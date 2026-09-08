A 30 años de su muerte, Gilda encarna la fe perdurable de Argentina en los santos populares

CEIBAS, Argentina — Este lunes hace treinta años, Argentina quedó atónita cuando un autobús de gira que transportaba a una querida cantante de cumbia, conocida por su nombre artístico Gilda, chocó contra un camión. Miriam Alejandra Bianchi murió a los 34 años, pero sigue viva en la leyenda como una santa popular que hace milagros.

En una capilla cercana al lugar del accidente, algunos fanáticos se arrodillaron en oración, con la emoción en los ojos. Otros cantaron y bailaron estridentemente sus grandes éxitos.

Gilda pasó de cantante estrella a santa popular que cura milagros

Durante su vida, Gilda fue una cantante de cumbia muy querida a nivel nacional, una fusión de pop latino y música dance que es muy popular en Argentina.

Su fama sólo creció después de su muerte. Un álbum póstumo obtuvo doble platino mientras sus propulsoras canciones resonaban más allá de los atestados salones de baile donde cautivó a las multitudes por primera vez, convirtiéndose en himnos nacionales de desamor y deseo. Sus fans, vestidos con camisetas que la mostraban con un vestido azul brillante y una corona de flores, comenzaron a hacer peregrinaciones al lugar del accidente cada año, compartiendo historias de Gilda apareciendo en sus sueños y respondiendo a sus oraciones.

Como otros santos populares argentinos, Gilda no es reconocida formalmente por la Iglesia Católica. Pero los devotos le piden que lleve sus oraciones a Dios de la misma manera que los católicos invocan a los santos reconocidos de la iglesia, buscando curación, protección y ayuda para superar las dificultades.

El lunes, decenas de devotos de Gilda acudieron en masa para rendirle homenaje ante los restos oxidados del autobús turístico, ahora conservados como un monumento conmemorativo junto a la carretera nacional que bordea el fangoso río Paranacito de Argentina. El autobús está repleto de flores, animales de peluche, velas votivas y pedidos de ayuda escritos a mano. Una capilla cercana está repleta de vestidos de novia de mujeres cuyo deseo de casarse se cumplió después de una visita, trofeos y camisetas ofrecidas por campeones cuyos sueños atléticos se hicieron realidad, muletas descartadas por quienes pudieron volver a caminar y uniformes de policía abandonados por agentes que obtuvieron ascensos después de rezarle.

“Para mí, se trata de fe: poner todo en las manos de Dios y pedirle a Gilda que interceda”, dijo Julia Domínguez, de 63 años, quien le atribuye a Gilda la curación de crecimientos en sus cuerdas vocales hace casi dos décadas, lo que le salvó de una cirugía riesgosa y la inspiró a convertirse en cantante. “Eso fue un milagro. Hoy canto gracias a ella”.

Una mujer canta en un santuario dedicado a la fallecida cantante argentina Gilda en el 30 aniversario de su muerte en un accidente de autobús, en Entre Ríos, Argentina, el lunes 7 de septiembre de 2026. Crédito: AP/Natacha Pisarenko

Los santos populares de Argentina inspiran generaciones de devoción

El santuario, a unas dos horas en auto hacia los pastizales al norte de la capital, Buenos Aires, ofreció una visión de una tradición centenaria de santos populares que está profundamente arraigada en Argentina incluso cuando la influencia de la Iglesia Católica disminuye.

Esa erosión es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Papa León XIV mientras planea su primera gira como pontífice por América del Sur, hogar de más de una cuarta parte de los católicos del mundo. Tiene previsto visitar Argentina, Uruguay y Perú en noviembre.

Recorra las carreteras de Argentina y verá santuarios de un creciente panteón de santos no oficiales por todas partes: banderas rojas marcan los altares al Gauchito Gil, un forajido del siglo XIX venerado como un Robin Hood argentino. Botellas de agua de plástico se amontonan en los santuarios de la Difunta Correa, quien, según la leyenda, amamantó milagrosamente a su hijo pequeño después de morir de sed en el desierto. Incluso el gran futbolista argentino Diego Maradona se ha convertido en objeto de devoción casi religiosa.

“Una de las cosas más comunes que nos dicen los devotos es que estos santos los acompañan todos los días de sus vidas”, dijo Cleopatra Barrios, estudiosa de religión popular en el Conicet, el organismo nacional de investigación científica de Argentina. â€œLos milagros no se entienden como son desde el punto de vista institucional catÃ³lico, como algo extraordinario. Aquí son cosas que pasan todos los días”.

Un hombre reza en un santuario dedicado a la fallecida cantante argentina Gilda en el 30 aniversario de su muerte en un accidente de autobús, en Entre Ríos, Argentina, el lunes 7 de septiembre de 2026. Crédito: AP/Natacha Pisarenko

Al igual que con otros santos (folclóricos y de otro tipo), parte del atractivo de Gilda parece surgir de cuán identificable se mantuvo incluso cuando su fama creció mientras aún estaba viva, cantando cumbia en las cárceles e intercambiando cartas íntimas escritas a mano con sus fanáticos.

“Con todo lo que pasa, siempre le pido: ‘Acompáñame’”, dijo Paola Martini, de 46 años, quien organiza viajes al santuario de Gilda desde toda Argentina. “Entonces, como por arte de magia, la siento”.

La iglesia acoge, pero no reconoce, a santos no oficiales

El clero católico no ha desalentado directamente la devoción a los santos populares, pero ha tratado de dirigir la adoración de sus seguidores hacia Dios. El lunes, dos sacerdotes celebraron misa en el santuario de Gilda, pero no mencionaron su condición de santa popular e instaron a los devotos a mantener a Dios en el centro de su fe.

A medida que el creciente secularismo y las ramas rivales del cristianismo desvían a los fieles católicos en toda la región, Leo ha abrazado los esfuerzos de su predecesor argentino, el Papa Francisco, para acercar la Iglesia a la gente común, particularmente a los pobres.

Se espera que Leo, miembro de la orden agustina, cuyas enseñanzas enfatizan el servicio y la comunidad, visite una prisión de Buenos Aires y un centro para personas con discapacidad durante su viaje en noviembre, dijeron funcionarios de la iglesia argentina a los medios locales el lunes. No hubo confirmación inmediata del itinerario del Papa desde el Vaticano.

“Estamos esperando a Leo, nos estamos preparando para él”, dijo Domínguez, insistiendo en que no veía ninguna contradicción con su fe católica romana en invocar a Gilda para que la protegiera. â€”Al final, la santidad no siempre la decide la iglesia. A veces, la gente lo reconoce primero”.