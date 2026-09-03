Rally Paraguay 2026: ES10- Pajari mantiene el liderato

|Pos.
|N°
|Tripulación/Coche
|crono
|1
|16
|Adrien FOURMAUX/Alexandre CORIA
Hyundai i20 N Rally1
|07:40.6
|2
|1
|Sébastien OGIER/Vincent LANDAIS
Toyota GR Yaris Rally1
|07:47.9
+7.3
|3
|99
|Oliver SOLBERG/Elliott EDMONDSON
Toyota GR Yaris Rally1
|07:48.1
+7.5
|4
|5
|Sami PAJARI/Marko SALMINEN
Toyota GR Yaris Rally1
|07:48.7
+8.1
|5
|33
|Elfyn EVANS/Scott MARTIN
Toyota GR Yaris Rally1
|07:50.
+9.4
|6
|95
|Jon ARMSTRONG/Shane BYRNE
Ford Puma Rally1
|07:52.6
+12.0
|7
|21
|Robert VIRVES/Jakko VIILO
Skoda Fabia RS
|07:54.7
+14.1
|8
|20
|Hayden PADDON/John KENNARD
Hyundai i20 N Rally1
|07:54.9
+14.3
|9
|24
|Yohan ROSSEL/Arnaud DUNAND
Lancia Ypsilon HF
|07:55.4
+14.8
|10
|11
|Thierry NEUVILLE/Martijn WYDAEGHE
Hyundai i20 N Rally1
|07:56.3
+15.7
|11
|23
|Nikolay GRYAZIN/Konstantin ALEKSANDROV
Lancia Ypsilon HF
|07:56.7
+16.1
|12
|55
|Joshua MCERLEAN/Eoin TRATADO
Ford Puma Rally1
|07:58.4
+17.8
|13
|25
|Fau ZALDIVAR/Marcelo DER OHANNESIAN
Skoda Fabia RS
|08:00.6
+20.0
|14
|27
|Diego DOMÃ NGUEZ/Rogelio PEÃ’ATE
Toyota Yaris
|08:02.1
+21.5
|15
|30
|Romet JÃœRGENSON/Siim OJA
Ford Fiesta Mk II
|08:03.6
+23.0
|16
|32
|Marco BULACIA/JosÃ© MURADO
Toyota Yaris
|08:03.9
+23.3
|17
|29
|Taylor GILL/Daniel BRKIC
Skoda Fabia RS
|08:04.7
+24.1
|18
|18
|Takamoto KATSUTA/Aaron JOHNSTON
Toyota GR Yaris Rally1
|08:05.2
+24.6
|19
|26
|Gus GREENMITH/Jonas ANDERSSON
Toyota Yaris
|08:05.6
+25.0
|20
|34
|Alejandro GALANTI/Marcelo TOYOTOSHI
Toyota Yaris
|08:07.3
+26.7
|21
|36
|Gustavo SABA/Pablo OLMOS
Toyota Yaris
|08:08.
+27.4
|22
|28
|Yuki Yamamoto/James Fulton
Toyota Yaris
|08:10.6
+30.0
|23
|38
|Augusto BESTARD/JosÃ© DÃAZ
Toyota Yaris
|08:12.
+31.4
|24
|35
|Miguel ZALDIVAR/Luis ALLENDE
Skoda Fabia RS
|08:12.8
+32.2
|25
|39
|Miguel ORTEGA/Diego CAGNOTTI
Skoda Fabia RS
|08:28.4
+47.8
|26
|56
|Mauricio GONZÁLEZ/Fernando MENDONCA
Skoda Fabia RS
|08:32.1
+51.5
|27
|45
|Miguel GRANADOS/Marc MARTI
Skoda Fabia RS
|08:34.
+53.4
|28
|40
|Miguel Ãngel ZALDIVAR/Juan SÃNCHEZ
Skoda Fabia RS
|08:36.6
+56.0
|29
|57
|SEBASTIEN GONZÉ LEZ/DIEGO FABIANI
Skoda Fabia Evo
|08:41.1
+1:0.0
|30
|42
|SebastiÃ¡n BARCHINI/RubÃ©n GARCÃ A
Skoda Fabia RS
|08:46.3
+1:5.0
|31
|37
|Fabrizio Galanti/Sebastián Gonzo Lez
Toyota Yaris
|08:46.8
+1:6.0
|32
|51
|Nataniel BRUUN/Mario DEL RIEGO
Ford Fiesta Rally3
|08:50.
+1:9.0
|33
|50
|André MARTÍNEZ/Matías ARANGUREN
Ford Fiesta Rally3
|08:58.8
+1:18.0
|34
|59
|Blas ZAPAG/Enrique FRATTA
Skoda Fabia RS
|09:07.8
+1:27.0
|35
|31
|Andrea LAFARJA/Alemán MAUNE
Toyota Yaris
|09:08.4
+1:27.0
|36
|60
|Jorge MARTÍNEZ/Marcelo BRIZIO
Ford Fiesta Rally3
|09:10.4
+1:29.0
|37
|61
|Iván WASMOSY/Gonzalo DÍA AZ
Peugeot 208 Rally4
|09:16.8
+1:36.0
|38
|58
|Francisco DELGADO/Juan CABRERA
Skoda Fabia Evo
|09:19.5
+1:38.0
|39
|62
|Gabriel DUARTE/Luis QUEVEDO
Peugeot 208 Rally4
|09:21.8
+1:41.0
|40
|65
|FabiÃ¡n HERRERA/Omar BENÃTEZ
Peugeot 208 Rally4
|09:22.7
+1:42.0
|41
|67
|Martín TOMÁ S/Juan PERNIGOTTI
Peugeot 208 Rally4
|09:23.8
+1:43.0
|42
|47
|CÃ©sar PEDOTTI/NicolÃ¡s ELIZAUR
Volkswagen Polo GTI
|09:26.1
+1:45.0
|43
|68
|Miguel FRANCO/Pedro SOSA
Peugeot 208 Rally4
|09:31.3
+1:50.0
|44
|49
|Eric ROYÃˆRE/Maxime ANDERNACK
Ford Fiesta Rally3
|09:39.5
+1:58.0
|45
|43
|Eugen GOTZE/Juan BILBAO
Skoda Fabia Evo
|09:40.2
+1:59.0
|46
|69
|Pedro LAGRAVA/Gustavo ROJAS
Peugeot 208 Rally4
|09:49.7
+2:9.0
|47
|72
|Kevin VASQUEZ/Juan Pablo MONASTEROLO
Peugeot 208 Rally4
|10:01.1
+2:20.0
|48
|52
|Naveen PULLIGILLA/Moisés SHERIF
Ford Fiesta Rally3
|10:08.3
+2:27.0
|49
|66
|Armando MEDINA/Gerardo BENÃTEZ
Peugeot 208 Rally4
|10:09.5
+2:28.0
|50
|64
|Manuel IRALA/Carlos ZARZA
Peugeot 208 Rally4
|10:10.
+2:29.0
|51
|71
|Sergio ZARZA/Hugo ESPINOLA
Peugeot 208 Rally4
|10:23.7
+2:43.0
|52
|70
|Raúl Szarán/Luis Agüero
Peugeot 208 Rally4
|13:36.6
+5:56.0
|53
|48
|John Rossi/Kylian Sarmezan
Ford Fiesta Rally3
|18:50.
+11:9.0
|54
|53
|Dean MASCARENHAS/Gagan KARUMBAIAH
Ford Fiesta Rally3
|18:50.
+11:9.0