La NFL reinicia los mensajes de justicia social mientras lucha contra el abuso doméstico, la conducción en estado de ebriedad y los arrestos por prostitución.

La NFL nuevamente durante la temporada 2026 pintará sus zonas de anotación y adornará sus cascos con “Stop Hate” o “End Racism” como parte de su mensaje de justicia social, incluso cuando la liga está inundada de arrestos, citas en tribunales e investigaciones de políticas de conducta personal que tienen que ver con la justicia penal.

La liga quiere difundir el mensaje de que todas las personas merecen los mismos derechos económicos, políticos y sociales, independientemente de su origen. Y eso es bueno.

Pero no está haciendo ningún mensaje similar para impedir que los hombres tengan contacto físico con las mujeres, que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol o que detengan la trata de personas, incluso después de que uno de sus propietarios, Jed York, de los 49ers de San Francisco, fuera arrestado por un grupo de trabajo contra la trata de personas en Ohio en una operación de prostitución.

EL PROPIETARIO DE LOS 49ERS, JED YORK, ARRESTADO POR ‘DEDICARSE A LA PROSTITUCIÓN’ EN OHIO, NO SE DISPUTA POR CARGOS MENORES

Por eso, la liga está haciendo de la justicia social una prioridad, mientras que la justicia penal debe abordarse dentro de sus filas.

El regreso del impulso de la justicia social para 2026 fue informado por primera vez por Front Office Sports. Un portavoz de la liga le dijo a OutKick que los clubes volverán a tener la oportunidad de seleccionar su mensaje de plantilla de zona de anotación preferido.

Las opciones disponibles para 2026 para los clubes son las mismas que el año pasado: “Elegir el amor”, “Inspirar el cambio”, “End Racism” y “Stop Hate”.

Los clubes también pueden utilizar “Never Forget” en la Semana 1, que es en memoria de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Los jugadores también pueden volver a seleccionar entre los cuatro mensajes para las calcomanías de sus cascos durante la temporada.

He aquí una idea: cualquier club que no elija “Never Forget” en la Semana 1 está fracasando, independientemente de lo que elija en el resto de la temporada.

A pesar de los mensajes de justicia social de la NFL en sus campos y cascos de jugadores durante el resto de este año y todos los años desde 2020, el FBI registró un aumento del 51% en incidentes motivados por prejuicios de 2020 a 2024.

La Liga Antidifamación registró 2.024 incidentes antisemitas en 2020, pero en 2024 esa cifra había aumentado a 9.354, un aumento de más de cuatro veces.

En 2020, el FBI informó 7.759 delitos de odio. Ese número era de 10.881 en 2025.

Estas crecientes estadísticas en medio de la campaña de justicia social de la NFL obviamente no son culpa de la liga, pero sí plantean la pregunta de si su audiencia es el objetivo adecuado. Y si la liga puede continuar una campaña que no necesariamente detiene el odio o el racismo, ¿por qué no puede abordar también los problemas criminales que aparentemente tienen algunos de sus propios empleados?

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Las dos campañas no tendrían por qué ser mutuamente excluyentes.

La NFL podría marcar sus zonas de anotación con “Dejen de beber y conducir”, tal como lo hará con una de las cuatro opciones presentadas a los equipos durante la mayor parte de la temporada.

La liga tal vez podría beneficiarse de ese tipo de mensajes en sus estadios y en sus cascos porque los arrestos por DUI u otros incidentes de tráfico que involucran a personas de la NFL no son infrecuentes.

Considerar:

Los Washington Commanders despidieron al entrenador de alas cerradas Ben Steele en vísperas del campo de entrenamiento luego de un arresto por DWI en junio.

El entrenador de backs defensivos Gerald Alexander fue suspendido por los Minnesota Vikings después de que se declarara culpable de DWI en tercer grado.

Los Angeles Chargers liberaron al guardia Ben Cleveland después de que fue arrestado bajo cargos de exceso de velocidad y conducir con un permiso limitado. Ese arresto se produjo aproximadamente un año y medio después de que Cleveland fuera arrestado por DUI.

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El ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys y actual analista de la NFL de CBS, Tony Romo, fue arrestado en Wisconsin por OWI, que opera en estado de ebriedad, pases inseguros, sustancias tóxicas abiertas y se niega a someterse a un alcoholímetro. Una audiencia está programada para el 21 de septiembre.

La NFL también podría beneficiarse de mensajes que aborden la violencia doméstica. La liga ha visto un número no insignificante de sus jugadores u otras personas involucradas en incidentes domésticos este año.

Esta misma semana, el corredor de los Packers, Josh Jacobs, fue acusado de agresión y otro delito menor en un incidente que supuestamente involucró a su exnovia.

El corredor de los Falcons, James Pearce, fue suspendido durante los primeros ocho juegos de la temporada después de verse involucrado en un incidente doméstico y arrestado en febrero.

La NFL PONE ‘INSPIRAR EL CAMBIO’ Y ‘ELIGE EL AMOR’ EN LOS CAMPOS PERO NO TAN AGRESIVO SOBRE SUS TEMAS DE ABUSO DOMÉSTICO

El receptor de los Ravens, Rashod Bateman, el apoyador de los Broncos, Jonathon Cooper, el liniero ofensivo de los Rams, Alaric Jackson, y el receptor agente libre, Tyreek Hill, también han tenido problemas con la policía, los tribunales o ambos debido a problemas internos este año.

Entonces, aquí hay una idea de plantilla de zona de anotación que la NFL debería considerar: “Taclea a los hombres pero no toques a las mujeres”.

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