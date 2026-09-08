En Escocia, siete personas acusadas de “vínculos con el terrorismo” tras destrozar el lujoso campo de golf de Donald Trump

Este lunes, siete personas comparecerán ante un juez de Glasgow (Escocia) tras ser acusadas de “daños intencionales a la propiedad”, “agravados por un vínculo con el terrorismo”. Se les acusa de destrozar el campo de golf de Turnberry perteneciente a Donald Trump en marzo de 2025.

Su audiencia preliminar está fijada para el lunes 31 de agosto ante un juez en Glasgow, Escocia. Siete personas, acusadas de destrozar el campo de golf de Turnberry perteneciente a Donald Trump en marzo de 2025, fueron acusadas de “daños intencionales a la propiedad”. Pero según la acusación, transmitida por el New York Times, este acto de vandalismo fue “agravado por un vínculo con el terrorismo”, lo que podría dar lugar a una pena más severa en caso de ser declarado culpable.

Para entenderlo, retrocedamos unos meses. El 8 de marzo de 2025 el complejo deportivo Trump Turnberry, situado en la costa oeste de Escocia, fue vandalizado. El lema “Gaza no es venta de 4”, rociado con pintura roja, estaba escrito en una parte del campo de golf. A continuación, el presidente estadounidense calificó de “terroristas” a los acusados ​​de estas pintadas y que, según el diario estadounidense, pertenecen al grupo de protesta británico “Palestine Action”.