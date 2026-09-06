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Rally Paraguay 2026 – Horario del sábado

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Martina López
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Rally Paraguay 2026 – Horario del sábado
Sami Pajarí. Foto de : DPPI

Descubra el programa del sábado del Rally de Paraguay, undécima prueba de la temporada 2026 del WRC.

Después de un primer día lleno de acontecimientos, marcado en particular por los abandonos de Sébastien Ogier (Toyota) y Thierry Neuville (Hyundai), el Rally de Paraguay está liderado por el finlandés Sami Pajari. El piloto de Toyota está por delante del regreso de Hayden Paddon (Hyundai) y del líder del campeonato, Elfyn Evans (Toyota). Adrien Fourmaux (Hyundai) está en cuarta posición, pero a casi un minuto del británico. Para el sábado están previstas nueve especiales del Rally Paraguay 2026, que podrás seguir en directo con comentarios en Autohebdo.fr.

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ðŸ•’ WRC – Rally Paraguay 2026
Horarios y canales de televisión.

Sábado 29 de agosto
13h18 –ES9: Bella Vista 1 (21,15 km) (Canal+ Sport)
14h10 –ES10: Bella Vista Sud 1 (10,95 km) (Canal+ Sport)
15h –ES11: Hohenau 1 (19,40 km) (Canal+ Sport)
16h –ES12: Trinidad 1 (14,82 km) (Canal+ Sport)
19h15 –ES13: Bella Vista 2 (21,15 km) (Canal+ Sport)
20:04 – ES14: Bella Vista Sud 2 (10,95 km) (no retransmitido)
21h05 –ES15: Hohenau 2 (19,40 km) (Canal+ Sport 360)
22h –ES16: Trinity 2 (14,82 km) (Canal+ Sport 360)
23h05 –SS17: EncarnaciÃ³n Costanera (3,10 km) (Canal+ Sport 360)

CMR 2026
La clasificación del Campeonato de Pilotos tras el Rally de Finlandia

CMR 2026
La clasificación del Campeonato de Constructores tras el Rally de Finlandia

WRC2 2026
La clasificación del Campeonato de Pilotos tras el Rally de Finlandia

Pos. Montón Auto Agujas
1 ðŸ‡ªðŸ‡ª Robert Virves Å koda 100
2 ðŸ‡«ðŸ‡® Roope Korhonen toyota 79
3 ðŸ‡«ðŸ‡® Teemu Suninen toyota 76
4 ðŸ‡«ðŸ‡· Léo Rossel Lancia 64
5 ðŸ‡ªðŸ‡¸ Alejandro CachÃ³n toyota 61
6 ðŸ‡§ðŸ‡¬ Nikolay Gryazin Lancia 56
7 ðŸ‡«ðŸ‡· Yohan Rossel Lancia 52
8 ðŸ‡³ðŸ‡´ Andreas Mikkelsen Å koda 44
9 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Roberto DaprÃ Å koda 37
10 ðŸ‡«ðŸ‡® Laurie Jonás Å koda 36
11 ðŸ‡«ðŸ‡® Emil Lindholm Å koda 34
12 ðŸ‡«ðŸ‡· Eric Camilli Å koda 33
13 ðŸ‡¸ðŸ‡ª Mil Johansson Å koda 27
14 ðŸ‡µðŸ‡¾ Fau Zaldívar Å koda 25
15 ðŸ‡ªðŸ‡¸ Jan Solans Å koda 22
16 ðŸ‡µðŸ‡¾ Diego Domínguez toyota 20
17 ðŸ‡¬ðŸ‡§ Gus Greensmith toyota 18
18 ðŸ‡¯ðŸ‡μ Yuki Yamamoto toyota 16
19 ðŸ‡«ðŸ‡· Arthur Pelamourgues hyundai 15
20 ðŸ‡¦ðŸ‡º Taylor Gill toyota 15

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