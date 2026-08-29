Rivadavia de Mendoza pull out of Liga Argentina, door opens for Unión

La información finalmente fue confirmada este sábado 29 de agosto. En un comunicado oficial, Rivadavia de Mendoza decidió no jugar en la Liga Argentina 2026/27.

Al menos, éste era el paso previo que necesitaba la Unión (SF), habiéndose retirado de continuar en la Liga Nacional pero buscando no desaparecer del panorama nacional y descender a la máxima categoría de ascenso.

Seguramente en las próximas horas habrá novedades sobre la presencia del club rojiblanco, su entrenador y la composición del equipo que participará.

Comunicado oficial de Rivadavia de Mendoza

Rivadavia Básquet informa que no participará de la temporada 2026/27 de la Liga Argentina.

Esta es una decisión que estamos tomando de manera responsable y marca el final de un capítulo importante para nuestra institución. Un capítulo que nos permitió crecer, competir a nivel nacional y llevar el nombre de Rivadavia a diferentes puntos del país.

Especialmente queremos agradecer a la Municipalidad de Rivadavia, a la Federación Mendoza de Básquetbol y a la Subsecretaría de Deportes de la provincia por su gran apoyo y compromiso, haciendo todo lo posible para que el club pudiera ser parte de una nueva temporada. También agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores por acompañar y apoyar al club durante este viaje.

A nuestros jugadores, cuerpo técnico, directivos y trabajadores, gracias por el compromiso, esfuerzo y trabajo realizado durante cada etapa de este camino.

Y, especialmente, a nuestra gente, que estuvo presente en cada desafío y apoyó a Naranja en cada paso de esta historia.