Dante Moore y Fernando Mendoza Comparación del Draft de la NFL que llama la atención

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Eli Manning or Philip Rivers? Jameis Winston or Marcus Mariota? Could Dante Moore or Fernando Mendoza have been the next “which quarterback will go No. 1” debate?
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¿Eli Manning o Philip Rivers? ¿Jameis Winston o Marcus Mariota? ¿Podrían Dante Moore o Fernando Mendoza haber sido el próximo debate sobre “qué mariscal de campo será el número uno”?
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Draft analyst Todd McShay suggested as much on Aug. 18 on the Brandon Walker College Football Show that while Mendoza was ready to step in and play right away, Moore possessed the higher ceiling.
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El analista de draft Todd McShay sugirió lo mismo el 18 de agosto en el Brandon Walker College Football Show que, si bien Mendoza estaba listo para intervenir y jugar de inmediato, Moore poseía el techo más alto.
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Moore ended the debate early when he decided to return to the No. 2 Oregon Ducks for his senior season. Indiana’s Mendoza turned his national championship and Heisman Trophy into the No. 1 overall pick and is now taking snaps under center for the Las Vegas Raiders.
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Moore puso fin al debate temprano cuando decidió regresar con los Oregon Ducks número 2 para su temporada senior. Mendoza, de Indiana, convirtió su campeonato nacional y el Trofeo Heisman en la selección general número uno y ahora está participando en el centro de los Raiders de Las Vegas.
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Now Moore is back with an opportunity to punch through McShay’s ceiling projection. Here’s what Moore needs to do to develop into that No. 1 pick in the 2027 NFL draft and prove that returning to Eugene was the right choice.
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Ahora Moore está de regreso con la oportunidad de atravesar la proyección del techo de McShay. Esto es lo que Moore debe hacer para convertirse en la selección número uno en el draft de la NFL de 2027 y demostrar que regresar a Eugene fue la elección correcta.
<!–qv q:id=7o q:key=vcaa:
Why the Raiders Chose Mendoza
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Por qué los Raiders eligieron Mendoza
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The short answer is that Mendoza had a year for the ages. The longer, more complex, answer is that the Hoosier quarterback was better suited to face NFL competition right away.
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La respuesta corta es que Mendoza tuvo un año para siempre. La respuesta más larga y compleja es que el mariscal de campo de Hoosier estaba mejor preparado para enfrentar la competencia de la NFL de inmediato.
<!–qv q:id=8b q:key=vcaa:
Mendoza amassed 3,535 yards while completing 72 percent of his passes and leading the nation with 41 touchdowns. His accuracy, poise and ability to protect the ball were highly appealing to a Raiders team in dire need of stability.
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Mendoza acumuló 3,535 yardas mientras completaba el 72 por ciento de sus pases y lideraba la nación con 41 touchdowns. Su precisión, aplomo y capacidad para proteger el balón eran muy atractivos para un equipo de los Raiders que necesitaba urgentemente estabilidad.
<!–qv q:id=8g q:key=vcaa:
That became especially true with Moore returning to Oregon. Otherwise, is there a chance that it’s Moore wearing the silver-and-black in the Raiders training camp despite the remarkably high floor created by Mendoza’s final season in Bloomington?
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Esto se volvió especialmente cierto cuando Moore regresó a Oregon. De lo contrario, ¿existe la posibilidad de que sea Moore usando el traje plateado y negro en el campo de entrenamiento de los Raiders a pesar del piso notablemente alto creado por la última temporada de Mendoza en Bloomington?
<!–qv q:id=8l q:key=vcaa:
Dante Moore’s Potential Ceiling
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El techo potencial de Dante Moore
<!–qv q:id=8q q:key=vcaa:
Mendoza represented the safer bet, yet Moore is the more tantalizing option, demonstrating so in his first full year under center for the Ducks.
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Mendoza representaba la apuesta más segura, pero Moore es la opción más tentadora, como lo demuestra en su primer año completo como central para los Ducks.
<!–qv q:id=8v q:key=vcaa:
One difference is the experience gap. Whereas Mendoza was a senior, Moore was a junior in 2025 and competing in just his first year as a starter against Power Four competition. At 3,565 yards, 30 touchdowns and 10 interceptions, Moore threw for 30 more yards than Mendoza, but had 11 fewer touchdowns and four more picks.
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Una diferencia es la brecha de experiencia. Mientras que Mendoza era estudiante de último año, Moore era junior en 2025 y competía en apenas su primer año como titular contra la competencia Power Four. Con 3,565 yardas, 30 touchdowns y 10 intercepciones, Moore lanzó para 30 yardas más que Mendoza, pero tuvo 11 touchdowns menos y cuatro intercepciones más.
<!–qv q:id=9d q:key=vcaa:
Moore possesses the arm strength, athleticism and play-making abilities that make scouts stand up and take notice.
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Moore posee la fuerza del brazo, el atletismo y la capacidad de crear jugadas que hacen que los cazatalentos se pongan de pie y se den cuenta.
<!–qv q:id=9i q:key=vcaa:
What Dante Moore has to Prove
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Lo que Dante Moore tiene que demostrar
<!–qv q:id=9n q:key=vcaa:
So what does Moore need to accomplish in 2026 that eluded him last season?
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Entonces, ¿qué necesita lograr Moore en 2026 que se le escapó la temporada pasada?
<!–qv q:id=9s q:key=vcaa:
Mendoza might have set an unfair bar for anyone to clear, given the underdog-to-hero status the quarterback rose to during his Heisman campaign. That or Mendoza provided the perfect road map to where Moore needs to go.
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Mendoza podría haber establecido un listón injusto para cualquiera, dado el estatus de desvalido a héroe que alcanzó el mariscal de campo durante su campaña Heisman. Eso o Mendoza proporcionaron la hoja de ruta perfecta hacia donde Moore necesita ir.
<!–qv q:id=9x q:key=vcaa:
Chief among them is to win the big games. Moore guided Oregon to a 13-2 record in 2025, but both losses came at the hands of Mendoza and eventual champion Indiana, once in the regular season and again in the CFP semifinal. In fact, the former Cal Bear Mendoza is 3-0 all-time versus Moore dating back to Moore’s freshman year at UCLA.
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El principal de ellos es ganar los partidos importantes. Moore guió a Oregon a un récord de 13-2 en 2025, pero ambas derrotas llegaron a manos de Mendoza y del eventual campeón Indiana, una vez en la temporada regular y otra en la semifinal de la CFP. De hecho, el ex Cal Bear Mendoza tiene marca de 3-0 de todos los tiempos contra Moore desde el primer año de Moore en UCLA.
<!–qv q:id=af q:key=vcaa:
He’ll have to do so with an offensive line down three starters from last year, as well as tight end Kenyon Sadiq (560 yards, eight touchdowns), who is now with the New York Jets. Which needs to be tightened up before the Ducks’ Nov. 7 road game at No. 1 Ohio State.
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Tendrá que hacerlo con una línea ofensiva con tres titulares menos que el año pasado, así como con el ala cerrada Kenyon Sadiq (560 yardas, ocho touchdowns), quien ahora está con los New York Jets. Lo cual debe ajustarse antes del partido como visitante de los Ducks el 7 de noviembre en el No. 1 Ohio State.
<!–qv q:id=ak q:key=vcaa:
That means taking the team on his back, even despite the Ducks’ roster of elite talent. Working in the Oregon quarterback’s favor is that, where Mendoza had four years to achieve near perfection, Moore has the potential to equal it in just his second full season as Oregon’s signal caller.
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Eso significa llevar al equipo a sus espaldas, incluso a pesar de la lista de talentos de élite de los Ducks. Trabajar a favor del mariscal de campo de Oregon es que, donde Mendoza tuvo cuatro años para alcanzar casi la perfección, Moore tiene el potencial de igualarlo en apenas su segunda temporada completa como llamador de señales de Oregon.
<!–qv q:id=ap q:key=vcaa:
Dante Moore, Part 2
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Dante Moore, Parte 2
<!–qv q:id=au q:key=vcaa:
Moore isn’t simply chasing the Ducks’ first national title, a Heisman Trophy and an improved draft stock by returning to Eugene. He may not have to replicate Mendoza’s season, but he does need to make the leap from excellent to superstar.
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Moore no está simplemente persiguiendo el primer título nacional de los Ducks, un Trofeo Heisman y un draft mejorado al regresar a Eugene. Quizás no tenga que replicar la temporada de Mendoza, pero sí necesita dar el salto de excelente a superestrella.
<!–qv q:id=az q:key=vcaa:
That means making season and career-defining plays.
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Eso significa hacer jugadas que definan la temporada y la carrera.
<!–qv q:id=b4 q:key=vcaa:
One of the many indelible moments from Mendoza’s unprecedented national championship run came in the title game where he put his body on the line with an outstretched touchdown for the ages.
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Uno de los muchos momentos imborrables de la carrera sin precedentes de Mendoza por el campeonato nacional se produjo en el juego por el título, donde puso su cuerpo en juego con un touchdown extendido para siempre.
<!–qv q:id=b9 q:key=vcaa:
It’s easier said than done, but Moore also needs that distinct image of his own. He needs that transcendent moment on a national stage that leaves the entire nation holding its breath in collective awe.
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Es más fácil decirlo que hacerlo, pero Moore también necesita esa imagen propia y distintiva. Necesita ese momento trascendente en un escenario nacional que deje a toda la nación conteniendo la respiración ante un asombro colectivo.
<!–qv q:id=br q:key=vcaa:
Mendoza earned his No. 1 pick designation courtesy of one of the greatest Cinderella runs in sports history. Moore isn’t running on the same underdog status. He’s tasked with writing his own story in the face of immense championship and Heisman expectations.
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Mendoza obtuvo su designación de selección número uno gracias a una de las mayores rachas de Cenicienta en la historia del deporte. Moore no se postula con el mismo estatus de desvalido. Tiene la tarea de escribir su propia historia frente a un inmenso campeonato y expectativas de Heisman.
<!–qv q:id=bw q:key=vcaa:
It’s the kind of pressure and experience he wouldn’t necessarily be facing right now in an NFL camp. After all, the next quarterback selected in the 2026 NFL draft was Alabama quarterback Ty Simpson, who went to the Los Angeles Rams with the No. 13 overall pick.
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Es el tipo de presión y experiencia que no necesariamente enfrentaría ahora en un campamento de la NFL. Después de todo, el siguiente mariscal de campo seleccionado en el draft de la NFL de 2026 fue el mariscal de campo de Alabama, Ty Simpson, quien fue a Los Angeles Rams con la selección general número 13.
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Instead he’s back at Oregon with a ceiling to punch through.
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En lugar de eso, está de regreso en Oregon con un techo que superar.
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