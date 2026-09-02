India rechaza fallo de La Haya sobre las aguas del Indo: ¿Qué sigue?

El Tratado de las Aguas del Indo se enfrenta a una nueva disputa después de que la India rechazara un fallo del Tribunal de Arbitraje con sede en La Haya según el cual el acuerdo de 1960 sigue en vigor.

Pakistán ha acogido con satisfacción la decisión y dice que India sigue obligada por el tratado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India describió al tribunal como un “llamado Tribunal de Arbitraje” que fue “ilegalmente constituido”.

Dijo que el organismo había sido establecido por el Banco Mundial en violación del tratado y que India “rechaza categóricamente su llamado laudo, así como ha rechazado firmemente todos los pronunciamientos anteriores de este organismo constituido ilegalmente”.

“El Tribunal de Arbitraje no tiene jurisdicción alguna para pronunciarse sobre las decisiones soberanas de la India”, dijo el ministerio.

Qué saber sobre el tratado

El Tratado de las Aguas del Indo, negociado por el Banco Mundial, rige el uso del agua de seis ríos que fluyen a través de India y Pakistán.

El acuerdo otorga en gran medida a la India derechos sobre tres ríos orientales, mientras que Pakistán tiene derechos sobre el Indo occidental, Jhelum y Chenab. A la India se le permite utilizar los ríos occidentales para fines específicos, incluidos ciertos proyectos hidroeléctricos.

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El tratado había soportado guerras y períodos prolongados de intensa hostilidad entre los dos vecinos con armas nucleares.

Pero India dejó el tratado en suspenso en abril de 2025 como parte de un paquete de medidas diplomáticas y económicas anunciadas después de un ataque mortal en la Cachemira administrada por India que mató a 26 personas, en su mayoría turistas.

Nueva Delhi acusó a Islamabad de respaldar el ataque. Pakistán negó los cargos.

Hay mucho en juego para Pakistán

Millones de personas en Pakistán dependen de los ríos Indo, Jhelum y Chenab para obtener agua potable, agricultura y vida cotidiana.

Los ríos son particularmente importantes para las provincias de Punjab y Sindh, cuya agricultura es fundamental para el suministro de alimentos y la economía rural del país.

Después de la decisión de la India de suspender el tratado, Pakistán acudió al tribunal de La Haya para consultar el estado del acuerdo.

Los funcionarios paquistaníes han advertido repetidamente que cualquier intento de negarle al país su parte de las aguas de los ríos que fluyen a través de la frontera sería tratado como un acto de guerra.

Ajay Bisaria, ex alto comisionado indio en Pakistán, dijo que India había cuestionado el tratado tanto por motivos políticos como legales.

“Políticamente, la suspensión le da a India un nuevo punto de influencia, una palanca más para presionar a Pakistán para que cambie su comportamiento en materia de terrorismo transfronterizo”, dijo Bisaria a DW.

También señaló las solicitudes anteriores de la India para renegociar el tratado, citando el cambio climático, la nueva tecnología de construcción de represas y el deterioro de las relaciones entre los dos países.

India optó por dejar el tratado en suspenso en lugar de abrogarlo formalmente. Bisaria dijo que el fallo de La Haya no cambiaría ese rumbo.

“El tribunal no alterará esta trayectoria”, afirmó. “El rumbo de la India respecto del Tratado de las Aguas del Indo está fijado. El tratado no será revivido en su forma actual”.

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La batalla legal

Pakistán ha adoptado la opinión contraria.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, dijo que el fallo “rechaza decisivamente” el intento de la India de dejar el tratado en suspenso y reafirmó que sigue “plenamente en vigor y vinculante para ambas partes”.

“El premio reivindica la posición constante de Pakistán de que un tratado internacional vinculante no puede suspenderse o dejarse de lado unilateralmente”, dijo Dar en una publicación en X.

Añadió que la India debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y con las decisiones vinculantes que surjan de sus mecanismos de solución de disputas.

Ayesha Siddiqa, politóloga y analista de defensa paquistaní, dijo que el fallo podría ser difícil de implementar si India se niega a aceptarlo.

“El fallo del tribunal de arbitraje puede no ser aplicable porque el tribunal no tiene la fuerza para hacerlo”, dijo Siddiqa a DW.

Pero dijo que la decisión le dio a Pakistán una ventaja como estado ribereño inferior.

“Le da a Pakistán una ventaja moral”, dijo Siddiqa, investigador principal del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres.

También cuestionó qué podría significar el rechazo de la sentencia por parte de la India para su posición internacional, particularmente dado que la India ha aceptado decisiones legales internacionales en otras disputas.

“Esto no es sólo una cuestión de puro poder militar sino de una posición internacional en la que India ya no podrá justificar su posición ante el mundo”, dijo.

Shanthie Mariet D’Souza, analista del sur de Asia y fundadora del grupo de expertos Mantraya, dijo que el fallo no cambió materialmente la posición de la India.

“El Tribunal Permanente de Arbitraje es un órgano administrativo, no un tribunal soberano convencional con capacidad de ejecución”, dijo D’Souza a DW.

“En este caso particular, India optó por no participar en el proceso. Esto le permite no reconocer las decisiones del tribunal. Por lo tanto, no tiene ninguna restricción ejecutable sobre India y nada cambia materialmente para Nueva Delhi”, dijo.

Una disputa sobre las reglas

India y Pakistán han estado en desacuerdo durante años sobre la interpretación del tratado, particularmente sobre los proyectos hidroeléctricos indios en ríos asignados principalmente a Pakistán.

Uttam Kumar Sinha, investigador principal del Instituto Manohar Parrikar de Estudios de Defensa y autor de “Trial by Water”, dijo que India ya no está simplemente cuestionando la interpretación del tratado, sino más bien “disputando la autoridad del propio mecanismo de solución de disputas del tratado”.

Nueva Delhi sostiene que el tribunal se constituyó incorrectamente y que sus decisiones no tienen ningún efecto jurídico en la India.

Sinha describe la contienda emergente como “guerra legal”, y es probable que Pakistán utilice el fallo en foros internacionales y enmarque la disputa en torno a las obligaciones de los tratados y el derecho internacional.

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Los límites del apalancamiento de la India

Las implicaciones prácticas también dependerán de lo que haga la India con su infraestructura en los ríos occidentales.

D’Souza dijo que la suspensión del tratado le dio a la India más influencia política y psicológica que una capacidad inmediata para alterar el flujo de los ríos.

“Para detener o alterar significativamente de manera efectiva los flujos de los ríos Indo, Jhelum y Chenab, se necesitaría una infraestructura sustancial como presas, canales y grandes sistemas de almacenamiento, y tales estructuras no existen actualmente”, dijo D’Souza.

“Además, las limitaciones geográficas y técnicas limitan la capacidad de la India para bloquear estos ríos”.

Sinha se hizo eco de esta opinión.

“India no puede simplemente ‘cerrar’ los ríos occidentales”, afirmó.

Los grandes proyectos de almacenamiento y desvío llevarían años o décadas, requerirían inversiones sustanciales e implicarían construcciones difíciles en la región montañosa del Himalaya, así como aprobaciones ambientales y nacionales.

“Existe una brecha significativa entre la libertad estratégica potencial de la India en los ríos occidentales y su capacidad física real para cambiar los flujos de agua”, dijo Sinha.

Editado por: Srinivas Mazumdaru