En medio de la agitación, Good Good Golf se retira de su asociación con la PGA

El popular grupo Good Good Golf decidió retirarse de su asociación con la PGA para un torneo en noviembre, anunció el circuito el jueves.

Esta decisión se anunció pocas horas después de que la empresa Callaway anunciara que ponía fin a su relación con Good Good Golf.

Callaway y Good Good Golf atrajeron muchos comentarios negativos por un vídeo comercial en el que un hombre empujaba a una mujer al suelo.

“Reconocemos que tenemos trabajo que hacer como organización, y nuestro enfoque ahora está en nuestro equipo y nuestra cultura. Queremos asegurarnos de aprender de esta situación”, dijo Good Good en un comunicado.

“Estamos agradecidos por nuestra asociación con la PGA y hemos disfrutado de su asociación durante años. Queremos recuperar la confianza y esperamos trabajar juntos nuevamente en el futuro. TIENE”

El PGA Tour ha confirmado que el torneo se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre en el Omni Barton Creek Resort & Spa, en Texas.

“Estamos de acuerdo con su decisión de tomarse un momento para centrarse en su organización y el trabajo por delante”, escribió la PGA. El PGA Tour cree en la capacidad del golf para unir a las personas y crear un ambiente acogedor. TIENE”

En un comunicado, Callaway explicó que el proceso de revisión interna no había sido lo suficientemente exhaustivo y que por eso la empresa había vuelto a publicar el vídeo.

Callaway se ha comprometido a donar 1 millón de dólares a organizaciones que tienen como objetivo prevenir la violencia doméstica contra las mujeres.

Con información de ESPN