Voleibol: RCW Jaguars listo para una temporada destacada

RENVILLE – Debería ser un buen año para el equipo de voleibol del oeste del condado de Renville.
RCW, que tuvo marca de 7-4 en la Conferencia de Camden y 17-9 en general en la temporada 2025, recupera un núcleo de jugadores, a pesar de graduar a Holly Hinderks, dos veces seleccionada All-Camden.
calendario 2026
|1 de septiembre
|Centro de Roca Roja
|19:15
|3 de septiembre
|Buffalo Lake-Hector-Stewart
|19:15
|15 de septiembre
|CMCS
|19:15
|17 de septiembre
|en Dawson-Boyd
|19:15
|19 de septiembre
|en el Wabasso Invitational
|10 am
|22 de septiembre
|kms
|19:15
|24 de septiembre
|en LQPV
|19:15
|26 de septiembre
|en el Torneo Bertha-Hewitt
|9 am
|28 de septiembre
|en Wabasso
|7 pm
|29 de septiembre
|MACCRAY
|19:15
|1 de octubre
|en ortonville
|19:15
|6 de octubre
|Minnesota
|19:15
|8 de octubre
|Canby
|19:15
|9 de octubre
|Torneo de Jimmy John – Marshall
|4 pm
|10 de octubre
|Torneo de Jimmy John – Marshall
|8 am
|13 de octubre
|en YME
|19:15
|19 de octubre
|Tracy-Milroy-Balaton
|19:15
|22 de octubre
|en vista al lago
|19:15
â€œRegresamos a siete jugadores que tuvieron mucho tiempo de juego la temporada pasada y seis seniors que estÃ¡n mostrando un gran liderazgo; Esto debería ayudarnos a competir en la Conferencia de Camden y en la Sección 3A”, dijo el entrenador en jefe de los Jaguars, Rich Schrupp. “Los jugadores han estado muy dedicados el verano pasado para mejorar y pasar tiempo en la sala de pesas”.
Un presentador clave que regresa a la última fila de RCW es Ella Ridl. La líbero viene de un tercer año All-Camden donde acumuló 418 ataques, 62 asistencias y 27 servicios ace.
Hay tres atacantes externos que han visto la cancha en el pasado y están listos para causar impacto.
Mackenna Hinderks estará al frente del ataque de los Jaguars. El senior recibió una Mención de Honor All-Camden hace una temporada después de sumar 222 remates y 32 ataques.
Las atacantes externas Vivia Hebrink de último año y Scarlett Johnson de segundo año también están de regreso para RCW.
El trío recibirá sets del estudiante de segundo año Ibis Terrones, quien tuvo 374 asistencias el año pasado.
Anna Roxberg y Maggie Rice son centrales centrales senior que regresan para los Jaguars.
“Una de las fortalezas de este equipo es que tenemos diferentes jugadores que pueden atacar el voleibol y un colocador que puede darles la pelota a los atacantes”, dijo Schrupp. “Una clave para nosotros es la defensa y la recepción del servicio”.