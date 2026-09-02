Volkswagen T-Roc, un sustituto del Golf

Completamente renovado, el segundo SUV más codiciado de la gama Wolfsburg sustituye definitivamente al Golf en el corazón de los automovilistas.

En el espacio de una sola generación, el T-Roc no sólo se ha consolidado en el panorama automovilístico con más de 2 millones de unidades vendidas en todo el mundo. También se ha convertido en una alternativa al Golf. Con la segunda generación lanzada a principios de año, se convierte en un Tiguan reducido, reforzando así el atractivo del SUV. Copiada y pegada de su hermano mayor, la silueta sigue la línea de las últimas creaciones de la marca, sobria y perfectamente proporcionada. El acabado R-Line acentúa la apariencia dinámica con un parachoques delantero y llantas específicas de 18 pulgadas. En torno a la plataforma MQB Evo, la segunda generación del T-Roc se amplía en 120 mm, incluidos 30 mm en la distancia entre ejes para superar los 4,37 m, o 90 mm más que el Golf. Todos los pasajeros se benefician del aumento de tamaño. El maletero también gana 30 litros, pasando a tener 475 litros, mientras que un Golf se conforma con 381 litros.

Lo último en ayudas a la conducción

El ambiente interior más formal se ajusta a los últimos códigos estéticos de la marca.

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Con su estructura, el T-Roc accede a los últimos sistemas de seguridad, confort y conducción autónoma de nivel 2+ (cambio automático de carril). Más sofisticado que su predecesor, también incorpora, opcionalmente en determinadas versiones, el Park Assist Pro1, que permite memorizar las maniobras y el recorrido de aparcamiento, así como entrar y salir de una plaza mediante el smartphone. Más estatutario, el ambiente interior incorpora la nueva ergonomía VW con pantalla multimedia de 12,9 pulgadas y control de la caja DSG a la derecha del volante con microhibridación de 48 V, el motor de 4 cilindros de 150 CV privilegia permanentemente la sobriedad sobre el dinamismo. No permite circular en modo 100% eléctrico. Para ser receptivo, la caja de cambios DSG juega la carta de la suavidad. Lo mismo ocurre con el chasis orientado al confort.

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Ficha técnica

Motor: gasolina turbo de 4 cilindros, 1.498 cm3150 canales, 250 Nm

Transmisión :Tracción, doble embrague Ã 7 vitesses

Dimensiones : L. 4,37, l. 1,82,h. 1,57 metros

Consumo : 5,6 l/100 km

Ã‰misiones CO 2 : 128 g/km

Vitesse: 212 km/h

Precio: desde 41.000€