Siete sospechosos pronto serán juzgados por destrozar uno de los campos de golf de Trump

El 8 de marzo de 2025 un campo de golf situado en Escocia perteneciente a Donald Trump fue vandalizado. Siete personas de entre 22 y 58 años comparecerán ante el tribunal el 31 de agosto.

Los sospechosos son procesados ​​por daños a la propiedad, arrancar césped, rociar herbicida, arrojar pintura y escribir lemas políticos y ofensivos sobre el césped, informael guardián.

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Un vínculo con el terrorismo

Se descubrió una inscripción en la ruta: “Gaza no es 4 sucia” [Gaza n’est pas Ã vendre, en franÃ§ais]. La acusación añade que “el delito (…) se vio agravado por el hecho de que presentaba un vínculo con el terrorismo”.

En el momento de los hechos, los autores de los daños fueron presentados como activistas pro palestinos, en particular por el TelégrafoEl grupo Acción Palestina se atribuyó la responsabilidad de la acción en el Trump Turnberry Resort. Acusó a Estados Unidos de querer “limpiar étnicamente Gaza”. En particular, reaccionó a un vídeo generado por AI y compartido por Donald Trump, que presentaba a Gaza como un futuro balneario de lujo.

“Tómate este incidente en serio”

Unos días después de los hechos, el 13 de marzo de 2025, se celebró una reunión entre el primer ministro escocés, John Swinney, y el hijo del presidente estadounidense, Eric Trump. Un memorando decía que “toma nota con preocupación del reciente incidente en Trump Turnberry Estate, condena el daño causado por el vandalismo y garantiza que las autoridades apropiadas continuarán tomando este incidente en serio”.

El campo de golf Ailsa en Turnberry fue comprado por Donald Trump en 2014. El campo ya ha acogido el Abierto de Golf en cuatro ocasiones.