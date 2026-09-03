Rallye Terre de Lozère 2026 (ES6)

REFLEJOS
En esta segunda pasada, dos aspirantes al podio se han visto afectados por pinchazos: Sarah Rumeau y Quentin Ribaud.
Por su parte, Florent Todeschi ya firma su cuarto scratch al volante de su nuevo Skoda Fabia RS Rally2 y refuerza muy ligeramente su ventaja frente a Matthieu Margaillan.
A cámara lenta al final de la especial, Louis Constant no pudo llegar a la meta y tuvo que abandonar, provocando también la interrupción de la carrera, bloqueando la carretera con su Skoda. A pesar de su pinchazo, Sarah Rumeau aprovechó para recuperar la tercera plaza provisional.
En el partido por un puesto entre los 5 primeros, Manu Gascou perdió más de un minuto y Benjamin Clemençon aprovechó para entrar entre los 4 primeros.
En su debut en los “rallies clásicos”, Stephan Barthe es un prometedor quinto puesto provisional, a poco más de un segundo por kilómetro de los mejores.
Imperial hasta entonces en SMRC4, Arthur Roché comete un error en este tiempo y deja los mandos a Loïc Costes. El ex campeón de Francia de crono supera a Mattéo Codaccioni por 3s1, mientras que Alexandre Villiod ha caído a la cuarta plaza provisional.
Los cuatro primeros SMRC4 se encuentran en las primeras posiciones del campeonato francés de 2 ruedas motrices, mientras que Loïc Astier perdió casi un minuto en este tiempo.
En el trofeo de las 4 Roues Motrices, Guy Bekaert ya se ha adelantado a sus perseguidores.
TEXTO EN VIVO
REACCIONES PILOTO
|Rumeau
10:39.9
|Punción. Llevamos 5 o 6 km rodando sobre la llanta.
|margaillan
10:10.8
|Hemos conducido bien, no hemos cometido errores en este, está bien.
|Ribaud
10;56.7
|Golpeamos y pinchamos al instante. Hasta el pinchazo llevaba un ritmo muy alto.
|Todeschini
10:10.5
|Sinceramente estamos muy satisfechos. Lástima haber cometido este pequeño error esta mañana. Bravo por Flo porque lo maneja muy bien.
|Lavigne
|Éste está un poco destrozado. Al menos pudimos terminar sin morir.
|Gascou
|Hice algo estúpido y perdí mucho tiempo.
PRÓXIMO ESPECIAL: SS7- Le Born (16,70 km) desde las 10:34 horas (domingo 30 de agosto de 2026)
Classement ES6 / Après ES6 (16,50 km)