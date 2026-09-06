Calificaciones de jugadores de los Wallabies vs Argentina | Serie de centros de vuelo 2026

Los Wallabies han hecho historia en Argentina al quedar invictos en una serie de pruebas ante Los Pumas por primera vez. Les Kiss tampoco ha perdido un partido como entrenador en jefe de los Wallabies, aunque la racha ganadora terminó con un empate a 28 en Mendoza.

Argentina se quedó con 13 hombres faltando poco más de 10 minutos para el final, con el marcador nivelado y todo en juego. Los Wallabies lucharon desesperadamente en busca de puntos para la ventaja, pero el equipo local hizo lo suficiente para aguantar.

Así calificaron los Wallabies en Mendoza.

1. Angus Bell – 7.5

Bell regresó al equipo titular después de salir de la banca en Jujuy y, como siempre, el pilar suelto causó un inmenso impacto en el parque. El delantero tuvo nueve acarreos, el máximo del juego, durante la primera mitad, terminaría con dos dígitos en tacleadas completadas y realizó un buen scrum. Fue otro cambio monstruoso por parte de Bell, quien sin duda jugará un papel importante en las próximas pruebas contra los Springboks y los All Blacks.

2. Billy Pollard – 6

Habían pasado más de 305 días desde que Pollard vistió por última vez la camiseta dorada número 2 a nivel de prueba, pero el delantero tuvo esa oportunidad en Mendoza. El lineout se ha convertido en una fortaleza de los Wallabies esta temporada, y Pollard ayudó a asegurar que esa tendencia continuara al acertar en cada objetivo en la jugada a balón parado. Por lo demás, Pollard estuvo en la mitad de la tabla tanto en carreras totales como en tacleadas completadas, pero esta fue una actuación que al menos pareció alcanzar la marca de pase.

3. Daniel Tupou – 5

Tupou anotó tres tries en dos partidos contra los Brave Blossoms de Japón el mes pasado, pero el cabeza cerrada fue retirado del equipo la semana pasada. Pero después de ser nombrado para regresar en la segunda prueba, Tupou no pudo lograr un impacto similar. El delantero concedió un penalti de scrum en el sexto minuto y estuvo bastante tranquilo por el parque, visto caminando en múltiples ocasiones. Sin embargo, no todo fue pesimismo, ya que tuvo algunas participaciones positivas en el punto de ruptura y con acarreos limitados.

4. Josh Canham – 7

Canham se ha convertido en una parte esencial del equipo de ataque; alguien que aparentemente no puede o no debe ser sacado de la Primera XV. El Wallaby, nacido en Estados Unidos, marcó la pauta en tres minutos al ganar un penalti, y luego disfrutó de otra sólida salida con el oro Wallaby. Canham continúa mejorando en las jugadas a balón parado, como un objetivo confiable en ataque y un dolor de cabeza para el rival en defensa.

5. Jeremy Williams – 5

Williams fue reemplazado a la hora, poniendo fin a una actuación mixta en el Estadio Malvinas Argentinas. El bloqueo fue excelente el fin de semana pasado, pero una tarjeta amarilla fue un defecto en sus esfuerzos más recientes. Williams consiguió algunos números en la mitad de la tabla en ataque y defensa, antes de salir con el marcador bloqueado en 21-21.

6. Rob Valetini – 8

En realidad, es bastante notable la consistencia con la que ‘Bobby V’ parece desempeñarse a un nivel de calibre de Jugador del Partido. Valetini casi siempre está a la altura de lo mejor de lo mejor, y la actuación más reciente del zaguero no fue la excepción. El dos veces ganador de la medalla John Eales hizo números de élite en ambos lados del balón, forzando un maul y luego una pérdida de balón en la segunda mitad, lo que se destaca como un punto culminante en la defensa.

7. Fraser McReight – 9

McReight ganó los honores de Jugador del Partido el fin de semana pasado en Jujuy, y el ala estuvo a la altura de los mejores una vez más. El lado abierto se impulsó para un try crucial a principios de la segunda mitad, que fue el punto culminante de otra actuación magistral. McReight fue el primero en completar más de 20 tacleadas, tuvo muchas manos sobre el balón y fue fuerte en el break.

8. Harry Wilson – 8

El capitán de los Wallabies, Wilson, hizo una declaración con esta actuación, regresando a la jornada 23 después de perderse el fin de semana pasado. Wilson había sido retirado del lateral y los tres delanteros sueltos que comenzaron dejaron su huella. Pero ‘Wilso’ estuvo genial en el oro de Wallaby, estrellándose en el primer intento de la prueba en el 20.th minuto. El capitán fue uno de los pocos que hizo al menos 20 tacleadas y también fue un caballo de batalla con el balón en la mano.

Resumen del partido

9. Ryan Lonergan – 6,5

Lonergan se ha convertido rápidamente en el corredor más importante del equipo de los Wallabies. El No. 9 tuvo un tiro que salió muerto en el minuto nueve, y un intento de despeje fue frustrado a principios de la segunda mitad, pero por lo demás fue bastante bueno. Lonergan ayudó a marcar el ritmo con pases rápidos y toma de decisiones, e incluso se ubicó como apertura en las últimas etapas del partido. No fue una actuación perfecta, pero sí importante.

10. Ben Donaldson – 7

Donaldson no había sido titular para los Wallabies en casi dos años, pero el utilitario no parecía fuera de lugar con el número 10 en su espalda. ‘Dono’ mostró algunas ruedas con un importante salto de línea a los 15 minutos, pareciendo crecer en confianza gracias a ese esfuerzo. El apertura hizo un excelente gol más adelante en la mitad, antes de preparar a Max Jorgensen para un triple antes del descanso. Donaldson fue reemplazado alrededor del minuto 55, habiendo hecho mucho más bien que mal.

11. Filipo Daugunu – 6

Daugunu no podría haber comenzado un comienzo mucho peor, dejando caer el balón en el saque inicial. El extremo sufrió un desafortunado golpe unos minutos más tarde, pero a partir de ahí estuvo bastante bien. Daugunu forzó un remate con un gran disparo a Rodrigo Isgro en el 13th minuto, y superó el balón para ganar un penalti decisivo al comienzo del segundo tiempo. El No. 11 estuvo silencioso por momentos, pero aún puede sacar muchos aspectos positivos de esta actuación.

12. Len Ikitau – 7

De regreso al equipo de los Wallabies por primera vez desde el Campeonato de Naciones, Ikitau estuvo bien sin ser excelente. Ikitau es el pegamento del equipo australiano en defensa, haciendo el trabajo que hay que hacer una y otra vez; terminando con más tacleadas realizadas que cualquier otro corredor de los Wallabies.

13. Joseph-August Sualii – 5

Si Suaalii debe o no permanecer en el mediocampo es sin duda un tema de conversación que continuará durante los próximos meses. Suaalii estuvo sólido desde el banco la semana pasada, pero desapareció un poco en la segunda prueba. ‘Su’ sólo corrió el balón cinco veces durante 14 metros y terminó con el segundo menor número de tacleadas entre los backs titulares de los Wallabies.

14. Max Jorgensen – 7

Jorgensen trabaja increíblemente duro en un intento por involucrarse, y el extremo fue recompensado por esos esfuerzos con un try en la primera mitad. ‘Jorgo’ corrió el balón nueve veces en total, habiendo logrado también un salto de línea, en lo que fue otra actuación prometedora.

15. Tom Wright – 5

Los tres minutos antes del descanso no fueron según lo planeado para Wright, quien se fue a los cobertizos con dos pérdidas de balón perdidas, la mayor cantidad del juego. Wright había corrido el balón hacia el touch mientras intentaba despejar, antes de otorgar un penalti por un tiro alto. Pero fue positivo ver a Wright aparentemente más involucrado que en las últimas semanas, poniendo el balón en la punta varias veces y tomando la línea también.

Reemplazos: 7

Massimo De Lutiis tuvo un impacto increíble desde el banco, destacándose con 16 tacleadas realizadas en solo 29 minutos de juego. Charlie Cale ganó un penalti por robo y Carter Gordon tuvo algunas buenas implicaciones antes de salir dos veces. El banquillo volvió a ser positivo, pero no pudo ayudar a los visitantes a conseguir el 2-0 en la serie.