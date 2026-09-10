Las acciones de Seagate subieron un 6,6% esta semana a medida que continúa el repunte del almacenamiento de IA

Principales indicadores de acciones de STX

Actuación de la semana pasada: +6,6%

+6,6% Rango de 52 semanas: 164 $ Ã 1 145 $

164 $ Ã 1 145 $ Precio objetivo del modelo de valoración: 1 397$

1 397$ Potencial alcista implícito: +64,9% en 2,8 años

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El auge del almacenamiento de IA sigue dando frutos

Tecnología Seagate (STX) ganó un 6,6% esta semana, extendiendo un aumento que comenzó cuando la compañía informó resultados excepcionales para su cuarto trimestre fiscal a fines de julio. El BPA ajustado fue de 5,71 dólares, superando la estimación de 5,09 dólares, mientras que los ingresos del año fiscal 2026 aumentaron un 34% a 12.200 millones de dólares. La fuerza impulsora detrás de estas cifras es simple: los centros de datos de IA necesitan enormes capacidades de almacenamiento, y Seagate fabrica los discos duros de alta capacidad que las contienen.

Análisis de resultados STX (DE HECHO)

Los productos de gran capacidad, unidades diseñadas para cargas de trabajo de inteligencia artificial y nube, registraron un crecimiento de ingresos del 45 % solo en el cuarto trimestre y del 60 % durante todo el año fiscal. Seagate ahora está acelerando el despliegue de su tecnología HAMR de próxima generación, que puede almacenar más de 30 terabytes en una sola unidad, para satisfacer la demanda de los hiperescaladores de un almacenamiento cada vez más denso.

Las previsiones de la dirección sugieren que esta dinámica tiene futuro. Seagate pronostica unos ingresos para el primer trimestre de 2027 de entre 3.250 millones y 3.550 millones de dólares, por encima del consenso de alrededor de 3.200 millones de dólares, y un beneficio por acción ajustado de entre 5,60 y 6,40 dólares, muy por encima de la estimación de alrededor de 5,25 dólares. Las ventas de acciones por parte de personas con información privilegiada, incluidos el director financiero y otros ejecutivos, aumentaron en agosto, pero esta actividad parece una rutina en medio de un fuerte aumento de los fundamentos, más que una señal de advertencia.

Si las acciones de Seagate continúan aumentando a este ritmo, los resultados del primer trimestre fiscal a finales de octubre se convertirán en la próxima prueba real de si la demanda de almacenamiento de IA puede mantenerse hasta 2027.

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¿Las acciones de STX siguen siendo una compra después de este aumento?

Modelo de Valoración Guiada STX (DE HECHO)

De acuerdo a los supuestos del modelo de valoración realizado hasta el 30/06/29, la acción se modela utilizando:

Crecimiento de ingresos (CAGR): 34,0%

34,0% Márgenes operativos: 36,0%

36,0% Múltiplos de salida P/E: 23,7x

Sobre la base de estos parámetros, el modelo estima un precio objetivo de 1.397 dólares, lo que implica un aumento total del 64,9% con respecto al precio actual y un rendimiento anualizado del 19,2% en 2,8 años.

Este rendimiento anualizado del 19,2% está muy por encima del umbral del 15% que TIKR suele utilizar para indicar que una acción está infravalorada, incluso después de que las acciones de Seagate ya hayan obtenido un rendimiento de más del 400% durante el año. transcurrido. Dado que los supuestos de crecimiento y margen del modelo de valoración coinciden aproximadamente con la trayectoria reciente de Seagate (una CAGR de crecimiento de ingresos de dos años del 43,5% y mejores márgenes operativos), el precio objetivo no requiere que se alcancen supuestos heroicos.

Los márgenes son el verdadero problema aquí. El margen EBIT actual de Seagate ya se sitúa en 34,7%, cerca del supuesto del modelo de 36,0%, mientras que el retorno sobre el capital se ha disparado a 371,5%, ya que las unidades de alta capacidad ofrecen una rentabilidad mucho mejor que los productos de consumo tradicionales. Un múltiplo de salida de 23,7x está aproximadamente en línea con el P/E NTM actual de Seagate de 23,7x, por lo que el modelo tampoco apuesta por una expansión del múltiplo.

El riesgo es que los mercados de discos duros han sido históricamente cíclicos, y una desaceleración en el gasto de capital por parte de los hiperescaladores podría perjudicar rápidamente el crecimiento de Seagate dado su enfoque en el cliente.

Modelo de Valoración Guiada STX (DE HECHO)

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Seagate vs Western Digital: una carrera armamentista de almacenamiento

Digital occidental (WDC) es el competidor público más cercano de Seagate, y ambas compañías están en la misma ola de almacenamiento paralelo de IA. Western Digital registró ingresos en el cuarto trimestre fiscal de 3750 millones de dólares, un aumento interanual del 44 %, superando ligeramente la tasa de crecimiento anual del 34 % de Seagate, mientras que su margen operativo no GAAP alcanzó el 44,2 %, por encima del margen EBIT actual de Seagate del 34,7 %.

Ambas empresas se benefician del mismo viento de cola estructural: los hiperescaladores necesitan más capacidad de almacenamiento por servidor de IA que la que la informática tradicional ha requerido jamás, y ninguna de las empresas puede producir actualmente suficientes unidades de alta capacidad para satisfacer la demanda. Esta dinámica ha mantenido los precios favorables para ambos.

Samsung representa un competidor salvaje a largo plazo en el almacenamiento empresarial, aunque su presencia en el mercado de discos duros de alta capacidad sigue siendo más débil que la de Seagate o Western Digital. Por ahora, el duopolio de las dos empresas en el almacenamiento nearline otorga a Seagate y Western Digital un poder de fijación de precios inusual, una dinámica que se refleja claramente en sus márgenes en expansión.

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Qué determinará las acciones de STX en el futuro?

El catalizador más importante que tenemos por delante es el despliegue de la tecnología HAMR de Seagate. La tecnología permite que las unidades superen los 30 terabytes, y su escalamiento exitoso determinará si Seagate puede continuar ganando negocios con los hiperescaladores frente a las ganancias de capacidad de Western Digital.

La concentración del cliente sigue siendo un punto de vigilancia. Los clientes de la nube ya representan la gran mayoría de los ingresos de Seagate, por lo que cualquier reducción en el gasto de capital de los hiperescaladores afectaría a la empresa de manera desproporcionada en comparación con sus pares más diversificados.

La dinámica competitiva con Western Digital y, a largo plazo, con Samsung, determinará el poder de fijación de precios. Hasta ahora, la oferta limitada ha permitido que los dos principales actores se beneficien simultáneamente en lugar de competir en precio.

Los resultados del primer trimestre fiscal de 2027 a finales de octubre serán el próximo punto de control, y los inversores estarán atentos a la confirmación de que la demanda masiva de capacidad y los envíos de HAMR están siguiendo lo previsto.

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La única manera de saberlo realmente es mirar los números usted mismo. TIKR te da acceso gratuito al mismo. datos financieros de calidad institucional que los analistas profesionales utilizan para responder exactamente esta pregunta.

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