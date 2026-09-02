Por qué los Mets no cerraron a Juan Soto a pesar de una temporada perdida

NUEVA YORK – Después de prometer que regresaría de su última lesión en la pantorrilla antes del final de la temporada, Juan Soto regresó antes de finales de agosto, un mes completo antes de que los Mets de Nueva York comiencen su temporada baja.

De hecho, no hay ningún impulso de playoffs que Soto regrese para ayudar. No con los Mets (61-75) 12 juegos atrás en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional con 26 juegos restantes.

Soto se perdió aproximadamente cinco semanas debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. En abril, una distensión en la pantorrilla derecha le costó a Soto poco menos de tres semanas de acción. En ambos casos, Soto se reincorporó a los Mets sin una asignación de rehabilitación.

“Es realmente frustrante estar deprimido y no poder ayudar a tu equipo… no rendir, divertirte con los muchachos”, dijo Soto después de que los Mets vencieron a los Astros de Houston, 6-2, el sábado. “Eso me mantiene motivado para estar ahí otra vez”.

Dado el lugar de los Mets en la clasificación y el hecho de que Soto sufrió no una, sino dos lesiones en la pantorrilla, sin mencionar su importancia para el futuro de la organización como su hombre de $765 millones, surge una pregunta válida: ¿Por qué molestarse?

Hay algunas razones por las que nadie estaba interesado en cerrar a Soto. En términos generales, los jugadores de béisbol sanos deberían jugar béisbol. Soto regresó dentro del cronograma que el gerente interino Andy Green ofreció en el momento de la lesión de Soto a fines de julio (de cuatro a seis semanas); físicamente se encuentra en una situación en la que los Mets claramente se sienten cómodos teniéndolo en el campo.

“Se ha esforzado de una manera que, francamente, no se ve a muchos veteranos esforzarse cuando su equipo se encuentra en este tipo de situación en la que nos encontramos”, dijo Green. “Eso dice mucho de su deseo de estar en el campo”.

También existe un posible resultado para la próxima temporada.

El regreso de Soto de una lesión al final de una temporada perdida podría ayudar a marcar la pauta para el próximo año. Los Mets quieren establecer una cultura sólida en la casa club. Buscan construir sobre un núcleo de jugadores jóvenes en su primer y segundo año. Es importante que sus estrellas y veteranos den ejemplo.

“Eso no es exagerar en absoluto”, dijo el lanzador abridor Sean Manaea. â€”Es enfermizo. Es como una mentalidad de guerrero. Muchos chicos tienen eso. Básicamente es él quien dice: “Quiero ser genial”. Lo he visto hacer su rehabilitación todos los días. Si se siente bien y quiere volver, está enfermo. Definitivamente todos aquí aprecian el trabajo que realiza y su deseo de regresar este año”.

Soto dijo que el récord de 14-9 de los Mets desde su liquidación en la fecha límite de cambios del 3 de agosto le proporcionó cierta motivación adicional.

Además: cuando eres tan bueno en algo como Soto bateando pelotas de béisbol, tiendes a querer hacerlo. Eso tampoco tiene nada de malo y seguro que supera a la alternativa. De cara al partido del sábado, Soto, un All-Star esta temporada, tenía un OPS de .947 con 21 jonrones en 359 apariciones en el plato.

Por supuesto, los Mets lucirían terriblemente tontos si Soto experimenta otro problema en la pantorrilla. Existe un riesgo inherente cuando cualquier jugador sale al campo. Quizás más cuando uno viene de una lesión. Por otro lado, la otra opción de los Mets sería dejar sentado a un jugador estrella durante las últimas cuatro semanas que pueda jugar. Soto, quien sirvió como bateador designado de los Mets el sábado, podría recibir un día libre ocasional, pero en su mayor parte ha vuelto a jugar.

Antes de su regreso, Soto realizó múltiples entrenamientos que incluyeron prácticas de bateo en vivo, correr las bases y ejercicios de fildeo.

“Se hizo mucho trabajo detrás de escena”, dijo Green. “Se estaba haciendo de una manera que él lo probó, se sintió bien y se sintió confiado. El personal formador se sintió bien y confiado. Cualquiera que lo viera se sentiría bien y seguro de cómo estaba haciendo el trabajo y de lo que estaba pasando”.

La primera aparición de Soto al plato el sábado fue recibida con una gran ovación de aquellos que eligieron presentarse en el Citi Field. Logró 1 de 4. En la quinta entrada, Soto cometió un foul con su pierna derecha, lo que provocó una mueca en él y la atención tanto de un entrenador atlético como de Green. Sin embargo, en el siguiente lanzamiento, Soto conectó un sencillo productor al jardín derecho para darle a los Mets una ventaja de 2-1. Más adelante en la entrada, Soto anotó desde la segunda base con un triple de Jared Young.

“Es realmente frustrante en ese momento, todo pasó por mi mente”, dijo Soto con una sonrisa cuando se le preguntó acerca de quitarse el balón de la espinilla. “Definitivamente, traté de mantener una actitud positiva, pensar en la mejor manera posible para salir de esto. Poco a poco, estaba mejorando. Solo dije, a la mierda, voy a tratar de superarlo, no tomar mucho tiempo”. Tengo que estar ahí afuera”.