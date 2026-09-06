FOTOS: El voleibol No. 16 de Indiana cae al No. 7 Louisville

El especialista defensivo de segundo año, Avery Freeman, sirve el balón durante el partido de la Universidad de Indiana contra la Universidad de Louisville el 28 de agosto de 2026, en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Freeman jugó en dos de los tres sets. El equipo de voleibol de Indiana celebra un punto contra la Universidad de Louisville el 28 de agosto de 2026 en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Los Hoosiers tuvieron un porcentaje de hits de 0,043 en comparación con el 0,346 de los Cardinals. La bloqueadora central de segundo año Victoria Gray y la especialista defensiva junior Emma Segal observan a la atacante exterior de segundo año Jaidyn Jager salvar el balón durante un partido contra la Universidad de Louisville el 28 de agosto de 2026, en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Los Hoosiers anotaron un total de 33 puntos en el partido. La bloqueadora central de quinto año Kiki Granberry y la especialista defensiva de segundo año Hannah Leftridge se encuentran mientras la atacante externa de segundo año/especialista defensiva Audrey Jackson salva el balón durante un partido contra la Universidad de Louisville el 28 de agosto de 2026, en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Jackson registró dos ataques en el partido. La especialista defensiva de segundo año, Hannah Leftridge, sirve el balón durante un partido contra la Universidad de Louisville el 28 de agosto de 2026, en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Leftridge jugó en los tres sets. La especialista defensiva junior Emma Segal anima a su equipo durante un partido contra la Universidad de Louisville el 28 de agosto de 2026, en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Segal desenterró tres balones durante el partido. El atacante externo de segundo año Jaidyn Jager lanza el balón durante un partido contra la Universidad de Louisville el 28 de agosto de 2026, en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Jager tuvo un porcentaje de aciertos de –0,032. Dos jugadores de voleibol de Indiana bloquean un remate de la Universidad de Louisville durante su partido el 28 de agosto de 2026 en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Indiana bloqueó un total de 11 balones de los Cardinals. El equipo de voleibol de Indiana intenta salvar una pelota durante su partido contra la Universidad de Louisville el 28 de agosto de 2026 en el L&N Federal Credit Union Arena en Louisville, Kentucky. Los Hoosiers tuvieron un total de 26 remates y ataques durante el partido.