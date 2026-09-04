Cápsulas de voleibol para niñas

División I
ALTURAS DE ABINGTON
Entrenador: Morgan Bailleau
Récord de la liga 2025: 15-0
Arrancadores que regresan: Brielle Wentz, Hilde Temblador, Mariah McClendon, Alaina Krempasky, Saloni Kishore, Emmersen Grohs, Bella Carr.
Otros que regresan: Emily Penn, Bergen Price, Bridget Gallagher, Riya Novak, Violet Dickinson, Lauren Stanton, Emily Snyder.
Recién llegados: Serafina Burgio, Kylie Edwards, Annie Henderson, Lily Jones, Arushi Kishore, Bella Kopp, Wynne Loughney, Tallula Moraski, Delana Reese, Paige Smith, Siena Sparacino.
CRESTA AZUL
Entrenador: Lori Zick
Récord de la liga 2025: 14-1
Arrancadores que regresan: Mckenna Zick, Abigail Gelinger, Lynndee Barbour, Payton Perrington.
Otros que regresan: Peyton Rutter, Maya Crane, Juliette Osterhout, Liberty Post.
Recién llegados: Jaylyn Thatcher, Gianna Galetti.
DUNMORE
Entrenador: Molly McCafferty
Récord de la liga 2025: 11-4
Arrancadores que regresan: Katelyn Henry, Michelle Nidoh, Elena Piepoli, Lizzie Mendola.
Otros que regresan: Ali Steeves, Madison Morgan, Kierstyn Yannone.
Recién llegados: Milania Brown, Nyla DelVeccio, Lena Pacewicz, Emma Farris, Molly Spager, Tamra Young, Bella Hayes, Izzy Stavisky, Addie Mercado, Adelina Napoli, Courtney Rudalavage, Luenn Agojo.
MONTROSA
Entrenador: Jennifer Weller
Récord de la liga 2025: 10-5
Arrancadores que regresan: Ava Bell, Kirsten Eschbach, Allison Jennings, Gracie Jones, Sadie Jones, June McGee, Molly Weller.
Otros que regresan: Sierra Marrón.
Recién llegados: Avah Morrison, Olivia Wilcox, Sonya Ellsworth, Nolah Rounds, Mylee Sherman.
VISTA A LA MONTAÑA
Entrenador: Brígida Evans
Récord de la liga 2025: 8-7
Arrancadores que regresan: Aubrey Sanders, Karley Norton, Abbie Mitchell, Addison Tompkins, Mia Thomas, Sophia Davis.
Otros que regresan: Jillian Pliska, Shaylee Bellamy, Zoey Perini.
POCONO NORTE
Entrenador: Alexandra Zero-Mandanello
Récord de la liga 2025: 13-2
Arrancadores que regresan: Mira Belle Zangardi, Ryan Masters, Avarie Roscioli, Julia Black.
Otros que regresan: Madison Harding, Abby Franklin, Hailey Calkins, Emmy Jennings, Makenzie Folk, Abby Smith, Jaden Mucha, Gabriella Anelli y Alexandra Johnson.
Recién llegados: Ashtynne DeLucy, Kennedy Berry, Graceyn Alba, Danica Calkins, Leanne Gillette, Nikki Imhoff, Kennedy Koelsch, Gianna LoMonaco, Addison Remley, Makenna Seder, Emily Vonderhey y Clara Stephenson.
ESCRANTON
Entrenador: Justin Lowe
Récord de la liga 2025: 7-8
Arrancadores que regresan: Christiana Nallo-Aniska, Maddy Slocum, Mariangelys Torres León.
Otros que regresan: Izabel Cong, Dylany Aquino, Lila Frounfelker, Nashla Vidal.
Recién llegados: Azriella Roby, Emma Kovolenus, Nakaira Quintana, Paris Griggs, Yashairaly Lugo.
WAYNE OCCIDENTAL
Entrenador: Darren Thorpe
Récord de la liga 2025: 10-5
Arrancadores que regresan: Olivia Haines, Adysen Wargo, Skyla McGuire, Abbie Washine.
Otros que regresan: Kyleigh Turner, Olivia Black, Ava Fiorella.
Recién llegados: Lilli Gilchrist, Lexi Gill, Haley McGuire, Rheagan Wargo.
División II
LAGO DE ALCE
Entrenador: Laura Greenley
Récord de la liga 2025: 6-9
Arrancadores que regresan: Aleece Greenley, Mia Blair.
Otros que regresan: Alex Pérez, Kaydence Costellano
Recién llegados: Ava Newhart, Brooke Tonkovich, Morgan Aukema, Shelby Howell, Ryleigh Seifert, Jacqueline Jean-Baptiste, Natalie Roth.
CIUDAD DEL BOSQUE
Entrenador: Jennifer Dovin
Récord de la liga 2025: 1-14
Arrancadores que regresan: Amatista Kealohasilva.
Otros que regresan: Rayn Conrad, Alyzza Evans, Ella White, Tarwin Tietz, Maria Serge, Amelia Bennett, Aalyhia Evanusa, Madison Harris, Diamond Rice.
Recién llegados: Karmyn Giordano, Emilie Williams, Alivia Jones, Bella Bilsky, Skyla Pfleger, Emma Dimonda, Alia Vrabel.
SENDERO LACKAWANNA
Entrenador: vale la pena
Récord de la liga 2025: 1-14
Arrancadores que regresan: Ava Drake, Tiah Stroble, Elizabeth Harvey, Aubrie Pinney.
Otros que regresan: Madeleine Forrer, Donata Schneider, Sara Drake, Grace Kelly, Madalyn Woodward.
Recién llegados: Sophia Miller, Lena Van Fleet, ShelbyLynn Plotkin, Kacie Antolick, Piper Brownell.
LAGOLANDIA
Entrenador: Ron Crambo
Récord de la liga 2025: 6-9
Arrancadores que regresan: Adeline Biondo, Eliana Rogari, Riley Ganz.
Otros que regresan: Jada Chavies, Meadow Biamonte, Macie Kilmer, Kate Barrett, Keelan Pavelski, Raine Deitz, Mia Rodriguez, Kate Basalyga, Zoey Gregory, Angelica Edwards.
Recién llegados: Teagan Rude, Molly Severino-Ramirez, Mackenzie Ford, Gia Demark, Saran Conde, Mercedes Grimes.
VALLE MEDIO
Entrenador: Nick Parlanti
Récord de la liga 2025: 2-13
Arrancadores que regresan: Krista Demboski, Aubrey Comstock, Kate Coviello, Olivia Parry, Arianna Vitaletti.
Otros que regresan: Jaylynn Walsh, Hailey Capman, Kennedy Lukaitis, Kellyah Young.
Recién llegados: Nalaiha Long, Keri Michaels, Angela Laskowski, Olivia Thomas, Marley Morano.
SUSQUEHANNA
Entrenador: Michael Frye
Récord de la liga 2025: 5-10
Arrancadores que regresan: Lauren Huyck, Piper Heller, Jordyn Spoor.
Otros que regresan: Audrey Nitterour, Liberty French, Addison Stone, Phoebe Johnson, Alyssa Lewis, Caylon Butts.
Recién llegados: Lily Hugaboom, Shiloh Ott, Annilyn Jones, Rowan Albert, Tessa Trabox, Aubree Hennessey, Marley Moran.
VISTA AL VALLE
Entrenador: Bryan Owens
Récord de la liga 2025: 8-7
Arrancadores que regresan: Layla Marino, Alyssa Peralta, Emma Pienkowski, Clare Murphy, Mónica Orellana.
Otros que regresan: Delaney Washo, Maggie Hallett.
Recién llegados: Alexa Farina, Rowan Collura, Jesse Murphy.
SCRANTON OESTE
Entrenador: María rápida
Récord de la liga 2025: 3-12
Arrancadores que regresan: Sophia DeLuca, Hannah Miller, Sydney Williams, Aubrey Kerrigan.
Otros que regresan: Payton Passerello, Isabella Lutz, Romey Monger, Izzy Smith, Eileen Benítez.
Recién llegados: Morgan Baumgardner, Liliana Bridges-Watkis, Corryna Labukas, Violetta O’Hora, Sophia Rice, Zi’nay Rogers, Aliza Thapa, Sonia Walker, Farrah Zoltewicz.
WVC
VALLE DE DELAWARE
Entrenador: karlie mayo
Récord del WVC de 2025: 10-4
Arrancadores que regresan: Cecelia Dickerson, Paris Machado, Makayley Hughes.
Otros que regresan: Kayla Snyder, Layla Hickok, Peyton Machado.
Recién llegados: Regan Donnelly, Camryn Brohm, Ella Manheim, Kylie Pearce, Eliza Padgett, Paisley Smith, Camryn Yakupcin.