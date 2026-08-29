Arresto por DUI en La Plata conduce a cargos por arma de fuego cargada

Mark Antwaune Majors Jr.

LA PLATA, MD. — Un hombre de Indian Head de 31 años enfrenta cargos por posesión de arma de fuego después de que un policía estatal de Maryland alegara que lo encontró dormido al volante de un vehículo en marcha en La Plata y que luego se recuperó una pistola cargada durante una investigación de DUI.

Mark Antwaune Majors Jr., de 31 años, de Indian Head, fue arrestado el 22 de agosto y acusado en el Tribunal de Distrito del Condado de Charles de portar una pistola en un vehículo y portar una pistola consigo, ambos delitos menores.

Los mayores también recibieron multas de tránsito por supuestamente conducir bajo la influencia del alcohol, conducir en estado de ebriedad, conducir imprudentemente y conducir negligentemente, según el resumen de cargos del tribunal.

Según una declaración de causa probable presentada por la Policía Estatal de Maryland, se envió un policía aproximadamente a las 5:06 am del 22 de agosto a Marshall Hall Road cerca de Hawthorne Road en La Plata por un informe de un conductor dormido detrás del volante.

Cuando llegó el policía, encontró una Chevrolet Traverse negra con un registro temporal de Maryland, según el documento de acusación.

La policía alegó que Majors estaba dormido detrás del volante mientras el vehículo estaba en marcha.

El policía también informó haber visto una botella de tequila en el asiento del pasajero.

Después de que Majors se despertó, el policía le preguntó de dónde venía. La policía dijo que el discurso de Majors era confuso y difícil de entender.

Mientras Majors hablaba, el policía informó haber detectado un fuerte olor a bebida alcohólica proveniente de su aliento. Luego, el policía le pidió a Majors que saliera del vehículo.

Según la declaración de causa probable, el policía alegó que Majors se puso combativo a la hora de salir del Chevrolet.

Una vez fuera del vehículo, el policía preguntó si Majors participaría en las pruebas de sobriedad estandarizadas en el campo.

La policía dijo que Majors inicialmente indicó que estaba dispuesto a obedecer. Sin embargo, el policía alegó que Majors volvió a mostrarse combativo mientras le hacían preguntas preliminares antes de que pudieran comenzar las pruebas.

Luego, el policía arrestó a Majors bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol, según el documento de acusación.

Después de que Majors fue arrestado, el policía comenzó a registrarlo durante el arresto.

Según la declaración de causa probable, Majors le dijo al policía que tenía una pistola.

Un oficial del sheriff del condado de Charles ayudó y supuestamente recuperó una pistola cargada de la cadera de Majors.

Luego, los investigadores identificaron a Majors a través de su licencia de conducir de Maryland.

Según el informe, la policía alegó que Majors no tenía permiso para portar un arma de fuego.

El policía colocó a Majors en la patrulla y lo transportó al Cuartel de La Plata de la Policía Estatal de Maryland para su posterior procesamiento.

Majors fue acusado formalmente de portar una pistola en un vehículo y portar una pistola encima.

Los registros judiciales muestran que Majors fue puesto en libertad bajo palabra el 22 de agosto, lo que significa que no estaba obligado a pagar una fianza monetaria.

Majors está programado para el juicio el 6 de octubre de 2026 en el Tribunal de Distrito del Condado de Charles.

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