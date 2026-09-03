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Rally Paraguay 2026: ES10- Pajari mantiene el liderato

By
Martina López
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Pos. N° Tripulación/Coche crono

1 16 Adrien FOURMAUX/Alexandre CORIA
Hyundai i20 N Rally1 07:40.6 2 1 Sébastien OGIER/Vincent LANDAIS
Toyota GR Yaris Rally1 07:47.9
+7.3 3 99 Oliver SOLBERG/Elliott EDMONDSON
Toyota GR Yaris Rally1 07:48.1
+7.5 4 5 Sami PAJARI/Marko SALMINEN
Toyota GR Yaris Rally1 07:48.7
+8.1 5 33 Elfyn EVANS/Scott MARTIN
Toyota GR Yaris Rally1 07:50.
+9.4 6 95 Jon ARMSTRONG/Shane BYRNE
Ford Puma Rally1 07:52.6
+12.0 7 21 Robert VIRVES/Jakko VIILO
Skoda Fabia RS 07:54.7
+14.1 8 20 Hayden PADDON/John KENNARD
Hyundai i20 N Rally1 07:54.9
+14.3 9 24 Yohan ROSSEL/Arnaud DUNAND
Lancia Ypsilon HF 07:55.4
+14.8 10 11 Thierry NEUVILLE/Martijn WYDAEGHE
Hyundai i20 N Rally1 07:56.3
+15.7 11 23 Nikolay GRYAZIN/Konstantin ALEKSANDROV
Lancia Ypsilon HF 07:56.7
+16.1 12 55 Joshua MCERLEAN/Eoin TRATADO
Ford Puma Rally1 07:58.4
+17.8 13 25 Fau ZALDIVAR/Marcelo DER OHANNESIAN
Skoda Fabia RS 08:00.6
+20.0 14 27 Diego DOMÃ NGUEZ/Rogelio PEÃ’ATE
Toyota Yaris 08:02.1
+21.5 15 30 Romet JÃœRGENSON/Siim OJA
Ford Fiesta Mk II 08:03.6
+23.0 16 32 Marco BULACIA/JosÃ© MURADO
Toyota Yaris 08:03.9
+23.3 17 29 Taylor GILL/Daniel BRKIC
Skoda Fabia RS 08:04.7
+24.1 18 18 Takamoto KATSUTA/Aaron JOHNSTON
Toyota GR Yaris Rally1 08:05.2
+24.6 19 26 Gus GREENMITH/Jonas ANDERSSON
Toyota Yaris 08:05.6
+25.0 20 34 Alejandro GALANTI/Marcelo TOYOTOSHI
Toyota Yaris 08:07.3
+26.7 21 36 Gustavo SABA/Pablo OLMOS
Toyota Yaris 08:08.
+27.4 22 28 Yuki Yamamoto/James Fulton
Toyota Yaris 08:10.6
+30.0 23 38 Augusto BESTARD/JosÃ© DÃAZ
Toyota Yaris 08:12.
+31.4 24 35 Miguel ZALDIVAR/Luis ALLENDE
Skoda Fabia RS 08:12.8
+32.2 25 39 Miguel ORTEGA/Diego CAGNOTTI
Skoda Fabia RS 08:28.4
+47.8 26 56 Mauricio GONZÁLEZ/Fernando MENDONCA
Skoda Fabia RS 08:32.1
+51.5 27 45 Miguel GRANADOS/Marc MARTI
Skoda Fabia RS 08:34.
+53.4 28 40 Miguel Ãngel ZALDIVAR/Juan SÃNCHEZ
Skoda Fabia RS 08:36.6
+56.0 29 57 SEBASTIEN GONZÉ LEZ/DIEGO FABIANI
Skoda Fabia Evo 08:41.1
+1:0.0 30 42 SebastiÃ¡n BARCHINI/RubÃ©n GARCÃ A
Skoda Fabia RS 08:46.3
+1:5.0 31 37 Fabrizio Galanti/Sebastián Gonzo Lez
Toyota Yaris 08:46.8
+1:6.0 32 51 Nataniel BRUUN/Mario DEL RIEGO
Ford Fiesta Rally3 08:50.
+1:9.0 33 50 André MARTÍNEZ/Matías ARANGUREN
Ford Fiesta Rally3 08:58.8
+1:18.0 34 59 Blas ZAPAG/Enrique FRATTA
Skoda Fabia RS 09:07.8
+1:27.0 35 31 Andrea LAFARJA/Alemán MAUNE
Toyota Yaris 09:08.4
+1:27.0 36 60 Jorge MARTÍNEZ/Marcelo BRIZIO
Ford Fiesta Rally3 09:10.4
+1:29.0 37 61 Iván WASMOSY/Gonzalo DÍA AZ
Peugeot 208 Rally4 09:16.8
+1:36.0 38 58 Francisco DELGADO/Juan CABRERA
Skoda Fabia Evo 09:19.5
+1:38.0 39 62 Gabriel DUARTE/Luis QUEVEDO
Peugeot 208 Rally4 09:21.8
+1:41.0 40 65 FabiÃ¡n HERRERA/Omar BENÃTEZ
Peugeot 208 Rally4 09:22.7
+1:42.0 41 67 Martín TOMÁ S/Juan PERNIGOTTI
Peugeot 208 Rally4 09:23.8
+1:43.0 42 47 CÃ©sar PEDOTTI/NicolÃ¡s ELIZAUR
Volkswagen Polo GTI 09:26.1
+1:45.0 43 68 Miguel FRANCO/Pedro SOSA
Peugeot 208 Rally4 09:31.3
+1:50.0 44 49 Eric ROYÃˆRE/Maxime ANDERNACK
Ford Fiesta Rally3 09:39.5
+1:58.0 45 43 Eugen GOTZE/Juan BILBAO
Skoda Fabia Evo 09:40.2
+1:59.0 46 69 Pedro LAGRAVA/Gustavo ROJAS
Peugeot 208 Rally4 09:49.7
+2:9.0 47 72 Kevin VASQUEZ/Juan Pablo MONASTEROLO
Peugeot 208 Rally4 10:01.1
+2:20.0 48 52 Naveen PULLIGILLA/Moisés SHERIF
Ford Fiesta Rally3 10:08.3
+2:27.0 49 66 Armando MEDINA/Gerardo BENÃTEZ
Peugeot 208 Rally4 10:09.5
+2:28.0 50 64 Manuel IRALA/Carlos ZARZA
Peugeot 208 Rally4 10:10.
+2:29.0 51 71 Sergio ZARZA/Hugo ESPINOLA
Peugeot 208 Rally4 10:23.7
+2:43.0 52 70 Raúl Szarán/Luis Agüero
Peugeot 208 Rally4 13:36.6
+5:56.0 53 48 John Rossi/Kylian Sarmezan
Ford Fiesta Rally3 18:50.
+11:9.0 54 53 Dean MASCARENHAS/Gagan KARUMBAIAH
Ford Fiesta Rally3 18:50.
+11:9.0

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