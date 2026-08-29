Los pinchazos sacuden la clasificación, Pajari toma la delantera

Sami Pajari se ha hecho con el liderato del Rally de Paraguay tras una primera jornada muy agitada, marcada por una serie de pinchazos y diversas incidencias que han sacudido la clasificación.

En busca de una tercera victoria tras sus éxitos en Estonia y Finlandia este verano, el piloto finlandés y su copiloto Marko Salminen ocuparon la cuarta posición tras el bucle matinal, a 33,2″ de un sorprendente líderA:AHayden Paddón.

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El equipo de Toyota se retrasó esta mañana por una fuga de agua en su GR Yaris, pero finalmente el volante giró. Esta tarde son los únicos en el Rally1 que se han librado de los temidos problemas de neumáticos que causaron muchos daños entre los aspirantes a la victoria.

Aprovechando los pinchazos y delaminaciones sufridos por Elfyn Evans y Hayden Paddon en la larga y decisiva especial de Yerbateras (34,08 km) de esta tarde, Sami Pajari se puso en cabeza. Terminó el día 11″9 por delante del neozelandés, mientras que Evans, líder del campeonato, salvó de momento la tercera plaza, a 56″3.

“Después de todas estas aventuras, estamos bastante bien situados en la clasificación, pero no lo hicimos hasta el viernes. Creo que los próximos días serán los más exigentes. Por el momento, las cosas van bastante bien”, declaró Pajari.

Paddon muere en dos etapas seguidas

Durante esta jornada, sin duda la más agitada que hemos podido observar en la inauguración de un rally en la historia reciente del WRC, Paddon se sorprendió al ponerse en cabeza a media mañana, una situación que no vivía desde el Rally de Portugal de 2018.

Ya en la salida de tres rallyes de asfalto con Hyundai esta temporada, el neozelandés pareció inicialmente conseguir escapar de los acontecimientos que sacudieron la jerarquía. De hecho, en el bucle de la mañana se habían retirado su compañero de equipo Thierry Neuville (pinchazo y suspensión rota), el vigente campeón del mundo Sébastien Ogier (dos pinchazos y un brazo de suspensión roto), así como Takamoto Katsuta (vuelco).

Hayden Paddon y John Kennard (Hyundai) siguen en el podio esta tarde. Foto : Hyundai Motorsport

Pero por la tarde se producirían otros giros y vueltas, y el propio Paddon pagó el precio. Primero sufrió una delaminación de su neumático delantero derecho en el TC6 (Nueva Alborada 2), donde su pérdida de 25″1 le dio a Evans el liderato provisional con una ventaja de cinco décimas. Luego, Paddon volvió a delaminarse, pinchándose completamente en el TC7 (Yerbateras 2), esta vez en el trasero izquierdo.

Al llegar por tercer tiempo a la meta de esta larguísima especial, vio a Sami Pajari, autor del scratch, hacerse con el mando esta vez con un margen de 12″4. Una diferencia reducida a apenas 0″5 en la súper especial que cerró el día en el Autódromo Alfredo Scheid.

“Creo que todo el mundo ha tenido problemas, así que si logramos completar dos etapas con pinchazos y mantenernos en contacto, entonces hemos tenido suerte y mala suerte”. un declarado Paddon. “Ha sido un día difícil y lo aterrador es que creo que será el día más fácil del rally”.

Si bien se benefició durante un tiempo de los reveses de Paddon, el liderazgo de Evans duró poco, porque el galés no escapó a la avalancha de pinchazos que jalonó el segundo paso por Yerbateras. Incluso tenía ambas ruedas traseras en la llanta cuando llegó al punto de parada, lo que le llevó al tercer puesto. Su retraso esta tarde es de 56″3.

Fourmaux a un minuto del podio tras cuatro scratch

Adrien Fourmaux terminó el día en cuarta posición, a 1’51″3 del líder. El francés se muestra frustrado, habiendo sufrido también un doble pinchazo trasero en el TC7 después de haberse deslaminado esta mañana en la misma especial, sin embargo ganó cuatro de las ocho etapas del día, incluidas las tres de la tarde en las que se salvó.

A

El piloto de M-Sport Josh McErlean completa el top 5 esta noche. El irlandés era segundo al mediodía y se encontraba a sólo 9,8″ del líder antes del temido TC7, pero también sufrió un pinchazo e incluso tuvo que parar para cambiar la rueda, perdiendo más de dos minutos en el proceso.

Detrás de él está el local Diego Dománguez, quien realizó una de las mejores actuaciones del día al dominar la categoría Rally2. Está por delante de su oponente Gus Greensmith por 39″4, mientras que Oliver Solberg sólo aparece en octavo lugar, con 3’33″3. El noruego tuvo un comienzo de rally prometedor, comenzando con dos rasguños, pero su carrera se convirtió en una pesadilla en el primer paso por Yerbateras, entre un motor calado y un pinchazo.

Solberg puede al menos alegrarse de no haberse rendido, a diferencia de sus compañeros Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta y del piloto de Hyundai Thierry Neuville, que cayeron al final de la clasificación acumulando penalizaciones en todas las etapas en las que no tomaron la salida. Los tres están en la lista de inscritos para el sábado.

Pero a los equipos les espera otro gran desafío… De hecho, se esperan fuertes lluvias para esta segunda jornada, que incluirá 135,74 km divididos en nueve especiales.

Rally de Paraguay – Clasificación después del TC8

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