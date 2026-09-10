Fitzpatrick aprovecha el título de Novato del año – Golf Planète

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Además del prestigioso premio al Jugador del Año que debería disputarse entre el metrónomo Scheffler y el tres veces ganador de esta temporada Wyndham Clark, el último torneo FedEx Cup Playoffs proporcionará una imagen más clara para la concesión del título de novato del año.

¿Quién será el mejor principiante del año en el PGA Tour al final de la última ronda de los Playoffs de la Copa FedEx?

El noruego cristóbal Reitán o ingles Alex Fitzpatrick ?

Tras la primera ronda es el hermano del número 4 del mundo, quien sujeta la cuerda. De hecho, el jueves Alex Fitzpatrick firmó una tarjeta de 68, mientras que su competidor Reitan se conformó con una puntuación de par (70), una de las tres únicas tarjetas que no están por debajo del par en la primera ronda.

Este último, sin embargo, tiene la ventaja de conseguir una victoria individual en el PGA Tour frente a un éxito en dobles de su rival. Y no uno cualquiera, ya que el jugador de Oslo ganó en un Signature Event en mayo.