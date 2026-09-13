Vuelta a España: Tadej Pogacar requiere cirugía después del accidente de la Vuelta

Tadej Pogacar requiere cirugía por una fractura de clavícula después de sufrir múltiples lesiones en el accidente que le llevó a abandonar la Vuelta a España.

El líder de la carrera y campeón mundial Pogacar, que aspiraba a completar una serie de victorias en Grandes Vueltas, se estrelló cuando quedaban unos 33 kilómetros de la octava etapa del sábado y fue trasladado al hospital.

En una actualización el sábado por la noche, el médico de su equipo dijo que el jugador de 27 años sufrió una conmoción cerebral, una fractura “estable” en el cuello y múltiples abrasiones, además de su clavícula izquierda rota.

“Afortunadamente, no hubo otras lesiones importantes ni consecuencias neurológicas”, dijo el Dr. Adrian Rotunno, director médico del UAE Team Emirates.

“Necesitará una cirugía de clavícula que se retrasará debido a las precauciones contra una conmoción cerebral.

“Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y le proporcionaremos más actualizaciones después de la cirugía”.

El domingo, Pogacar publicó una foto en las redes sociales., externo de él en una cama de hospital con un collarín, con la imagen acompañada del éxito de los Bee Gees Stayin’ Alive.

Pogacar circulaba en medio del pelotón cuando se cayó de la bicicleta, desviándose repentinamente hacia la derecha y chocando con otro corredor. Varios otros ciclistas lo golpearon por detrás.

El esloveno pareció intentar volver a subirse a su bicicleta antes de sacudir la cabeza y volver a sentarse.

Luego entró sin ayuda en una ambulancia. Es la primera vez que abandona una Gran Vuelta.

El gran favorito para ganar la carrera de tres semanas había comenzado la etapa con tres minutos y 50 segundos de ventaja sobre el español Enric Mas, que ocupaba el segundo lugar.

En lo que fue una carrera caótica, se produjo otra caída en la recta final cuando el francés Bryan Coquard consiguió su primera victoria de etapa en un Gran Vuelta.

El piloto de Lidl-Trek, Mads Pedersen, de 34 años, superó en la foto final.

“Creo que han pasado 13 años, ha sido mucho trabajo y he terminado segundo muchas veces”, dijo Coquard a TNT Sports.

“No he estado en buenas posiciones en los dos primeros sprints, sé que tengo buenas piernas. Quizás ahora suba mejor, soy rápido otra vez”.

El corredor del Movistar Mas lidera ahora la clasificación general a un minuto y 11 segundos del corredor del Decathlon CMA CGM, Félix Gall.

Es el primer español en liderar la Vuelta desde Jesús Herrada en 2018, pero un sombrío Mas optó por no usar el maillot rojo cuando lo presentaron en el podio, sino que lo sostuvo frente a él.

“Es una auténtica lástima”, dijo Mas sobre Pogacar. “Espero que mejore rápidamente. Todavía nos quedan algunas carreras y espero que esté en buena forma para ellas”.

Pogacar, seis veces ganador del Gran Tour, estaba en camino de ganar las tres carreras por etapas más importantes de este deporte, habiendo ganado ya cinco Tours de Francia y un Giro de Italia.

Tras convertirse el mes pasado en el campeón conjunto del Tour de Francia más exitoso de todos los tiempos, el corredor del UAE Team Emirates-XRG aspira a convertirse en el noveno corredor en ganar los tres Grandes Vueltas.

Pogacar también ha ganado casi todas las carreras más importantes de este deporte. Además de sus múltiples victorias en carreras por etapas, el dos veces campeón del mundo en ruta ha ganado 13 carreras monumentales de un día, incluido el Tour de Flandes (tres veces), Milán-San Remo (una vez), Il Lombardia (cinco veces) y Lieja-Bastogne-Lieja (cuatro veces).

En 2025, logró su mejor resultado: segundo en el otro monumento: la París-Roubaix.