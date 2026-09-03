Harrison Armstrong: Everton cancela la transferencia a Nottingham Forest después de la reacción de los fanáticos

La decisión del Everton de rechazar la oferta de Nottingham Forest por el adolescente Harrison Armstrong ha evitado la posibilidad de una revuelta abierta contra los propietarios The Friedkin Group por parte de una base de fanáticos furiosos.

La revelación de que el Everton había recibido una oferta de 40 millones de libras de Forest por el talentoso joven de 19 años, y que estaba bajo consideración, provocó una reacción inmediata de los fanáticos enojados ante la idea de que el mejor producto local del club en años pudiera venderse.

En cambio, después de un día de drama dentro y fuera del campo, la junta directiva del Everton, encabezada por el presidente y propietario multimillonario Dan Friedkin, decidió rechazar unánimemente el enfoque de Forest y conservar a Armstrong.

Los aficionados del Everton dejaron claro sus sentimientos durante el empate 1-1 en Bournemouth. La reacción fue tan fuerte y tóxica que seguramente fue escuchada por la delegación del Everton en el Vitality Stadium y transmitida a la jerarquía en los Estados Unidos.

Es muy poco probable que sea una coincidencia que un acuerdo que parecía estar avanzando se detuviera en seco.

Y también apaciguará al entrenador David Moyes, cuyo estado de ánimo parecía siniestro después del partido en Bournemouth, ya que ahora mantendrá a un joven talento considerado como una parte clave del futuro del club.

Los seguidores del Everton pueden aceptar a regañadientes que los clubes de la Liga de Campeones puedan quedarse con jugadores importantes, pero la idea de que Nottingham Forest pudiera hacer lo mismo añadió otra capa a su furia.

El Forest es uno de los Everton del club y sus fanáticos esperan superarlos, no reforzarlos, vendiéndoles una de sus joyas de la corona.

Para The Friedkin Group, se trata de una catástrofe de relaciones públicas evitada.