Voleibol: RCW Jaguars listo para una temporada destacada

RENVILLE – Debería ser un buen año para el equipo de voleibol del oeste del condado de Renville.

RCW, que tuvo marca de 7-4 en la Conferencia de Camden y 17-9 en general en la temporada 2025, recupera un núcleo de jugadores, a pesar de graduar a Holly Hinderks, dos veces seleccionada All-Camden.

calendario 2026 1 de septiembre Centro de Roca Roja 19:15 3 de septiembre Buffalo Lake-Hector-Stewart 19:15 15 de septiembre CMCS 19:15 17 de septiembre en Dawson-Boyd 19:15 19 de septiembre en el Wabasso Invitational 10 am 22 de septiembre kms 19:15 24 de septiembre en LQPV 19:15 26 de septiembre en el Torneo Bertha-Hewitt 9 am 28 de septiembre en Wabasso 7 pm 29 de septiembre MACCRAY 19:15 1 de octubre en ortonville 19:15 6 de octubre Minnesota 19:15 8 de octubre Canby 19:15 9 de octubre Torneo de Jimmy John – Marshall 4 pm 10 de octubre Torneo de Jimmy John – Marshall 8 am 13 de octubre en YME 19:15 19 de octubre Tracy-Milroy-Balaton 19:15 22 de octubre en vista al lago 19:15

â€œRegresamos a siete jugadores que tuvieron mucho tiempo de juego la temporada pasada y seis seniors que estÃ¡n mostrando un gran liderazgo; Esto debería ayudarnos a competir en la Conferencia de Camden y en la Sección 3A”, dijo el entrenador en jefe de los Jaguars, Rich Schrupp. “Los jugadores han estado muy dedicados el verano pasado para mejorar y pasar tiempo en la sala de pesas”.

Maggie Rice de RCW mantiene viva la pelota durante un partido de la Conferencia de Camden contra MACCRAY el jueves 4 de septiembre de 2025 en Clara City. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Un presentador clave que regresa a la última fila de RCW es Ella Ridl. La líbero viene de un tercer año All-Camden donde acumuló 418 ataques, 62 asistencias y 27 servicios ace.

Hay tres atacantes externos que han visto la cancha en el pasado y están listos para causar impacto.

El entrenador en jefe de voleibol de RCW, Rich Schrupp, habla con los funcionarios durante el primer set de un partido de la Conferencia de Camden contra MACCRAY el jueves 4 de septiembre de 2025 en Clara City. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Mackenna Hinderks estará al frente del ataque de los Jaguars. El senior recibió una Mención de Honor All-Camden hace una temporada después de sumar 222 remates y 32 ataques.

Las atacantes externas Vivia Hebrink de último año y Scarlett Johnson de segundo año también están de regreso para RCW.

El trío recibirá sets del estudiante de segundo año Ibis Terrones, quien tuvo 374 asistencias el año pasado.

Anna Roxberg de RCW sirve el balón durante un partido de la Conferencia de Camden contra Dawson-Boyd el martes 9 de septiembre de 2025 en Renville. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Anna Roxberg y Maggie Rice son centrales centrales senior que regresan para los Jaguars.

“Una de las fortalezas de este equipo es que tenemos diferentes jugadores que pueden atacar el voleibol y un colocador que puede darles la pelota a los atacantes”, dijo Schrupp. “Una clave para nosotros es la defensa y la recepción del servicio”.