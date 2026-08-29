Un amigo cercano, Channing Frye, deja caer información sobre el plan de LeBron James en la NBA con su hijo Bryce – BasketballNews

El ex compañero de equipo de los Cavaliers, Channing Frye, cree que LeBron James ha terminado de jugar con sus hijos en la NBA, según reveló durante un episodio de agosto de 2026 del programa. Viaje por carretera podcast que la nueva obsesión de James por el golf marca el final de su carrera. LeBron pasó parte de su verano jugando golf en Escocia con miembros del equipo campeón de 2016 e incluso lanzó un canal de YouTube al respecto, pero Frye insiste en que el jugador de 41 años no permanecerá en la liga el tiempo suficiente para jugar con su hijo menor, Bryce.

â€”No. Eh, no. Creo que eso ya está hecho”, dijo Frye. â€”Â¿Tres aÃ±os mÃ¡s? Señor, ¿45 años y juega baloncesto? Está jugando demasiado golf ahora mismo. Creo que tal vez obtuvo uno y medio, no lo sé en este momento”.

Los comentarios de Frye sugieren que la ventana de LeBron para formar equipo con Bryce se ha cerrado, dejando su temporada con Bronny en los Lakers como un evento único.

Las matemáticas no funcionan: cronogramas universitarios y el horizonte de los Sixers

La línea de tiempo hace que un segundo dúo de padre e hijo sea casi imposible. Bryce está comenzando su primer año en Arizona y no se proyecta que ingrese al Draft de la NBA hasta 2028 como muy pronto. Para que LeBron juegue con él, tendría que permanecer en la liga hasta los 40 años, un escenario que Frye descarta por completo.

En cambio, LeBron está concentrado en sus objetivos inmediatos de campeonato en Filadelfia.

Después de firmar un contrato de dos años con los 76ers en julio de 2026, tiene la tarea de liderar el equipo junto a un Joel Embiid sano. Con los Sixers agregando también a Jaylen Brown esta temporada baja, la recta final de LeBron se trata de perseguir un anillo más, no de esperar a que su hijo menor termine la universidad.

Mientras Bryce comienza su viaje en Arizona, los fanáticos que esperan otra pareja de la familia James en una cancha de la NBA probablemente tendrán que conformarse con ver a LeBron terminar su carrera en sus propios términos y dirigirse directamente al campo de golf.