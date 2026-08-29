Rally de Paraguay: los neumáticos en el centro de una auténtica pesadilla

Juha Kankkunen, cuatro veces campeón del mundo de rallyes, afirma en comentarios difundidos por Motorsport.com que no recuerda un día tan agitado como el del viernes en Paraguay, marcado por una serie de problemas de neumáticos y accidentes. Los equipos del WRC, sin embargo, anticipaban una prueba difícil, temiendo una edición tan extrema como el Rally Safari de Kenia, con fuertes lluvias previstas para el sábado y el domingo, lo que haría que las etapas de arcilla fueran particularmente resbaladizas.

Un día que ni siquiera los veteranos habían experimentado

Sin embargo, el viernes se consideró el más asequible dadas las condiciones secas, pero los pilotos describieron las etapas como una verdadera lotería en términos de pinchazos. Incluso los miembros más experimentados de la flota de servicio luchaban por recordar ese día. Kankkunen, subdirector del equipo Toyota, habló de un número sin precedentes de pinchazos y salidas de carretera, incidentes que se produjeron en casi todas las especiales. Oliver Solberg, por su parte, se mostró sorprendido por la dificultad de la jornada y recordó que este tipo de escenarios son más comunes en el continente africano.

Si Kankkunen quedó atónito por la intensidad de los giros y vueltas, varios pilotos del WRC no parecieron desconcertados por la cantidad de pinchazos. Elfyn Evans, líder del campeonato, asegura que no se sorprende, pues considera que nunca había vivido una situación tan complicada. El galés sufrió dos delaminaciones durante el día, la segunda golpeó su neumático trasero derecho durante la séptima especial, lo que le costó el liderato del rally. Prefirió no parar a cambiar ruedas, una apuesta que dio sus frutos. Reconoce que la decisión fue difícil de tomar, ya que su copiloto Scott Martin era partidario de continuar, mientras que él prefería parar, admitiendo haber dudado varias veces de esta elección antes de reconocer finalmente que Martin había tenido razón.

Como “jugar en el casino” con neumáticos.

El piloto de Hyundai, Adrien Fourmaux, sufrió tres incidentes con neumáticos, incluido un doble pinchazo trasero durante la séptima etapa. Dice estar satisfecho con su conducción y el ritmo mantenido en las especiales, aunque lamenta la fragilidad de los neumáticos que ha provocado estas tres delaminaciones. Explica que entiende que un pinchazo se produzca tras golpear una piedra o por un desgaste excesivo, pero considera más problemático que ocurra con neumáticos nuevos, comparando la situación con un juego de azar.

Richard Millener, jefe de M-Sport-Ford, cree que varios factores explican este aumento de los problemas. Evoca una serie de vueltas mayores de lo esperado, en gran parte provocadas por pinchazos y delaminaciones, en un contexto donde el recorrido resulta particularmente implacable y las etapas se suceden sin descanso. Reconoce que el equipo esperaba haber dejado atrás este problema de delaminación, señalando la dificultad de probar los neumáticos en condiciones idénticas a las encontradas en el lugar, con calor y humedad importantes este año, así como etapas muy largas en kilómetros.

Las explicaciones de Hankook

Hankook lanzó a principios de este año, durante el Rally Acrópolis, un neumático de tierra mejorado de compuesto duro, destinado a reducir la delaminación en terrenos pedregosos, con una mejora reconocida por los pilotos en esta ocasión. El neumático blando utilizado este fin de semana en Paraguay hizo su debut durante el Rally Safari.

Cuando se le preguntó sobre estos fallos, Steven Cho, representante de Hankook, mencionó un desgaste matutino mucho mayor de lo esperado, mucho mayor que el observado el año anterior, lo que refleja un terreno particularmente abrasivo y desigual. Destaca la longitud de los bucles disputados ese día, combinada con temperaturas más altas que el año pasado, la arcilla muy compacta y los afloramientos de roca que pusieron a prueba los neumáticos, una agresividad del terreno que sorprendió a todos los pilotos y equipos, según él.

Cho indica que este expediente será examinado internamente por la noche, anticipando un sábado un poco más sencillo, sin anunciarse fácil. Recuerda que Paraguay sigue siendo un país con dificultades bien identificadas, pero que las condiciones encontradas el viernes diferían significativamente de las del año pasado y de las expectativas de todos. No dice estar sorprendido por el estado de los neumáticos blandos observado esa misma mañana, ya que, según él, el caucho estaba completamente desgastado, lo que explica naturalmente la aparición de las delaminaciones. Anunció que quería examinar más de cerca el estado de los neumáticos duros a partir de la tarde, sin tener todavía ninguna respuesta al respecto, anticipando un fenómeno de desgaste similar. Concluye estimando que las mejoras realizadas han permitido optimizar el neumático duro, cuyo principal problema reside, según él, en el importante desgaste que sufren todos los neumáticos en este rally.

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