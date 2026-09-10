Inglaterra-Pakistán: Nasser Hussain considera que el final anticipado del partido en Lord’s es “una broma”

Nasser Hussain calificó de “broma” la decisión de abandonar el juego una hora antes de lo previsto al final del tercer día del segundo test de Inglaterra contra Pakistán.

Un sábado muy afectado por las persistentes lluvias en Lord’s, los jugadores abandonaron el campo a las 17:08 BST.

En ese momento, las perspectivas de que las condiciones mejoraran lo suficiente como para que se reanudara el juego parecían remotas. Sin embargo, la lluvia amainó y el cielo se iluminó.

El personal de tierra retiró parcialmente las mantas mientras los funcionarios deliberaban. A las 18:30, cuando quedaba aproximadamente una hora de juego y el tiempo era el mejor de todo el día, los árbitros Paul Reiffel y Allahuddien Parker abandonaron el partido.

La decisión fue recibida con abucheos por parte de la escasa multitud que permaneció dentro del estadio.

“Eso es una broma, sinceramente, una broma”, dijo el ex capitán de Inglaterra Hussain en Sky Sports.

“Antes dije lo buenos que han sido los árbitros. Estos fanáticos han esperado toda la tarde a que dejara de llover. Ahora hay luz. Hay un cielo azul en la distancia. Esa es una decisión increíble, realmente lo es.

“Dentro de unos cinco minutos hará sol aquí”.

El tiempo se mantuvo seco y la luz se mantuvo buena hasta las 19:30, hora prevista para el final del partido.

La sesión de la mañana se suspendió y solo fueron posibles 24,5 overs de juego ya que los jugadores esquivaron las duchas, lo que significa que los espectadores recibirán un reembolso del 50% del precio de su entrada.

Si se hubieran completado 30 overs, los espectadores no habrían tenido derecho a devolución de dinero.

Aún así, el abandono provocó que algunos fanáticos expresaran su descontento con mensajes en la cobertura en vivo de la Prueba por parte de la BBC.

“Me senté en el stand de Edrich”, escribió Joe en Lord’s. “No ha llovido desde hace media hora y hay tanta luz como durante todo el día. No hay absolutamente ninguna justificación para no jugar ahora. Una verdadera lástima”.

Rachel en Kingswinford agregó: “¡Es ridículo cancelarlo! Quieren que los fanáticos apoyen el cricket de prueba y esos espectadores se han quedado con eso todo el día; ¡otros 30 a 45 minutos de juego habrían sido mejores (además de ahorrar dinero a las autoridades en reembolsos)!”

Otro mensaje de Paul en Northwich decía: “Este es un anuncio terrible para el cricket. Es como si los árbitros estuvieran esperando a que llueva de nuevo. Al menos los espectadores pueden obtener un reembolso”.