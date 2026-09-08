Spurs 0-2 Newcastle: las urracas demuestran que hay mucha vida después de Tonali

Aunque Newcastle también derrotó a los Spurs la temporada pasada, también hubo varios partidos en los que los visitantes se debilitaron en tales circunstancias.

Newcastle ganó solo cuatro de sus 19 partidos de la máxima categoría como visitante y, en casa o fuera, no había mantenido ni una sola portería a cero desde marzo.

Sin embargo, empatar en su primer día fuera de casa de esta campaña le dio al Newcastle la oportunidad de reagruparse en el descanso.

Los visitantes buscaron ser más agresivos después del descanso y clínicamente derrotaron a los Spurs con sus dos únicos tiros a puerta.

Para el primero, tal como lo hizo en las primeras etapas, el nuevo fichaje González lanzó un impresionante balón cruzado por encima de la cabeza del lateral izquierdo de los Spurs, Andy Robertson, para que Dedic, que avanzaba, pasara a Elanga, quien giró a Tonali dentro del área y disparó el balón desde el poste.

“Es algo de lo que hablé con el entrenador, incluso antes del partido”, dijo González.

“Quería que viera este tipo de balones y probé algunos en la primera y la segunda parte, y marcamos.

“En la segunda parte dijimos: ‘tenemos que seguir haciendo esto’ porque es muy difícil defender a jugadores como Amar, un lateral que viene tan rápido desde atrás. Normalmente los extremos no defienden muy bien este tipo de balones.

“Es algo que tenemos que seguir haciendo y espero que nos dé muchos más goles esta temporada”.

Para el segundo de Newcastle, el córner de Sean Steur fue cabeceado por su compañero suplente Nick Woltemade y Wissa improvisó con una inteligente patada desde arriba para duplicar la ventaja de su equipo.

A pesar de toda la atención puesta en los recién llegados al Newcastle, fue bastante apropiado que dos jugadores que soportaron primeras temporadas difíciles en el club dieran un paso al frente con Jaissle una vez más, mientras Elanga y Wissa aprovechaban sus mejores actuaciones contra el Liverpool en el primer fin de semana.

“Es un entrenador muy dinámico, así que tenemos que darlo todo”, dijo Wissa a Sky Sports. “Creo que es el mejor fichaje”.