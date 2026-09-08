Arthur Fery derrotado en la final del Winston-Salem Open por Ignacio Buse

Arthur Fery se perdió su primer título ATP Tour con una derrota en sets corridos ante Ignacio Buse en la final del Winston-Salem Open.

Fery, que fue la comidilla de Wimbledon cuando alcanzó las semifinales de su major local en julio, perdió 6-3 y 6-2 ante el peruano Buse.

El jugador de 24 años fue el primer británico en llegar a la final del torneo ATP 250 en Carolina del Norte y, como resultado, ascenderá al puesto 33 en el ranking mundial, superando a Cameron Norrie como número uno británico.

Hace sólo ocho semanas, antes de su sorprendente carrera hasta los cuartos de final en el All England Club, estaba clasificado fuera del top 100.

“Felicitaciones a ti y a tu equipo, Ignacio, por tu segundo título este año”, dijo Fery.

“Quiero agradecer a mi equipo también. No pudimos ser nosotros hoy, pero gracias por todo lo que hacen por mí. Hemos tenido un gran año y espero que podamos terminar fuertes”.

Poco pudo separar a Fery y Buse en las primeras etapas de su partido del sábado, antes de que el peruano tomara el control con un quiebre en blanco para tomar una ventaja de 5-3.

Fery rápidamente se quedó atrás en el segundo set cuando Buse abrió un colchón de doble break sin respuesta, y aunque retiró uno de esos breaks, resultó en vano ya que su oponente logró tres juegos consecutivos para sellar la victoria.

Para Buse, de 22 años, la victoria lo convierte en el ganador más joven de Winston-Salem y marca el segundo título de su carrera después de vencer al estadounidense Tommy Paul en el evento ATP 500 en Hamburgo en mayo.

“Es muy especial para mí”, dijo Buse. “Con todo mi equipo hemos estado trabajando muy, muy duro.

“Algunas cosas por las que pasamos como tenistas son muy difíciles, pero también quiero felicitar a Arthur y su equipo”.

Con poco tiempo para reflexionar sobre su carrera Winston-Salem, Fery ahora se dirigirá a Nueva York para el US Open, que comienza el domingo.

Listo para jugar en Flushing Meadows por primera vez, se enfrenta a una dura eliminatoria inicial contra el italiano Lorenzo Musetti, número 13.

Fery es uno de los nueve jugadores británicos que figurarán en los cuadros principales del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Junto a él en el cuadro masculino están Norrie y Jan Choinski, los clasificados Toby Samuel y Harry Wendelken, y el afortunado perdedor Jacob Fearnley.

A Katie Boulter se unen las clasificadas Fran Jones y Harriet Dart en el cuadro femenino, pero tanto Jack Draper como Emma Raducanu no están por lesión.