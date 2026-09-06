Rally Paraguay 2026 – Horario del sábado

Descubra el programa del sábado del Rally de Paraguay, undécima prueba de la temporada 2026 del WRC.

Después de un primer día lleno de acontecimientos, marcado en particular por los abandonos de Sébastien Ogier (Toyota) y Thierry Neuville (Hyundai), el Rally de Paraguay está liderado por el finlandés Sami Pajari. El piloto de Toyota está por delante del regreso de Hayden Paddon (Hyundai) y del líder del campeonato, Elfyn Evans (Toyota). Adrien Fourmaux (Hyundai) está en cuarta posición, pero a casi un minuto del británico. Para el sábado están previstas nueve especiales del Rally Paraguay 2026, que podrás seguir en directo con comentarios en Autohebdo.fr.

Este artículo te puede interesar

ðŸ•’ WRC – Rally Paraguay 2026

Horarios y canales de televisión.

Sábado 29 de agosto

13h18 –ES9: Bella Vista 1 (21,15 km) (Canal+ Sport)

14h10 –ES10: Bella Vista Sud 1 (10,95 km) (Canal+ Sport)

15h –ES11: Hohenau 1 (19,40 km) (Canal+ Sport)

16h –ES12: Trinidad 1 (14,82 km) (Canal+ Sport)

19h15 –ES13: Bella Vista 2 (21,15 km) (Canal+ Sport)

20:04 – ES14: Bella Vista Sud 2 (10,95 km) (no retransmitido)

21h05 –ES15: Hohenau 2 (19,40 km) (Canal+ Sport 360)

22h –ES16: Trinity 2 (14,82 km) (Canal+ Sport 360)

23h05 –SS17: EncarnaciÃ³n Costanera (3,10 km) (Canal+ Sport 360)

CMR 2026

La clasificación del Campeonato de Pilotos tras el Rally de Finlandia

CMR 2026

La clasificación del Campeonato de Constructores tras el Rally de Finlandia

WRC2 2026

La clasificación del Campeonato de Pilotos tras el Rally de Finlandia