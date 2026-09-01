Actualización sobre la lesión de Abby Vander Wal: Texas Longhorns OH abandona el juego contra TCU

LAS VEGAS – Durante el primer set del primer partido del voleibol de Texas el sábado en el Players Era Showcase contra TCU, la atacante Abby Vander Wal salió del juego. La estudiante de segundo año se dobló después de aterrizar en un ataque, permaneciendo abajo hasta que los árbitros sonaron el silbato. Se la vio agarrándose la rodilla izquierda y saltó con la ayuda del personal de entrenamiento, pareciendo evitar presionar su pierna.

La derrota de Vander Wal es un duro golpe para el bateo de los Longhorns (tuvo dos remates en el partido) y su servicio liftado provocó un par de carreras para los Longhorns al principio del set.

“Ella está obviamente devastada, y nosotros también”, dijo el entrenador en jefe de UT, Jerritt Elliott.

Originario de Elmhurst, en los suburbios de Chicago, Vander Wal fue incluido en el equipo de primer año de la SEC la temporada pasada. Tuvo 280 remates, 34 bloqueos, 67 ataques y seis asistencias en 2025 y ha aparecido para el equipo de EE. UU. varias veces en los últimos años.

El estudiante de primer año Henley Anderson y el estudiante de segundo año Addy Gaido completaron durante la victoria contra TCU. Anderson tuvo una de sus mejores noches con ocho remates, dos ases, cinco ataques y cinco bloqueos. Gaido sólo tuvo una excavación y una muerte, pero llevaba una carga pesada hacia Texas.

“La llamamos nuestro unicornio”, dijo el atacante Torrey Stafford. “Ella hace de todo. Jugó en el medio para nosotros esta primavera y es una buena clavadora”.