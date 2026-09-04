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Cápsulas de voleibol para niñas

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Martina López
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División I

ALTURAS DE ABINGTON

Entrenador: Morgan Bailleau

Récord de la liga 2025: 15-0

Arrancadores que regresan: Brielle Wentz, Hilde Temblador, Mariah McClendon, Alaina Krempasky, Saloni Kishore, Emmersen Grohs, Bella Carr.

Otros que regresan: Emily Penn, Bergen Price, Bridget Gallagher, Riya Novak, Violet Dickinson, Lauren Stanton, Emily Snyder.

Recién llegados: Serafina Burgio, Kylie Edwards, Annie Henderson, Lily Jones, Arushi Kishore, Bella Kopp, Wynne Loughney, Tallula Moraski, Delana Reese, Paige Smith, Siena Sparacino.

CRESTA AZUL

Entrenador: Lori Zick

Récord de la liga 2025: 14-1

Arrancadores que regresan: Mckenna Zick, Abigail Gelinger, Lynndee Barbour, Payton Perrington.

Otros que regresan: Peyton Rutter, Maya Crane, Juliette Osterhout, Liberty Post.

Recién llegados: Jaylyn Thatcher, Gianna Galetti.

DUNMORE

Entrenador: Molly McCafferty

Récord de la liga 2025: 11-4

Arrancadores que regresan: Katelyn Henry, Michelle Nidoh, Elena Piepoli, Lizzie Mendola.

Otros que regresan: Ali Steeves, Madison Morgan, Kierstyn Yannone.

Recién llegados: Milania Brown, Nyla DelVeccio, Lena Pacewicz, Emma Farris, Molly Spager, Tamra Young, Bella Hayes, Izzy Stavisky, Addie Mercado, Adelina Napoli, Courtney Rudalavage, Luenn Agojo.

MONTROSA

Entrenador: Jennifer Weller

Récord de la liga 2025: 10-5

Arrancadores que regresan: Ava Bell, Kirsten Eschbach, Allison Jennings, Gracie Jones, Sadie Jones, June McGee, Molly Weller.

Otros que regresan: Sierra Marrón.

Recién llegados: Avah Morrison, Olivia Wilcox, Sonya Ellsworth, Nolah Rounds, Mylee Sherman.

VISTA A LA MONTAÑA

Entrenador: Brígida Evans

Récord de la liga 2025: 8-7

Arrancadores que regresan: Aubrey Sanders, Karley Norton, Abbie Mitchell, Addison Tompkins, Mia Thomas, Sophia Davis.

Otros que regresan: Jillian Pliska, Shaylee Bellamy, Zoey Perini.

POCONO NORTE

Entrenador: Alexandra Zero-Mandanello

Récord de la liga 2025: 13-2

Arrancadores que regresan: Mira Belle Zangardi, Ryan Masters, Avarie Roscioli, Julia Black.

Otros que regresan: Madison Harding, Abby Franklin, Hailey Calkins, Emmy Jennings, Makenzie Folk, Abby Smith, Jaden Mucha, Gabriella Anelli y Alexandra Johnson.

Recién llegados: Ashtynne DeLucy, Kennedy Berry, Graceyn Alba, Danica Calkins, Leanne Gillette, Nikki Imhoff, Kennedy Koelsch, Gianna LoMonaco, Addison Remley, Makenna Seder, Emily Vonderhey y Clara Stephenson.

ESCRANTON

Entrenador: Justin Lowe

Récord de la liga 2025: 7-8

Arrancadores que regresan: Christiana Nallo-Aniska, Maddy Slocum, Mariangelys Torres León.

Otros que regresan: Izabel Cong, Dylany Aquino, Lila Frounfelker, Nashla Vidal.

Recién llegados: Azriella Roby, Emma Kovolenus, Nakaira Quintana, Paris Griggs, Yashairaly Lugo.

WAYNE OCCIDENTAL

Entrenador: Darren Thorpe

Récord de la liga 2025: 10-5

Arrancadores que regresan: Olivia Haines, Adysen Wargo, Skyla McGuire, Abbie Washine.

Otros que regresan: Kyleigh Turner, Olivia Black, Ava Fiorella.

Recién llegados: Lilli Gilchrist, Lexi Gill, Haley McGuire, Rheagan Wargo.

División II

LAGO DE ALCE

Entrenador: Laura Greenley

Récord de la liga 2025: 6-9

Arrancadores que regresan: Aleece Greenley, Mia Blair.

Otros que regresan: Alex Pérez, Kaydence Costellano

Recién llegados: Ava Newhart, Brooke Tonkovich, Morgan Aukema, Shelby Howell, Ryleigh Seifert, Jacqueline Jean-Baptiste, Natalie Roth.

CIUDAD DEL BOSQUE

Entrenador: Jennifer Dovin

Récord de la liga 2025: 1-14

Arrancadores que regresan: Amatista Kealohasilva.

Otros que regresan: Rayn Conrad, Alyzza Evans, Ella White, Tarwin Tietz, Maria Serge, Amelia Bennett, Aalyhia Evanusa, Madison Harris, Diamond Rice.

Recién llegados: Karmyn Giordano, Emilie Williams, Alivia Jones, Bella Bilsky, Skyla Pfleger, Emma Dimonda, Alia Vrabel.

SENDERO LACKAWANNA

Entrenador: vale la pena

Récord de la liga 2025: 1-14

Arrancadores que regresan: Ava Drake, Tiah Stroble, Elizabeth Harvey, Aubrie Pinney.

Otros que regresan: Madeleine Forrer, Donata Schneider, Sara Drake, Grace Kelly, Madalyn Woodward.

Recién llegados: Sophia Miller, Lena Van Fleet, ShelbyLynn Plotkin, Kacie Antolick, Piper Brownell.

LAGOLANDIA

Entrenador: Ron Crambo

Récord de la liga 2025: 6-9

Arrancadores que regresan: Adeline Biondo, Eliana Rogari, Riley Ganz.

Otros que regresan: Jada Chavies, Meadow Biamonte, Macie Kilmer, Kate Barrett, Keelan Pavelski, Raine Deitz, Mia Rodriguez, Kate Basalyga, Zoey Gregory, Angelica Edwards.

Recién llegados: Teagan Rude, Molly Severino-Ramirez, Mackenzie Ford, Gia Demark, Saran Conde, Mercedes Grimes.

VALLE MEDIO

Entrenador: Nick Parlanti

Récord de la liga 2025: 2-13

Arrancadores que regresan: Krista Demboski, Aubrey Comstock, Kate Coviello, Olivia Parry, Arianna Vitaletti.

Otros que regresan: Jaylynn Walsh, Hailey Capman, Kennedy Lukaitis, Kellyah Young.

Recién llegados: Nalaiha Long, Keri Michaels, Angela Laskowski, Olivia Thomas, Marley Morano.

SUSQUEHANNA

Entrenador: Michael Frye

Récord de la liga 2025: 5-10

Arrancadores que regresan: Lauren Huyck, Piper Heller, Jordyn Spoor.

Otros que regresan: Audrey Nitterour, Liberty French, Addison Stone, Phoebe Johnson, Alyssa Lewis, Caylon Butts.

Recién llegados: Lily Hugaboom, Shiloh Ott, Annilyn Jones, Rowan Albert, Tessa Trabox, Aubree Hennessey, Marley Moran.

VISTA AL VALLE

Entrenador: Bryan Owens

Récord de la liga 2025: 8-7

Arrancadores que regresan: Layla Marino, Alyssa Peralta, Emma Pienkowski, Clare Murphy, Mónica Orellana.

Otros que regresan: Delaney Washo, Maggie Hallett.

Recién llegados: Alexa Farina, Rowan Collura, Jesse Murphy.

SCRANTON OESTE

Entrenador: María rápida

Récord de la liga 2025: 3-12

Arrancadores que regresan: Sophia DeLuca, Hannah Miller, Sydney Williams, Aubrey Kerrigan.

Otros que regresan: Payton Passerello, Isabella Lutz, Romey Monger, Izzy Smith, Eileen Benítez.

Recién llegados: Morgan Baumgardner, Liliana Bridges-Watkis, Corryna Labukas, Violetta O’Hora, Sophia Rice, Zi’nay Rogers, Aliza Thapa, Sonia Walker, Farrah Zoltewicz.

WVC

VALLE DE DELAWARE

Entrenador: karlie mayo

Récord del WVC de 2025: 10-4

Arrancadores que regresan: Cecelia Dickerson, Paris Machado, Makayley Hughes.

Otros que regresan: Kayla Snyder, Layla Hickok, Peyton Machado.

Recién llegados: Regan Donnelly, Camryn Brohm, Ella Manheim, Kylie Pearce, Eliza Padgett, Paisley Smith, Camryn Yakupcin.

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