temporada. Woltemade luego se unió al Stuttgart antes de su traslado récord del club de £ 69 millones a Newcastle el año pasado.

El impresionante trabajo de Book en Elversberg finalmente llamó la atención del Borussia Dortmund, que lo nombró director deportivo en abril, y el club destacó específicamente su capacidad para encontrar y desarrollar jugadores jóvenes, “creando valor para el equipo”.

A pesar de su marcha, Elversberg no ha cambiado su filosofía para la próxima campaña, siendo la juventud talentosa el principal foco de su contratación.

“No haremos nada diferente”, añadió Welzmuller.

“La identidad sigue siendo la misma y se basa en tres pilares fundamentales. El primero es ser valiente, el segundo es ser intenso y el tercero es ser inteligente.

“Cuando nos mires verás que queremos jugadores de alta intensidad, y eso seguirá siendo el mismo para siempre”.