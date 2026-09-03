Transferencias de Villa y Chelsea: por qué los clubes siguen haciendo negocios

Unai Emery ha insistido en que no hay “buenas relaciones” entre Chelsea y Villa Aston tras una serie de traspasos entre los clubes.

El domingo, el portero argentino Emiliano Martínez se unió al Chelsea procedente del Villa, completando el octavo acuerdo entre ellos en los últimos cuatro años.

El traslado de Martínez al Chelsea se produce después del traslado de Nicolas Jackson la semana pasada.

No hay dos clubes de la Premier League que hayan intercambiado más jugadores, ya sea de forma permanente o a préstamo, en los últimos cuatro años.

Pero el jefe del Villa, Emery, dijo que la relación entre los dos clubes se da “sólo a través de acuerdos por dinero”.

“¿Buenas relaciones?” dijo. “¡Quieren matarnos y nosotros queremos matarlos!

“Tenemos buenos jugadores y podemos fichar a uno de ellos, no es una buena relación, es un trato por dinero y un trato para los jugadores.

“Estoy feliz por Emiliano Martínez y Morgan Rogers y sé que no estoy feliz por el Chelsea”.

Una serie de acuerdos entre los clubes comenzaron después de que los propietarios del Chelsea, BlueCo, tomaran el control del club en 2022 y ficharan a Carney Chukwuemeka procedente del Villa por 20 millones de libras ese verano. Ian Maatsen (£ 37,5 millones, a Villa), Omari Kellyman (£ 19 millones, al Chelsea) y Axel Disasi (un acuerdo de préstamo de £ 5 millones, a Villa) posteriormente se mudaron entre los clubes.

Sólo este verano se han producido cuatro acuerdos más. Morgan Rogers completó una transferencia de £ 117 millones al Chelsea, mientras que Alejandro Garnacho se unió a Villa en calidad de préstamo con la obligación condicional de comprar en un acuerdo por valor de alrededor de £ 43 millones.

Luego, Jackson se mudó a Villa por £ 65 millones, antes de que lo siguiera Martínez.

Desde 2022, el Chelsea ha pagado al Aston Villa 163,5 millones de libras esterlinas por jugadores. Villa ha gastado 102,5 millones de libras esterlinas en jugadores del Chelsea, incluida la cesión de Axel Disasi. Esa cifra podría aumentar a £150,5 millones si se cumplen ciertos criterios para que el préstamo de Garnacho sea permanente. El Chelsea cree que los términos son fácilmente alcanzables.