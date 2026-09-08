En Escocia, siete personas acusadas de “vínculos con el terrorismo” tras destrozar el lujoso campo de golf de Donald Trump

Este lunes, siete personas comparecerán ante un juez de Glasgow (Escocia) tras ser acusadas de “daños intencionales a la propiedad”, “agravados por un vínculo con el terrorismo”. Se les acusa de destrozar el campo de golf de Turnberry perteneciente a Donald Trump en marzo de 2025.
Su audiencia preliminar está fijada para el lunes 31 de agosto ante un juez en Glasgow, Escocia. Siete personas, acusadas de destrozar el campo de golf de Turnberry perteneciente a Donald Trump en marzo de 2025, fueron acusadas de “daños intencionales a la propiedad”. Pero según la acusación, transmitida por el New York Times, este acto de vandalismo fue “agravado por un vínculo con el terrorismo”, lo que podría dar lugar a una pena más severa en caso de ser declarado culpable.
Para entenderlo, retrocedamos unos meses. El 8 de marzo de 2025 el complejo deportivo Trump Turnberry, situado en la costa oeste de Escocia, fue vandalizado. El lema “Gaza no es venta de 4”, rociado con pintura roja, estaba escrito en una parte del campo de golf. A continuación, el presidente estadounidense calificó de “terroristas” a los acusados de estas pintadas y que, según el diario estadounidense, pertenecen al grupo de protesta británico “Palestine Action”.
“Han causado graves daños y, esperamos, serán severamente castigados”, afirmó el republicano, afirmando que “no podemos permitir que sucedan cosas como este ataque”. Recordemos que el campo de golf de Turnberry, al que Trump puso su nombre tras comprarlo a un grupo con sede en Dubái en 2014 por una cantidad que se mantuvo en secreto, acogió el Open en cuatro ocasiones.
Trump quería “tomar el control de la Franja de Gaza”
Este incidente se produjo pocos días después del anuncio de Donald Trump de que quería “tomar el control de la Franja de Gaza” y transformarla en la nueva “Riviera de Oriente Medio”. Al mismo tiempo, Acción Palestina se atribuyó la responsabilidad de varios actos de vandalismo, principalmente contra sitios británicos vinculados a un fabricante de armas israelí, Elbit Systems.
Tres meses después del incidente de Turnberry, el grupo anunció que dos de sus miembros habían destrozado instalaciones en una base militar británica para protestar por el posible “apoyo militar” del Reino Unido a Israel. Unos días más tarde, el gobierno del ex primer ministro Keir Starmer decidió clasificar a Palestina Action como “organización terrorista”. Esta medida, muy controvertida en todo el Canal de la Mancha, también fue tomada por la administración Trump este miércoles 26 de agosto.
Los siete acusados subirán al estrado este lunes: Kieran Robson (35 años), Uzma Bashir (56 años), Ricky Southall (34 años), Autumn Taylor Ward (22 años), Rebecca Sian Davies (29 años), John Moxley (58 años) y Dylan Chiaramello (24 años). Según información de The Guardian, la acusación alega que los acusados ”dañaron la propiedad al excavar el césped del campo de golf, rociar glifosato [dÃ©sherbant] o sustancia similar en calles y greens, rociar pintura en un edificio y letrero de una calle, pintar lemas políticos y ofensivos en el césped [â€¦] al dañar un sistema de riego automático provocando inundaciones y dañando la iluminación”.