Alexander Isak: el técnico del Liverpool, Andoni Iraola, debe sacar lo mejor del delantero

Los dos primeros partidos del Liverpool de la temporada terminaron 2-2 a pesar de que el equipo de Iraola disfrutó del 60% de la posesión contra el Newcastle la semana pasada y del 70% contra el Forest.
En ambos partidos, se encontraron por detrás y aún no están por delante en la Premier League esta temporada.
Eso inevitablemente ha complicado las cosas para Isak, quien era una gran fuerza en un equipo de contraataque de Newcastle. Frente a los bloques bajos, la propuesta es diferente.
También es sintomático de un problema más amplio que enfrenta Iraola.
La temporada pasada, su equipo de Bournemouth ganó sólo cuatro de los 19 partidos de la Premier League en los que tuvo la mayor posesión. Ganaron nueve de los otros 19.
Los Cherries, conocidos por su estilo de contrapresión y efectividad en la transición, tampoco lograron ganar un partido en el que tuvieron más del 58,8% de posesión.
En esencia, su equipo tuvo más éxito cuando tenía menos balón, algo que rara vez sucederá ahora que está en Anfield.
“Como fuerza de ataque, el Liverpool no fluye”, dijo Hart. “Con la naturaleza física de la Premier League y con ellos no 100% seguros de lo que están haciendo en este momento, los equipos los están pisoteando.
“Iraola y su cuerpo técnico van a necesitar mucho trabajo en el campo de entrenamiento, pero él es un gran entrenador y ellos tienen grandes jugadores”.
Cuando se le preguntó si fija objetivos para la temporada, Isak respondió: “En realidad no. Creo que todo delantero quiere marcar”. [in] cada partido que juega. Obviamente eso es difícil pero [we take] cada juego a la vez”.
Esa es una forma de verlo, y ciertamente fue una mejora con respecto a su desempeño contra Newcastle, pero en el fondo Isak sabrá que puede (y debe) hacerlo mejor.