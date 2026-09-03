Rallye Terre de Lozère 2026 (ES6)

REFLEJOS

En esta segunda pasada, dos aspirantes al podio se han visto afectados por pinchazos: Sarah Rumeau y Quentin Ribaud.

Por su parte, Florent Todeschi ya firma su cuarto scratch al volante de su nuevo Skoda Fabia RS Rally2 y refuerza muy ligeramente su ventaja frente a Matthieu Margaillan.

A cámara lenta al final de la especial, Louis Constant no pudo llegar a la meta y tuvo que abandonar, provocando también la interrupción de la carrera, bloqueando la carretera con su Skoda. A pesar de su pinchazo, Sarah Rumeau aprovechó para recuperar la tercera plaza provisional.

En el partido por un puesto entre los 5 primeros, Manu Gascou perdió más de un minuto y Benjamin Clemençon aprovechó para entrar entre los 4 primeros.

En su debut en los “rallies clásicos”, Stephan Barthe es un prometedor quinto puesto provisional, a poco más de un segundo por kilómetro de los mejores.

Imperial hasta entonces en SMRC4, Arthur Roché comete un error en este tiempo y deja los mandos a Loïc Costes. El ex campeón de Francia de crono supera a Mattéo Codaccioni por 3s1, mientras que Alexandre Villiod ha caído a la cuarta plaza provisional.

Los cuatro primeros SMRC4 se encuentran en las primeras posiciones del campeonato francés de 2 ruedas motrices, mientras que Loïc Astier perdió casi un minuto en este tiempo.

En el trofeo de las 4 Roues Motrices, Guy Bekaert ya se ha adelantado a sus perseguidores.

TEXTO EN VIVO

REACCIONES PILOTO

Rumeau

10:39.9 Punción. Llevamos 5 o 6 km rodando sobre la llanta. margaillan

10:10.8 Hemos conducido bien, no hemos cometido errores en este, está bien. Ribaud

10;56.7 Golpeamos y pinchamos al instante. Hasta el pinchazo llevaba un ritmo muy alto. Todeschini

10:10.5 Sinceramente estamos muy satisfechos. Lástima haber cometido este pequeño error esta mañana. Bravo por Flo porque lo maneja muy bien. Lavigne Éste está un poco destrozado. Al menos pudimos terminar sin morir. Gascou Hice algo estúpido y perdí mucho tiempo.

PRÓXIMO ESPECIAL: SS7- Le Born (16,70 km) desde las 10:34 horas (domingo 30 de agosto de 2026)