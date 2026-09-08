El Nápoles muestra interés Newcastle el delantero nick woltemade, ciudad de manchester El extremo Jack Grealish es buscado por Sunderland y Arsenal Explore un movimiento para el delantero del Lille Matías Fernández-Pardo.

Varios clubes italianos han mostrado interés en Newcastle delantero Nick Woltemade, 24 años, blanco Nápoles mostrando el más serio interés en tomar prestado al alemán. (Deportes del cielo), externo

Sunderland quiero firmar ciudad de manchester El extremo Jack Grealish está cedido y confía en conseguir al inglés de 30 años. (Información privilegiada sobre fútbol), externo

Arsenal están explorando un movimiento para Lille El delantero Matías Fernández-Pardo, de 21 años, con el internacional belga valorado en 60 millones de libras esterlinas. (Atrapado fuera de juego), externo

Palacio de Cristal El extremo Ismaila Sarr, de 28 años, está interesado en pasar a Liverpool mientras continúan las conversaciones entre los clubes sobre un acuerdo para el atacante senegalés. (Sol), externo

Sunderland están pensando en firmar levante El delantero Karl Etta Eyong, de 22 años, con una cláusula de rescisión de £ 26 millones para el delantero camerunés. (Sol), externo

Fiorentina he preguntado a Leeds United sobre fichar a su extremo italiano Wilfried Gnonto, de 22 años. (Athletic – se requiere suscripción), externo

Sunderland están cerca de acordar una tarifa por Marsella extremo Igor Paixao, 26 años, pero el club francés sigue luchando por retener al brasileño. (Charla en equipo), externo

Villa Aston he hecho manchester unido una oferta por el atacante de Costa de Marfil Amad Diallo, 24 años. (225 pies – en francés), externo

ciudad casco El entrenador Sergej Jakirovic instó al Club a no ceder al lateral izquierdo inglés Ryan Giles, de 26 años. Burnley después de que se llegara a un acuerdo. (Hablando de deporte), externo

AC Milán han llegado a un acuerdo con Bosque de Nottingham fichar al extremo inglés Omari Hutchinson (Sky Sports), de 22 años., externo