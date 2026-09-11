Gigante de supermercados abrirá primera tienda en las Malvinas en medio de disputa del Reino Unido con Argentina

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La cadena de supermercados Islandia ha anunciado planes para abrir una tienda en las Islas Malvinas, lo que, según afirma, será la primera vez para una marca de calle del Reino Unido en el territorio.

Está previsto que la nueva tienda independiente abra a principios de diciembre en Ross Road East en la capital, Stanley, en asociación con el minorista local Kelper Stores, una filial del grupo Fortuna.

El jefe de Islandia, Lord Richard Walker, prometió la semana pasada abrir un supermercado en territorio británico, un día después de que el presidente argentino Javier Milei reabriera la disputa sobre la propiedad de las Malvinas cuando dijo “necesitamos recuperar” las islas.

Walker escribió en LinkedIn: “Hemos apoyado a la gran calle británica durante 50 años.

“A medida que continuamos con nuestro programa de expansión internacional, nos comprometemos a abrir una tienda en las Islas Malvinas, llevando nuestra icónica calidad y valor congelado británico a los habitantes de las Malvinas. Mira este espacio.”

El jueves, el minorista anunció que había cerrado un acuerdo para cumplir su promesa.

El jefe de Islandia, Richard Walker, se comprometió a establecer un supermercado en el territorio británico la semana pasada (David Parry/PA) ( Archivo PA )

La tienda Stanley ofrecerá productos congelados de marca propia de Islandia junto con productos de marcas como Cathedral City, MyProtein y TGI Fridays.

Islandia señaló que Fortuna es una empresa familiar con una larga trayectoria en las Islas Malvinas, mientras que Kelper Stores ha servido durante mucho tiempo como un “minorista confiable para los compradores locales y, a través de su asociación con Islandia Foods, está haciendo que una selección más amplia de alimentos congelados asequibles y artículos de primera necesidad para el día a día sean más accesibles para los residentes”.

Lord Walker declaró: “Iceland Foods tiene una orgullosa historia de primicias y estamos orgullosos de respaldar a Gran Bretaña al convertirnos en el primer minorista del Reino Unido en abrir en las Islas Malvinas.

“Las Malvinas son una parte especial de la familia británica y siempre ha sido una de mis ambiciones apoyarlas, por lo que poder traer Islandia a Stanley es un gran momento para nosotros. Hemos construido nuestro negocio en torno a brindar a los clientes una gran calidad y valor, y estamos orgullosos de llevar el poder de los congelados a las islas.

“Este es un momento importante para el negocio y nuestras aspiraciones internacionales. Visitaré personalmente las Malvinas para abrir oficialmente la tienda y espero dar la bienvenida a nuestros nuevos clientes”.

James Wallace, director general de Fortuna, dijo: “Fortuna, como empresa familiar local, está comprometida a invertir en la comunidad.

“Estamos encantados de trabajar con Islandia para lograr una asociación que beneficiará directamente al pueblo de las Islas Malvinas”.

Sarah Clarke, gerente general de Kelper Stores, comentó: “Este es un hito importante para las Malvinas y estamos entusiasmados de trabajar con Islandia para traer la primera tienda franquiciada a Stanley.

“Como resultado, nuestros clientes disfrutarán de una amplia gama de productos y de una mejor relación calidad-precio”.

Javier Milei ha dicho que Argentina ‘necesita recuperar’ las islas ( AFP/Getty )

Durante el discurso televisado de la semana pasada, Milei dijo: “Las Malvinas son argentinas. Histórica y legalmente. No puede haber discusión. Son parte del territorio argentino.

“Los isleños en su territorio usurpado no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y cualquier argumento sobre tal autodeterminación es inválido”.

En respuesta, el Secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, escribió: “Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”.

El secretario de Defensa, Wes Streeting, dijo que el compromiso del Reino Unido con el territorio sigue siendo “absoluto e inquebrantable”.