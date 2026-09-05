Itauma vs Hrgovic: el peso pesado británico recibe una dura lección sobre la realidad del boxeo a nivel mundial

Sería demasiado simplista (e injusto) decir que Hrgovic ganó la pelea simplemente mediante juegos mentales, pero el hombre de 34 años logró hacer que la preparación fuera incómoda.

Hrgovic pasó la semana de la pelea atacando repetidamente la edad de Itauma, descartándolo como “sólo un niño”. A medida que avanzaba la semana, Itauma parecía cada vez más irritado y finalmente perdió la compostura en el pesaje, empujando a Hrgovic antes de que el croata respondiera con una bofetada.

Itauma se enorgullece de ser inusualmente cerebral para un peso pesado. Lee libros de psicología y autoayuda, habla abiertamente sobre cómo agudizar su mente y parece pasar mucho más tiempo analizándose a sí mismo que la mayoría de los jóvenes de 21 años.

Pero siempre existe el peligro de que el pensamiento profundo se convierta en un pensamiento excesivo, algo de lo que Anthony Joshua ha sido acusado repetidamente durante las últimas etapas de su carrera.

Ya sea que las púas previas a la pelea hayan jugado algún papel o no, el plan de juego de Itauma una vez que sonó la campana fue claro; quería terminar la noche temprano.

“Alguien me dijo que no cree que pueda ganar un título mundial a menos que lo noquee. No me gustó eso”, dijo Warren.

Esa mentalidad era comprensible porque le había servido extraordinariamente bien a Itauma hasta ahora. Pero tal vez Hrgovic había sido subestimado por casi todos: Itauma, los medios de comunicación, los expertos, los ex combatientes y los corredores de apuestas que instalaron al británico como un gran favorito.

Hrgovic es un medallista de bronce olímpico que peleó 12 duros rounds con el gigante Zhilei Zhang, mientras que contra Daniel Dubois – la única derrota en su historial – lideraba en dos de las tres tarjetas antes de que la pelea fuera detenida debido a los cortes.

‘El Animal’ sabía lo que era estar herido, cansarse y seguir peleando cuando las cosas iban mal. Itauma no lo hizo.