Campeonato del condado: Durham necesita cuatro carreras para vencer a Gloucestershire

Campeonato del condado de Rothesay, segunda división, Chester-le-Street (tercer día)

Gloucestershire 137: Aldridge 5-16 y 250: Hammond 58; Aldridge 4-47

Durham 384: Bedingham 122; Langridge 3-89

Durham (6 puntos) necesita cuatro carreras para vencer a Gloucs (3 puntos)

Cuadro de mando del partido

La mala luz impidió que el magnífico recorrido de nueve terrenos de Kasey Aldridge le diera al líder de la liga, Durham, una victoria en el campeonato del condado de tres días sobre el último equipo, Gloucestershire.

Una devastadora explosión de 4-47 del todoterreno de bolos respaldó sus primeras entradas con cinco a favor, pero la carga de victoria de los anfitriones llegará al cuarto día con solo cuatro para ganar, ya que el clima impidió que su persecución no pudiera comenzar antes del cierre.

Al comienzo del día, la cola de Durham aumentó su total de primeras entradas a 384, una ventaja de 247, gracias a los cameos de Aldridge, Brydon Carse y Matthew Potts, antes de que este último par redujera a Gloucestershire a 7-2 en la segunda vez. Más tarde fueron eliminados por 250.

Cameron Bancroft y Miles Hammond lograron llevar a los visitantes a 50-2 durante el almuerzo.

Una posición del siglo para el cuarto terreno detuvo el progreso de Durham antes de que Aldridge produjera un magnífico hechizo de tres terrenos al borde del té para reafirmar el dominio del equipo local en el partido y en la tabla de la División Dos.

Light dictó que el ataque de ritmo con calidad de prueba de Durham se hiciera a un lado con dos terrenos requeridos, y una explosiva asociación de 39 en el décimo terreno entre Sai Kishore (29 no eliminados) y JT Langridge obligó a los líderes de la liga a batear nuevamente.

Con ese objetivo de cuatro establecidos, los jugadores no salieron de sus vestuarios, y Gloucestershire se negó a dar vueltas, dejando tan solo una bola de acción en perspectiva para el cuarto día.

En el único partido del país que comenzó a tiempo, Durham se reanudó con 331-8 y rápidamente aceleró más allá de 350.

Carse tomó a James Hayes por 16 en un over antes de que el cedido de Nottinghamshire lo lanzara por 20. Potts, que agregó 15, cayó ante Langridge, y el cerrador terminó con tres ventanillas.

Luego, el dúo de Inglaterra produjo una explosión inicial implacable que vio a Gloucestershire tambalearse a 15-2 en 10 overs.

Joe Phillips fue eliminado por Carse por segunda vez en el partido por un pato, antes de que Potts atrapara a Ollie Price detrás. Bancroft y Hammond contraatacaron a los jugadores de cambio para llegar al almuerzo sin más daños.

Ambos equipos lucharon valientemente después del descanso, con el zurdo Hammond negociando un hechizo de prueba de nueve sobre Ben Stokes para llegar a 50 de 80 bolas.

Bateó cómodamente en asociación con el capitán Bancroft, pero un lanzamiento creciente de Aldridge cuadró a Hammond e indujo la ventaja por 58.

Aldridge continuó su excelente actuación al atrapar a Bancroft en el segundo desliz por 46 en su siguiente over, y el nuevo hombre Tommy Boorman lo siguió poco después.

Gloucestershire terminó la sesión cinco abajo y todavía 115 atrasados, dejando cinco terrenos para que Durham completara el trabajo.

Cuando la oscuridad se apoderó de él después del té, Aldridge arrancó el muñón central de Daz Ahmed para realizar un pato de 14 bolas y registrar nueve ventanillas en un partido por primera vez en su carrera.

Con una lectura ligera, parecía que solo los elementos podían salvar a Gloucestershire, ya que el medio centurión de la primera entrada, James Bracey, se atrincheró junto a Mitch Killeen.

Carse eliminó a Bracey con un brutal swinger – 173-7.

En la 61.a entrada, la luz obligó a Colin Ackermann a atacar y golpeó con su segunda bola, poniendo fin a una mano enérgica de Killeen para dejar a su lado a dos ventanillas de distancia.

Ackermann jugó en sociedad con Will Rhodes, mientras que Kishore brilló con dos seises en 29.

Ackermann representó a Hayes, quien saltó a la mitad del terreno y dejó a su equipo nueve abajo, todavía por detrás por 36.

Kishore y Langdrige se divirtieron contra los jugadores a tiempo parcial de Durham, logrando una ligera ventaja con una sucesión de máximos que terminó cuando Langridge embocó para 36.

Aunque los árbitros regresaron al medio, pronto se alejaron y el juego se suspendió poco después de las 18:20 BST.

Durham está a punto de conseguir una séptima victoria en 10 partidos.

Red de periodistas del BCE con el apoyo de Rothesay.