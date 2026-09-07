Golf: una joya al borde de espectaculares acantilados, montañas nevadas al fondo… En Islandia, swing con un gran espectáculo

REPORTAJE – En verano, en los alrededores de Reykjavik, los cursos están abiertos día y noche. Sin embargo, seguirán siendo accesibles y transitables hasta noviembre, ofreciendo a los jugadores una experiencia única.

Primero están los clichés de postal sobre Islandia que todo el mundo conoce: una isla entre el hielo y el fuego, barrida por las auroras boreales, esas cintas verdes y moradas que cruzan el cielo cuando las condiciones son las adecuadas (más bien en otoño), géiseres que brotan de las entrañas de la tierra y baños geotermales enclavados en campos de lava. Pero detrás de esta imagen epinal, se esconde una realidad mucho menos conocida: el golf es un deporte importante, practicado por alrededor del 10% de la población. Su popularidad es superada sólo por el fútbol y el balonmano, marcados en la memoria colectiva por la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2008.

En los greens, los podios siguen siendo un sueño para Islandia, pero el caldo de cultivo existe. La isla tiene más campos por habitante que cualquier otro país del mundo: 65 en total, de los cuales cincuenta son de 9 hoyos, para apenas 330.000 habitantes. Alrededor de 60.000 islandeses juegan al golf al menos ocasionalmente. Reykjavik, la capital a escala humana y de fácil acceso, constituye una base ideal para explorar esta oferta de golf sorprendentemente densa. La gran mayoría de rutas se concentran en un radio razonable alrededor de la ciudad.

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Desde noviembre hasta finales de abril, los golfistas islandeses se ven obligados a guardar sus palos: las duras y frías condiciones climáticas hacen que los campos sean intransitables. Pero lo compensan en gran medida en primavera y especialmente en verano, cuando los días nunca terminan. El verano islandés ofrece 24 horas de luz al día y muchos campos permanecen abiertos las 24 horas. Las salidas alrededor de medianoche son habituales en junio y julio, hasta el punto de perder la noción del tiempo. Para los insomnes, el Arctic Open, que tuvo lugar a finales de junio, es “la” competición amateur del año. Doscientos jugadores compiten en Stableford Net en 36 hoyos en el club de Akureyri, el segundo campo de 18 hoyos más septentrional del mundo. Las salidas se realizan a partir de las 16 h. a las 00:50 horas, bajo una luz irreal que nunca se apaga.

Al igual que Hawaii, Islandia es una isla volcánica, pero el perfil climático difiere radicalmente. En un momento en que las olas de calor del verano se están volviendo comunes en Europa, Islandia ofrece un bienvenido baño de frescura. Aunque las temperaturas subieron a 26°C en mayo de 2025, rara vez superan los 20°C en verano, incluido agosto. Durante nuestra visita en mayo, el termómetro oscilaba entre 5°C y 10°C, lo que suele ser el caso hasta finales de septiembre. En octubre todavía es posible jugar antes del largo sueño invernal. Este invierno, sin embargo, se prolongó: algunos campos aún no habían reabierto a mediados de mayo.

Vistas vertiginosas

Es el caso del Keilir Golf Club, situado a un cuarto de hora en coche del centro de la capital, y con alrededor de 2.000 socios, cuyo trazado serpentea literalmente en medio de los campos de lava. Pero sobre todo Golf Brautarholt Club, oficialmente cerrado durante nuestra visita, que sin embargo nos abrió sus puertas gracias a su director, Gunnar Palsson. Hubiera sido una pena perderse este espectacular campo en todos los sentidos, cuyo recorrido te lleva a través de vistas vertiginosas sobre el Océano Atlántico Norte. Brautarholt, a menudo considerado el campo más bonito de la isla, tiene todas las características de un futuro miembro del top 100 mundial. La relación calidad-precio es más que convincente: el green fee de 18 hoyos cuesta 15.800 coronas islandesas, o unos 109 euros. Esta joya muy accesible se encuentra a sólo treinta minutos de Reykjavik. Después de abandonar la carretera principal y pasar por un modesto portón, el coche toma un camino de tierra negra que serpentea entre los cerros.

El Brautarholt Golf Club, uno de los campos más bonitos de la isla

Club de golf Brautarholt



Limitado durante mucho tiempo a 12 hoyos, el campo, construido en 2012 y diseñado por el islandés Edwin Roald, con el estadounidense Michael Kelly, se amplió a 18 hoyos en 2025. Aún están previstas obras de ampliación de la sede del club. La sensación de estar solo en el mundo se ve reforzada por la presencia, en las calles, de numerosos robots cortacésped silenciosos que sustituyen a los jardineros. La ruta sigue los escarpados contornos de espectaculares acantilados, cada hoyo revela un panorama impresionante. El curso no es muy largo, pero resulta formidable. Cuando el viento del norte arrecia, algo que ocurre a menudo, es mejor olvidarse del marcador, disfrutar del espectáculo… y llevar una buena reserva de balones.

El tono se establece desde el agujero no. 1, un par 5 espectacular: descenso, luego green isla con vistas al Atlántico Norte, enmarcado por una roca a la izquierda y un acantilado a la derecha. La subida al hoyo no. 2 merece la pena si se juega a pie, pero conduce a un par 3 de unos cien metros, rodeado de rocas negras y que ofrece una vista sublime de los seis hoyos que bordean la bahía. En un día despejado, se dice que se puede ver a lo lejos el volcán SnÃ¦fellsjökull, que Julio Verne hizo famoso en Viaje al centro de la Tierra. Desde la partida del día 11, también podremos ver la ubicación de la primera iglesia cristiana en Islandia, así como los restos de un antiguo sitio dedicado al dios Thor. Bienvenidos a las tierras de los elfos. No nos encontramos con ninguno, pero la experiencia sigue siendo inolvidable en esta parte de Islandia que sirvió de escenario a la famosa serie. Game of Thrones.

Club de golf Le HlidarvÃ¶llur a lo largo de la bahía de Faxafloi y la playa de arena negra

HlÃ°arvÃ¶llur Golf Club



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Montañas nevadas

Aún más cerca de la capital, en MosfellsbÃ¦r, le HlidarvÃ¶llur Golf Club estaba abierto a mediados de mayo… y estaba completo. No es fácil encontrar un hueco de salida entre los locales, impacientes por volver a las calles tras una larga hibernación. Los juegos de cuatro se suceden en este pintoresco campo de 18 hoyos, fundado en 1980, que discurre a lo largo de la bahía de Faxafloi y su playa de arena negra, con las montañas nevadas, incluido el monte Esja, al fondo. Dominando los greens, la casa club con su diseño contemporáneo y refinado ofrece un panorama relajante de todo el sitio. El viaje de ida desciende hacia el océano, mientras que el regreso discurre más a lo largo de la costa, con una serie de pares 4 y 5 más largos. La distancia total desde las bolas traseras sigue siendo razonable (5.753 m).

Más llano que Brautarholt y un poco menos exigente si el viento es agradable, Hlidarvöllur se recorre fácilmente a pie. Las calles relativamente anchas son acogedoras, pero los greens retorcidos, a menudo inclinados hacia el mar, son más difíciles de dominar. Hay que evitar los roughs: salpicados de rocas escarpadas procedentes de lava antigua, pueden incluso – se dice – dar una cálida bienvenida a los golfistas perdidos. Cuidado con los pájaros, muy agresivos. ¡Parece una película de Hitchcock! Aquí no son las gaviotas las que atacan, sino las krias, charranes árticos que migran de la Antártida a Islandia de mayo a julio y que anidan en el terreno accidentado, defendiendo ferozmente su territorio, especialmente entre los hoyos 12 y 14. A veces nos los encontramos muy cerca, hasta el punto de que algunos jugadores no dudan en llevar un paraguas para protegerse. Observe el campo contiguo de 9 hoyos, Bakkakot, enclavado en las colinas, cuyas calles arboladas constituyen una verdadera rareza en Islandia.

Le links de HolmsvÃ¶llur

HÃ³lmsvÃ¶llur



Última etapa de este viaje golfístico: HolmsvÃ¶llur i Leiru, el enlace de Golfklubbur Sudurnesja, ubicado al borde del océano, a sólo cinco minutos del aeropuerto internacional de Keflavik y a una hora de Reykjavik. Si podemos lamentar el número de hoyos que se cruzan en los primeros nueve, los de la vuelta, entre el 10 y el 14, apodados el “Amen Corner” islandés, merecen por sí solos el desvío. El 12, un par 3 llamado Bergvik, queda en el recuerdo. Desde los tees traseros hay que subir casi 180 metros sobre el mar para llegar al green. Una obra inolvidable.

LIBRO DE RUTA

ve allí

Islandiaair, la aerolínea nacional, sirve a Reykjavik con vuelos internacionales que llegan a Keflavík, aproximadamente a 45 minutos de la capital.

www.icelandair.com

Jugar

Campo de golf de BrautarholtÂ : Green-fee 18Â trousÂ : 15â€¯800Â ISK (109Â euros)Â ;Âgbr.is

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Ã€ HlÃ°arvÃ¶llur Green-fee 18Â trousÂ : autour de 13â€¯900Â ISK (97Â euros)Â ;Âgolfmos.es

Ã€ HÃ³lmsvÃ¶llur Green-fee de 18 litros: 13.500 ISK (94 euros)gs.is

Alojamiento

Au Grandi by CenterHotels: hotel de diseño contemporáneo ubicado en el animado distrito Grandi de Reykjavik, a pocos minutos a pie del Puerto Viejo, museos, restaurantes y sitios culturales.

Reservas : centerhotels.com

Pesebre

Chez FarmaciaÂ: instalado en un edificio histórico que una vez albergó la primera farmacia de Islandia, esta elegante dirección, con un menú innovador, una mezcla de cocina islandesa y europea, con carnes argentinas de primera calidad. apotekrestaurant.is/en

Hacer

Laguna del Cielo : A quince minutos de Reykjavik, este spa geotérmico contemporáneo domina el Atlántico Norte, alimentado por aguas termales de origen volcánico. Ofrece un viaje de bienestar en siete etapas, que concluye con un chapuzón helado, antes de regresar al agua humeante y al sorprendente bar excavado en la roca. Ideal después de una maratón de golf. skylagoon.com

HvammsvÃkÂ: experiencia junto al mar rodeada de naturaleza a 45 minutos del centro de la ciudad. Ocho fuentes termales naturales se encuentran en una playa de arena negra al fondo del fiordo Hvalfjörour, uno de los más majestuosos de Islandia. Las montañas circundantes enmarcan unas vistas espectaculares. hvammsvik.com

Hvammsvík

Inspirado en Islandia



Espectáculo de lava: Para los amantes de los volcanes, un espectáculo inmersivo donde podrás observar un flujo de lava real en un entorno seguro. lavashow.com/fr